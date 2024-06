Prasówka 1.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych zapachów nienawidzą komary - Lasy Państwowe podpowiadają, czym odstraszyć te owady”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tych zapachów nienawidzą komary - Lasy Państwowe podpowiadają, czym odstraszyć te owady Wraz z nastaniem ciepłej aury, we znaki zaczęły dawać się komary. Przypomnijmy, że komary w Polsce są najbardziej aktywne w ciepłe, wilgotne miesiące późnowiosenne i letnie, najchętniej bytują w pobliżu stojącej wody. Aby zminimalizować ryzyko ukąszeń, warto unikać miejsc wilgotnych o zmierzchu i świcie oraz nosić jasne ubrania. Korzystanie z naturalnych środków odstraszających, takich jak olejki eteryczne, może skutecznie zniechęcić komary. Poniżej więcej o tym, jak odstraszyć latających krwiopijców.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Alerty w wielu sklepach! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Auchan, Netto, Kauflanda i innych. Nie kupuj i nie jedz tego Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do końca maja 2024 roku. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Ciągnik rolniczy przygniótł mężczyznę w miejscowości Nawsie. 49-latek trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W piątek po godz. 9 doszło do poważnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Podczas prac leśnych pojazd przewrócił się i przygniótł 49-letniego kierowcę. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala. 📢 Horoskop dzienny na jutro (1.06, sobotę). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w sobotę 1.06.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 1.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Przegrali wybory na Podkarpaciu. Co teraz robią byli włodarze? Po wyborach w wielu gminach doszło do zmian na stanowiskach władzy. Przegrani włodarze muszą znaleźć sobie nowe zajęcie, już poza urzędem. Sprawdziliśmy, jaki mają pomysł na życie.

📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Rzeszów ma być głównym hubem przy odbudowie Ukrainy. W mieście powstanie oddział UNOPS Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul wraz z posłem Pawłem Kowalem przewodniczącym Rady ds. Współpracy z Ukrainą spotkali się z dziennikarzami, aby poinformować o przygotowaniach udziału naszego kraju oraz rodzimych firm przy odbudowie Ukrainy. Podsumowali również pierwsze tygodnie działalności w Rzeszowie biura Rady ds. Współpracy z Ukrainą powołanego przez rząd i zapowiedzieli otwarcie kolejnego działającego pod egidą ONZ.

📢 Rolnicy zablokowali drogę krajową nr 77 w Duńkowiczkach koło Przemyśla [ZDJĘCIA] O godz. 14 w piątek rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi zablokowali drogę krajową 77 w Duńkowiczkach w gm. Orły, niedaleko Przemyśla. Protestują przeciw budowie drogi od DK 77 do terminala w Żurawicy. 📢 Zderzenie czterech pojazdów w Iwoniczu. Trzy osoby trafiły do szpitala Do zdarzenia doszło w Iwoniczu na drodze krajowej nr 22 relacji Miejsce Piastowe - Rymanów około godz. 14:30. Zderzyły się cztery pojazdy. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. W miejscu wypadku są utrudnienia i ruch odbywa się wahadłowo. 📢 IMGW podnosi ostrzeżenia na 31 maja do najwyższego, 3. stopnia! Grad dobił uprawy, a dziś powtórka? Grad dobił to, czego nie zniszczyły wcześniej przymrozki, a serce pęka, jak patrzy się na pole - komentują rolnicy to, co m.in. w województwie kujawsko-pomorskim zrobił opad gradu i ulewy w Boże Ciało. 31 maja możemy mieć powtórkę, a IMGW ostrzega tym razem wszystkie województwa. Ostrzeżenia rozsyła także RCB.

📢 Tragiczny wypadek w Ropczycach. Po zderzeniu z volkswagenem zginął motocyklista Do wypadku doszło dziś, na ul. Witosa w Ropczycach około godz. 11.30. W zderzeniu osobowego volkswagena z motocyklistą, zginął mężczyzna kierujący jednośladem. 📢 Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy w Cieszanowie. 55-latek miał prawie 3 promile! Prawie 3 promile alkoholu miał w organizmie 55-letni kierowca peugeota, który został ujęty obywatelsko w Cieszanowie (pow. lubaczowski). Teraz o dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 31.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 55-letni Holender próbował przemycić zabytkowe ikony z Ukrainy do Polski. Wpadł na granicy w Medyce Przemyt 2 obrazów o tematyce sakralnej udaremnili funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. 📢 Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed policjantami [WIDEO] Policjanci z jasielskiej grupy SPEED prowadzili pościg za kierującym audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna jechał o 62 km/h za szybko, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a w organizmie miał blisko promil alkoholu. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd. 📢 Tragiczny bilans motocyklistów igrających ze śmiercią. Szaleją na drodze jak na torze wyścigowym Pięć osób zginęło, a 44 zostały ranne w 49 wypadkach z udziałem motocyklistów w tym roku (do 28 maja) na drogach Podkarpacia. Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń – plagą polskich dróg są motocykliści.

📢 KKS Kalisz vs. Stal Stalowa Wola. Decydujący bój o 1 ligę W sobotę w Kaliszu dojdzie do rozstrzygającego pojedynku pomiędzy miejscowym KKS i Stalą Stalowa Wola, o to kto w przyszłym sezonie zagra na zapleczu ekstraklasy. Stawka jest bardzo wysoka. 📢 Jakie warzywa można sadzić w czerwcu? Co jeszcze posiać w ogrodzie warzywnym? Te rośliny jeszcze urosną i wydadzą plony Czerwiec w ogrodzie jest takim specyficznym miesiącem, w którym mamy mnóstwo roboty, ale niewiele siejemy i sadzimy. Są jednak gatunki i odmiany warzyw, które można jeszcze zaprosić do ogródka. Podpowiadamy, jakie warzywa można posiać w czerwcu wprost do gruntu, a jakie rośliny posadzić z przygotowanych wcześniej lub kupionych sadzonek.

📢 Leszek Bartnicki nie jest już prezesem Resovii Leszek Bartnicki złożył rezygnację z funkcji prezesa Resovii.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 31.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Tego nie potrafią zrobić współcześni nastolatkowie! Żyją, jak w Matrixie. Nie radzą sobie z najprostszymi sprawami. Ręce opadają... Zobacz! Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: czy nastolatkowie wyginą? Świat współczesnych nastolatków bardzo różni się od świata osób dorosłych. Żyją trochę jakby w Matrixie. Wiecznie wpatrzeni w telefony i tablety, nie wystawiają nosów ze swoich pokojów. Potrafią w kilka minut zdobyć potrzebne informacje, znaleźć film, grać w czasie rzeczywistym ze znajomymi z drugiej półkuli i zrobić milion rzeczy, które dorosłym wydają się niewyobrażalne. A jednak... Kiedy odłączyć ich od sieci, nie radzą sobie z najprostszymi sprawami. Niektóre rzeczy wydają się po prostu niepokojące.

📢 Stal Rzeszów żegna się z dwoma pomocnikami. Obaj zaliczyli w ekipie biało-niebieskich blisko 200 meczów Krzysztof Danielewicz i Wiktor Kłos kończą swoją przygodę z pierwszoligową Stalą Rzeszów. Kontrakty, które wygasają zawodnikom 30 czerwca, nie zostaną przedłużone, co oznacza, że obaj będą wolnymi piłkarzami. 📢 Tysiące wiernych na niesamowitym koncercie "Jednego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie Tysiące wiernych na koncercie "Jednego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie. Niesamowity koncert przyciągnął nie tylko tysiące Rzeszowian ale również wiernych z całej Polski! Pierwszy raz to wielkie spotkanie muzyczne dobyło się w 2003 roku i na trwale wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń Rzeszowa. Koncert odbywa się w Parku Sybiraków i transmitowany jest na żywo do wielu krajów na świecie. 📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 31.05.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

📢 Osoby o tych imionach to lenie. Oni nie lubią pracować, wolą leniuchować. Sprawdź listę imion! 31.05.2024 Osoby o tych imionach lubią leniuchować. A Ty jesteś leniem? Może nie każdy z nas jest typowym leniem, ale na pewno każdy lubi sobie poodpoczywać. Szczególnie po ciężkiej pracy. Ale czy są osoby, które są bardziej leniwe od innych, które odpoczynek przedkładają nad pracę i obowiązki? Oczywiście! A czy lenia można poznać po tym, jak ma na imię? No cóż... Są osoby, które uważają, że to, jakie nosimy imię decyduje również o tym, jakimi ludźmi jesteśmy, jak się zachowujemy, w jaki sposób idziemy przez życie. Sprawdź listę imion największych leniuchów. Potraktuj ją z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze memy o grillowaniu. Na Międzynarodowy Dzień Grilla i nie tylko. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź! 31.05.2024 Zobacz najśmieszniejsze memy związane z grillem i grillowaniem. Nie tylko z okazji Międzynarodowego Dnia Grilla, który obchodzony jest 2 maja. A dlaczego? Zapewne dlatego, że to właśnie w maju zaczyna się sezon grillowy. Nieważne, czy na początku maja jest gorąco, czy pada deszcz, to prawdziwy miłośnik grilla musi go rozpalić. I o tym m.in. są memy o grillowaniu. Sprawdźcie naszą fotogalerię.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 31 maja - 2 czerwca? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Reggae nad Wisłokiem 2024 w Rzeszowie, Zew Się Budzi Festiwal 2024 w Lesku, Zlot Motocyklowy w Kolbuszowej, XV Parada Konna w Żarówce, Jarmark Folklorystyczny w Sanoku, Otwarcie Pory Zdrojowej - Iwonickich Wspomnień Czar w Iwoniczu-Zdroju, Dni Gminy Solina. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Uroczystość Bożego Ciała w Rzeszowie. Tysiące wiernych na koncercie "Jednego Serca Jednego Ducha". Zobaczcie zdjęcia! Każdego roku, w uroczystość Bożego Ciała, Park Sybiraków w Rzeszowie staje się miejscem wyjątkowego spotkania tysięcy ludzi z całej Polski. Wszyscy przybywają, by wspólnie uczestniczyć w modlitwie i uwielbieniu podczas koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha”.

📢 Nowa atrakcja w łańcuckim parku. Odnowiona fontanna przy kortach tenisowych [ZDJĘCIA] Od kilku dni w parku łańcuckim możemy oglądać nową atrakcję - odrestaurowaną fontannę z „Rzeźbą młodzieńca duszącego węża” wykonaną z brązu.

📢 Największe wsie w Polsce – niektóre z nich są okazalsze niż miasta! Zobacz, czy na liście jest twoje województwo Pod hasłem „wieś” nie zawsze kryje się kilka domów i hektary pól. Niektóre z nich zamieszkuje kilkanaście tysięcy osób – to więcej niż niejedno miasto. Poznaj największe wsie Polski. Być może na liście znajdziesz miejscowość zlokalizowaną w twoim województwie? Odkryj ciekawe miejsca w Polsce, o których istnieniu możesz nawet nie mieć pojęcia. 📢 Pod Rzeszowem wandale zniszczyli dekoracje ołtarza przygotowanego na procesję Bożego Ciała [ZDJĘCIA] W Siedliskach k. Rzeszowa (gm. Lubenia) w nocy z 29 na 30 maja ktoś zniszczył dekoracje jednego z ołtarzy przygotowanych na procesję Bożego Ciała. Sprawca (lub sprawcy) wyrwali przytwierdzone przy domu kultury ozdonbne drzewka, uszkodzili schody i elewację budynku.

📢 Tysiące wiernych wzięło udział w procesji Bożego Ciała ulicami Rzeszowa. Zobacz zdjęcia Tłumy wiernych wzięły udział w procesji Bożego Ciała, która przeszła w czwartek ulicami Rzeszowa. Zobacz naszą fotorelację! 📢 Uroczystość Bożego Ciała w Przemyślu. Zobacz naszą fotorelację W czwartek wierni z całego Przemyśla zgromadzili się na uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znanej jako Boże Ciało. O godzinie 9:00 w Bazylice Archikatedralnej odbyła się msza św. koncelebrowana, której przewodniczył abp Adam Szal, metropolita przemyski. Po mszy wierni wyruszyli w tradycyjną procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. 📢 Torba pełna pieniędzy. Funcjonariusze podkarpackiej KAS udaremnili przemyt 82 tysięcy euro Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili próbę przemytu 82 tys. euro. Do zdarzenia doszło podczas kontroli pojazdów w miejscu wyznaczonym do odpraw w Malhowicach.

📢 Tak wyglądały dawniej procesje Bożego Ciała w Polsce. W czasach PRL-u była to także manifestacja religijna Na starych zdjęciach udostępnionych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe można zobaczyć, jak wyglądały procesje z okazji święta Bożego Ciała w latach 20., 30. i 40. XX wieku. Ta tradycja sięgająca średniowieczna przetrwała do dzisiaj. Na całej Opolszczyźnie wyruszą dzisiaj procesje do czterech ołtarzy. 📢 4. liga podkarpacka. SPEC Stal Łańcut rozgromiła Ekoball Stal Sanok [ZDJĘCIA] Ekoball Stal Sanok zaskakująco wysoko przegrał na własnym boisku ze SPEC Stalą Łańcut. Zobacz zdjęcia.

📢 26-letni Ukrainiec oferował 15 tys. euro za zdjęcia pojazdów wojskowych. Został zatrzymany przez ABW i SG z Korczowej 26-letni Ukrainiec oferował Polakowi 15 tys. euro za fotografie pojazdów wojskowych przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy i przekraczających polsko-ukraińską granicę. Został oskarżony o prowokację i podżeganie do szpiegostwa oraz kierowanie gróźb karalnych wobec obywatela Polski.

📢 Poważny wypadek w Szklarach, trzy osoby trafiły do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego [ZDJĘCIA] Trzy osoby, w tym 13-miesięczne dziecko trafiło do szpitala, po dzisiejszym wypadku w Szklarach (gm. Hyżne w pow. rzeszowskim). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący kią zjechał z drogi i czołowo zderzył się z audi. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Przejście graniczne z Ukrainą Malhowice-Niżankowice będzie otwarte w czwartym kwartale 2024 roku Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas -Hul na zwołanej konferencji prasowej poinformowała, że otwarcie drogowego przejścia granicznego z Ukrainą Malhowice-Niżankowice planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku. Taki termin zdaniem obecnej wojewody, spowodowany jest zaniedbaniami jej poprzedniczki Ewy Leniart, związanymi z brakiem przetargu na wyposażenie przejścia i wybudowania do niego drogi dojazdowej.

📢 Spółka BSH zwiększa moce producykcyjne. Zatrudni w zakładzie pod Rzeszowem 50 dodatkowych osób Firma BSH tworzy kolejne miejsca pracy w swojej fabryce małego AGD nieopodal Rzeszowa. W ostatnim czasie firma zainwestowała w nowe linie produkcyjne, na których uruchomi produkcję pionowych odkurzaczy akumulatorowych. Zakład zwiększa w ten sposób swoje moce produkcyjne. Spółka poszukuje obecnie 50 nowych pracowników. 📢 Kraczkowa koło Rzeszowa ma mistrza Polski i brązowych medalistów MP Trzech zawodników z Kraczkowej zdobyło w Dzierżoniowie medale w Mistrzostwach Polski Bmx Racing w jeździe indywidualnej na czas.

📢 Procesja Bożego Ciała - dlaczego zabiera się brzozowe gałązki z ołtarza? Wyjaśniamy, o co chodzi Gdy tylko czoło procesji Bożego Ciała odejdzie od jednego z czterech ołtarzy, uczestnicy obrywają brzozowe drzewka, które jeszcze przed chwilą były dekoracją. Dziwny zwyczaj? To tradycja związana z ludowymi wierzeniami. Dawniej wierzono, że zielone gałązki z ołtarzy mają niezwykłą magiczną i dobroczynną moc, wspominają etnografowie. Przed czym chroniły i gdzie trafiały? Koniecznie przeczytaj!

📢 Odbyły się 22. Mistrzostwa Podkarpacia strażaków z PSP. Sprawdź, kto wygrał 28 maja na gminnym kompleksie boisk sportowych w Chorkówce w pow. krośnieńskim rozegrane zostały konkurencje drużynowe 22. Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w sporcie pożarniczym. 📢 Kołnierzyki i żakiety. Na procesję zakładało się najlepsze ubrania. Tak wyglądało Boże Ciało w PRL-u. Zobacz zdjęcia sprzed lat Boże Ciało było i jest dla praktykujących katolików jednym z najważniejszych świąt w roku. Tego dnia wierni mogą oddać cześć Bogu w wyjątkowy sposób, bo nie tylko podczas mszy świętej, ale również podczas uroczystej procesji. Jak to święto wyglądało kiedyś? W czasach PRL-u nie zawsze było ono przez polityków dobrze widziane. Zobacz zdjęcia sprzed lat. 📢 Zobacz panoramę Rzeszowa z najwyższego budynku mieszkalnego w Polsce! [ZDJĘCIA] Tak wygląda panorama miasta Rzeszowa z najwyższego budynku mieszkalnego w Polsce. Olszynki Park ulokowany w samym centrum Rzeszowa o wysokości 220,67 m będzie najwyższym budynkiem mieszkalnym w kraju.

📢 Na sesji w Rzeszowie o planie ogólnym dla miasta i Rzeszowskiej Karcie Mieszkańca [ZDJĘCIA] Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Rzeszowa radni skupili się na szczegółach sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa. Jeśli miasto nie opracuje takiego dokumentu, to nie będzie mogło nikomu wydawać warunków zabudowy ani pozwoleń na budowę.

📢 Piękne kolory w parku przy Zamku w Łańcucie [ZDJĘCIA] Nie od dziś wiadomo że Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce. Natomiast atutem tej historycznej zabudowy jest park oraz ogród kwiatowy, który jest bogaty w wiele gatunków roślin. Zobaczcie galerie! 📢 Torebki na lato, w których się zakochasz! Ten sezon będzie obfitował w prawdziwe perełki. Zobacz 5 wyjątkowych modeli. Noszą je gwiazdy! Lato to czas, w którym stylizacje nabierają rumieńców. Nabieramy ochoty na nieco modowego szaleństwa, a wyraziste torebki idealnie się ku temu nadają. Jeśli jednak potrzebujesz jedynie stylowego, delikatnego uzupełnienia kreacji, także znajdziesz coś dla siebie. Przedstawiamy pięć modnych torebek na lato 2024. Zobacz, jak je stylizują gwiazdy!

📢 Mieszkańcy protestują przeciw budowie asfaltowni: Nie chcemy żyć w smrodzie i hałasie [ZDJĘCIA] Mieszkańcy gminy Czudec (powiat strzyżowski) są przerażeni planami budowy wytwórni mas bitumicznych w Babicy. Obawiają się, że inwestycja zanieczyści okoliczne tereny i będzie miała negatywny wpływ na ich zdrowie. 📢 Kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego zachęcały mieszkańców Tarnobrzega do udziału w wyborach. Zobacz zdjęcia Wtorek był kolejnym dniem kampanii do Parlamentu Europejskiego. W Tarnobrzegu do udziału w głosowaniu 9 czerwca zachęcały kandydatki Koalicji Obywatelskiej - europosłanka Elżbieta Łukacijewska i radna sejmiku województwa podkarpackiego Renata Butryn. W konferencji na Placu Bartosza Głowackiego towarzyszył im Norbert Mastalerz, przewodniczący miejskich struktur Platformy Obywatelskiej. 📢 Pierwszy samolot z Izmiru na lotnisku w Jasionce. Powitano go salutem wodnym [ZDJĘCIA] Po raz pierwszy w historii poleciał dziś czarterowy samolot z Jasionki do Izmiru. Rejsy do Turcji odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorki, a pobyty organizuje pasażerom biuro podróży Coral Travel.

📢 Nasz Patronat. Ponad 500 uczestników wystartowało w "10. Leżajskim Biegu Zośki Turosz" [ZDJĘCIA] Była to piękna impreza biegowa. 25 maja, w sobotę w Leżajsku ponad 500 biegaczy w różnym wieku wystartowało w jubileuszowym "10. Biegu Zośki Turosz". Głównym organizatorem był MOSiR Leżajsk. Rywalizacja odbywała się na dystansach 15 km oraz 3 km i 500 m dla dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale. 📢 B klasa. Victoria Pakoszówka wygrywa z liderem, pierwsza porażka Golcowej [ZDJĘCIA] W hicie 21. kolejki krośnieńskiej klasy B2 doszło do starcia wicelidera z liderem. Victoria Pakoszówka wygrała na własnym stadionie z LKS-em Golcowa 3:0 (1:0). Dla gości była to pierwsza porażka w bieżącym sezonie. Wszystkie gole dla miejscowych zdobył pochodzący z Kolumbii, Mateo Ramirez.

📢 Asseco Resovia zainauguruje sezon 2024/2025 z PSG Stalą Nysa. Rozgrywki wystartują w weekend 13-15 września Sezon 2024/2025 PlusLigi rozpocznie się w weekend 13-15 września, a rozgrywki potrwają maksymalnie do 13 maja. Aż 28 kolejek fazy zasadniczej odbywać się będzie w weekendy, w całym sezonie zaplanowano tylko dwa terminy w środku tygodnia. Asseco Resovia pierwszy mecz rozegra u siebie z PSG Stalą Nysa.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Nietypowa wizyta niedźwiedzia w domu w Cisnej [ZDJĘCIA] W piątek wizytę w jednym z domów w Cisnej w powiecie leskim złożył młody niedźwiedź. Próbował wejść przez okno. Został jednak przegoniony do lasu. 📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Trzy dni na Teneryfie okiem Marka Jakubowicza [ZDJĘCIA] Wybierając się na Gran Canarię, i konstruując program pobytu, nasz czteroosobowy zespół wycieczkowy zaplanował też trzydniowy wypad na Teneryfę.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 24-26 maja? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Dębicy 2024, Podkarpacki Bazarek w Boguchwale, Pogórzańska Nuta w Dynowie, Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie, XXXIV Łemkowski Kermesz w Olchowcu, 21. Wyścig Górski Prządki. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Kobieca Twarz Podkarpacia 2024. Wybraliśmy już laureatki naszej akcji [ZDJĘCIA, WIDEO] Jury wyłoniło zwyciężczynie w każdej kategorii pokoleniowej. Panie zdobyły tytuł Kobieca Twarz Podkarpacia i główne nagrody, a także awansowały do ogólnopolskiego finału akcji. 📢 Regionalne obchody Święta Straży Granicznej 2024 w Przemyślu [ZDJĘCIA] W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się podkarpackie obchody Święta Straży Granicznej. Funkcjonariuszom wręczono awanse i odznaczenia.