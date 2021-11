Prasówka 1.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 1.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wypadek w Pawłowicach. Autobus czołowo uderzył w samochód osobowy i staranował go. Około godziny 11 na DK81 doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i autobusu. Jedna osoba zginęła na miejscu - to pasażer samochodu osobowego. Jest wielu rannych. Droga w kierunku Wisły jest całkowicie zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR.