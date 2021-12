Prasówka 1.12.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 1.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kataster czyli podatek od wartości mieszkania to wciąż as w rękawie rządu na wypadek dużej dziury w budżecie. Na razie w Polsce obowiązuje wciąż podatek od nieruchomości, który płaci się od metra kwadratowego i w przypadku lokali mieszkalnych obciążenie to jest stosunkowo niewielkie, gdyby jednak zamienił go podatek katastralny - a o takiej opcji znów jest głośno - i wynosił jak np. w Niemczech 1 proc. wartości nieruchomości, właściciel 60 metrowego mieszkania w Warszawie zapłaciłby równowartość ok. 7 400 zł rocznie.