Prasówka 12.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 12.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Włochy - Anglia 1:1 (3:2) w finale EURO 2020 MEMY Chiellini: To było coś magicznego W finale Euro 2020 Anglia przegrała po rzutach karnych z Włochami 2:3. - Zasłużyliśmy na ten tytuł, było coś magicznego w powietrzu - stwierdził po zwycięstwie w karnych nad Anglią (po dogrywce było 1:1) kapitan Azzurrich Giorgio Chiellini. W trakcie spotkania większość Europejczyków trzymała kciuki za Włochów. Drużynie Garetha Southgate'a kibicowali tylko Anglicy, bo nawet Szkoci i Walijczycy nie życzyli Lwom Albionu wygranej. Zobaczcie memy po finale Euro 2020 Włochy - Anglia.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Przez nie rosną rachunki za energię elektryczną [lista - 13.07.2021] Co zużywa najwięcej energii w domu? Warto to wiedzieć, by zmniejszyć rachunki za prąd i mieć po kontrolą wydatki. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Tak mieszkają Wojciech Szczęsny z Mariną. To tutaj piłkarz wypoczywa po Euro! [zdjęcia - 13.07.2021] Wojciech Szczęsny to jeden z najlepszych bramkarzy świata, Marina to piękna i utalentowana piosenkarka. Wspólnie urządzili sobie życie w Turynie, gdzie wychowują syna Liama. Zobacz jak mieszka Wojciech Szczęsny z żoną. Ich apartament w Turynie to połączenie klasyki z nowoczesnym stylem. Publikujemy ich prywatne zdjęcia >>>