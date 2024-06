Prasówka 14.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. podkarpackim 14.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. podkarpackim 14.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie podkarpackim należy spodziewać się dzisiaj (14.06.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 94, Machowa - Pilzno (527. km na odc. 6,5 km) Koszenie poboczy - częściowe blokowanie pasów ruchu w obydwu kierunkach..

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 35-letni mężczyzna uprawiał marihuanę w przydomowym ogródku. Grozi mu kara więzienia Mężczyźnie spod Rzeszowa grozi do trzech lat pozbawienia wolności za nielegalną uprawę konopi indyjskich. Policja znalazła łącznie 6 krzewów konopi podczas przeszukania jego posesji.

Prasówka 14.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zgrupowanie Miss Polski 2024 w Krynicy-Zdrój. W gronie finalistek trzy piękne dziewczyny z Podkarpacia [ZDJĘCIA] Finalistki Miss Polski 2024 rozpoczęły swoje pierwsze zgrupowanie w województwie małopolskim. Jubileuszowa 35-ta Gala Finałowa Konkursu Miss Polski 2024 odbędzie się 5 lipca w Nowym Sączu.

📢 To należy się za darmo w sanatorium na NFZ. Zaszły spore zmiany [14.06.2024 r.] Nie tylko zabiegi i całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską dostają za darmo pacjenci w sanatorium z NFZ. Mają też prawo do innych świadczeń. Sprawdź, co jeszcze Ci się należy za darmo! Niedawno zaszły zmiany.

📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! [14.06.2024 r.] "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu. 📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [14.06.2024 r.] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto [14.06.2024 r.] We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Te osoby powinny włączyć do diety kolagen. Oto kiedy warto go spożywać [14.06.2024 r.] Coraz więcej osób decyduje się na przyjmowanie różnych suplementów. Na rynku dostępne są już tabletki niemal na wszystko. My sprawdzamy, dlaczego warto jest sięgać po kolagen. Czym jest ten coraz popularniejszy w ostatnim czasie kolagen? To niezwykle ważne białko obecne zarówno w organizmach ludzi, jak i zwierząt. Kto więc powinien włączyć go do swojej diety i dlaczego.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [14.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Tych produktów nie łącz z truskawkami. To połączenie może być niebezpieczne [14.06.2024 r.] Truskawki to zdrowe owoce, które zawierają wiele witamin i składników odżywczych. Warto po nie sięgać szczególnie w sezonie, kiedy możemy kupić rodzime truskawki. Słodkie i soczyste owoce możemy jeść samodzielnie jako przekąskę ale doskonale nadają się do deserów czy przetworów. Nie ze wszystkimi produktami powinniśmy je łączyć. Oto nienajlepsze dla zdrowia połączenia z truskawkami. 📢 Tragiczny wypadek w miejscowości Gościnko w powiecie białogardzkim. Dwie osoby nie żyją [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w godzinach porannych w miejscowości Gościnko w powiecie białogardzkim. Niestety, dwie osoby nie żyją.

📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur 2025 [14.06.2024 r.] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek.

📢 Poszukiwana biżuteria PRL - ceny, zdjęcia unikatów. Tyle są dziś warte stare kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki [14.06.2024 r.] Stare pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki z czasów PRL cieszą się dziś popularnością. Zachowałaś jeszcze takie po babci? Nie wyrzucaj, bo dziś możesz na takiej biżuterii zarobić. Za niektóre perełki miłośnicy stylu vintage i retro są w stanie zapłacić fortunę. Sprawdź, jakie są aktualne ceny biżuterii PRL. Zobacz zdjęcia.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 W powiecie mieleckim strażacy ćwiczyli gaszenie ogromnego pożaru i zabezpieczenie przed podtopieniami [ZDJĘCIA] Doskonalenie organizacji działań ratowniczych podmiotów KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego) oraz podmiotów współdziałających było celem ćwiczeń w powiecie mieleckim. 📢 Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Tłumy pożegnały Halinkę ze "Świata według Kiepskich" Tłumy legniczan, środowiska artystyczne oraz przedstawiciele lokalnych władz pożegnali w czwartek aktorkę Marzenę Kipiel-Sztukę. Artystka spoczęła w na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Legnicy. Życzeniem zmarłej było, żeby żałobnicy przynieśli kolorowe kwiaty, nie wieńce. Rodzina i przyjaciele prosili też by ubrać się kolorowo, nie w czerń. 📢 Sukces zawodników Klubu Sportowego Kettlebell Rzeszów podczas mistrzostw świata Mistrzostwa świata Kettlebell Sport WKSF WORLD CHAMPIONSHIP 2024 w Polsce dobiegły końca, przynosząc ogromne sukcesy polskim zawodnikom. Klub Sportowy Kettlebell Rzeszów zdominował rywalizację, zdobywając aż 28 medali: 10 złotych, 12 srebrnych i 6 brązowych. Ponadto, dwa puchary trafiły do Rzeszowa, potwierdzając wysoki poziom polskich sportowców.

📢 Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już 14 czerwca! Ostatnia szansa, by kupić tanie wojskowe pojazdy Agencja Mienia Wojskowego rozpocznie przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy już 14 czerwca. To ostatnia okazja, aby zapoznać się z olbrzymią ofertą różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW pojawią się m.in. stary, lubliny, czy honkery. Wisienką na torcie będzie równiarka samojezdna D-557-I za 24 tys. zł. Sprawdźcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 Zderzenie czołowe na drodze wojewódzkiej 881 w Markowej. Trzy osoby poszkodowane O godzinie 14:40 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych – KIA i Peugeot w Markowej. Trzy osoby są ranne. 📢 Bakteria w E. coli w wodociągu Torki w powiecie przemyskim, który zasila m.in. oddział zewnętrzny w Medyce Zakładu Karnego w Przemyślu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu wydał komunikat dotyczący stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Torki, zasilającego m.in. oddział zewnętrzny w Medyce Zakładu Karnego w Przemyślu.

📢 Duże zmiany w 2, 3 i 4 lidze! Więcej spadków i więcej szans na awans. Będą baraże o drugą, ale również o trzecią ligę! Polski Związek Piłki Nożnej na posiedzeniu zarządu 7 czerwca podjął decyzję w sprawie przyjęcia zasad spadków klubów 2 ligi, awansów i spadków klubów 3 ligi od sezonu 2024/2025. Od następnego sezonu z drugiej ligi spadną drużyny, które zajęły miejsca 15-18, a zespoły z lokat 13. i 14. zmierzą się w barażach z dwoma wicemistrzami 3 ligi. 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [14.06.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Studenci PANS w Jarosławiu zajęli 3. miejsce w Akademickich Mistrzostw Menedżerskich w Warszawie [ZDJĘCIA] Studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zajęli trzecie miejsce w Polsce w Akademickich Mistrzostw Menedżerskich w Warszawie. W finałowej rozgrywce udział wzięło 10 najlepszych zespołów, które wyłonione zostały spośród 195 zespołów reprezentujących 86 uczelni z całego kraju. 📢 Barbara Czartoryska została Honorową Obywatelka Miasta Jarosławia Dzień Patrona Miasta Jarosławia był pełen emocji, ciepłych słów oraz miłych gestów. Jednym z najważniejszych momentów było wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Barbarze Czartoryskiej. Akt ten wręczył Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia, Piotr Kozak. Pani Barbara to bratanica bł. o. Michała, patrona miasta nas Sanem. 📢 Żołnierze 21 BSP z Rzeszowa uczestniczą w ćwiczeniach taktycznych z wojskami PUMA-24 [ZDJĘCIA] Zielona taktyka, ustawianie grupy min, ochrona przed bronią masowego rażenia to tylko niektóre elementy, w których Podhalańczycy doskonalą swoje umiejętności podczas trwającego ćwiczenia taktycznego z wojskami PUMA-24.

📢 Stacjonująca w Jasionce amerykańska bateria Patriot trafi na Ukrainę? Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że na miejsce amerykańskiej baterii Patriot do Polski trafi bateria z innej części świata. Jak podał wcześniej "New York Times", amerykańskie wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot stacjonujące w Polsce mają zostać wysłane na Ukrainę. 📢 Policjanci z Ustrzyk Dolnych najlepszą parą patrolową w województwie podkarpackim [ZDJĘCIA] Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych zwyciężyli w tegorocznym, podkarpackim finale ogólnopolskiego konkursu par patrolowych "Patrol Roku 2024". 📢 "Z Maryją we wspólnocie Kościoła" - wkrótce wyruszy 44. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się pod hasłem "Z Maryją we wspólnocie Kościoła", związanym z realizacją programu duszpasterskiego na rok 2024. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 4-15 lipca, a uczestnicy będą mogli wyruszyć z różnych miejscowości archidiecezji przemyskiej.

📢 Policjanci z Przemyśla zapobiegli tragedii. Odwiedli 56-latka od próby popełnienia samobójstwa Dzięki profesjonalnym i szybkim działaniom policjantów z Przemyśla nie doszło do tragedii. 56-latek, który przebywał na moście, twierdził, że chce popełnić samobójstwo. Funkcjonariusze zdołali przekonać 56-latka, by zszedł z mostu w bezpieczne miejsce. 📢 Albinosi są wrażliwi na promienie słoneczne. Tę cechę genetyczną ma m.in. Luna i córka Martyny Wojciechowskiej Albinizm jest rzadką chorobą genetyczną, w której dochodzi do niedoboru lub braku pigmentu w skórze, włosach i oczach. Czasami towarzyszą mu zaburzenia widzenia. Albinosi są bardzo wrażliwi na promienie słoneczne, przed którymi muszą się chronić preparatami z wysokimi filtrami SPF. Dowiedz się, czym jest albinizm i jakie znane osoby mają tę chorobę. To modele, muzycy i aktywiści. 📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Strażnicy graniczni i policjanci z Podkarpacia oddali cześć tragicznie zmarłemu żołnierzowi sierż. Mateuszowi Sitkowi [ZDJĘCIA] Strażnicy graniczni z komendy, przejść granicznych i wszystkich placówek na Podkarpaciu oraz policjanci uczcili pamięć tragicznie zmarłego żołnierza Wojska Polskiego sierż. Mateusza Sitka. 📢 Faszyn from polskie ulice. Te "stylizacje" budzą śmiech politowania. Zobaczcie zdjęcia, bo nie uwierzycie! Ubralibyście się tak? Ubierać się w oryginalny sposób to jedno, ale oni przesadzili. Na widok takich stylizacji na twarzy wielu pojawia się uśmiech politowania. To prawdziwa "antymoda". Skąd oni wzięli te stroje? Jedno jest pewne. Nie sposób przejść wokół nich obojętnie. Zobaczcie galerię zdjęć i... nie bierzcie z nich przykładu!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 13.06.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 13.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 13.06.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc. 📢 Zatrzymano sprawcę groźnego zdarzenia drogowego w Przemyślu. 25-letni mężczyzna uciekł przed policją 25-letni przemyślanin usłyszał zarzuty spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym znajdując się w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do wyroku sądu. We wtorek mężczyzna jadąc hondą uderzył w BMW oraz latarnię. 25-latek uciekł z miejsca zdarzenia.

📢 Wcielenie i wręczenie broni ochotnikom dobrowolnej ZSW w 1 batalionie czołgów w Żurawicy [ZDJĘCIA] W 1 batalionie czołgów w Żurawicy odbyło się wcielenie do służby ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W trakcie 28-dniowego szkolenia podstawowego ochotnicy będą się uczyli regulaminów, musztry, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym.

📢 Jak władza manipuluje obywatelami. Rzeszowska adaptacja „Miarki za miarkę” Szekspira [ZDJĘCIA, WIDEO] Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie po raz pierwszy wystawia na swojej scenie sztukę Williama Szekspira „Miarka za miarkę”. Reżyser Szymon Kaczmarek mówi, że jest to czarna komedia o tym, jak władza manipuluje ludźmi. 📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 13.06.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 13.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 13.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Na jakim etapie jest budowa kolejnych odcinków S19? Oto raport GDDKiA [ZDJĘCIA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła raport na temat aktualnego stanu budowy najważniejszych inwestycji drogowych na Podkarpaciu.

📢 Były burmistrz miasta i gminy Bircza został sekretarzem w Urzędzie Gminy w Medyce Grzegorz Gągola, były burmistrz gminy miejsko-wiejskiej Bircza, który przegrał ostatnie wybory samorządowe, został sekretarzem Urzędu Gminy w Medyce. 📢 W WSPiA w Rzeszowie uczniowie otrzymali wyróżnienia i statuetki [ZDJĘCIA] W WSPiA w Rzeszowie odbyła Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych. Laureaci konkursów przedmiotowych z podkarpackich szkół podstawowych odebrali wyróżnienia i statuetki, które osobiście wręczyli Teresa Kubas-Hul, Wojewoda Podkarpacki oraz Dorota Nowak-Maluchnik, Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Wyróżnionych zostało 278 utalentowanych uczniów z podkarpackich szkół podstawowych. 📢 Palił się drewniany budynek przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Trzy zastępy straży pożarnej gasiły pożar drewnianego domu przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie. Ogień i zadymienie dotyczyło jednego z pomieszczeń w budynku. Nikt nie odniósł obrażeń, wewnątrz budynku nikogo nie było. Pożar jest już ugaszony. Policja wyjaśnia przyczyny pożaru.

📢 Andrea Bocelli i jego córka Virginia - zdjęcia. 12-latka żyje jak księżniczka, ma talent po sławnym ojcu Andrea Bocelli, jeden z najsłynniejszych śpiewaków na świecie, doczekał się trojga dzieci. Karierę muzyczną robią jego dorośli synowie, szczególnie Matteo, ale wielotysięczną publikę zaczyna też podbijać najmłodsza latorośl - Virginia, owoc miłości artysty z jego drugą żoną. 12-letnia córka Andrei Bocellego żyje niemal jak księżniczka. Zobaczcie, jak wygląda, mieszka i podróżuje - jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Śmiech przez łzy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy po meczu Polska - Turcja (2:1), ostatnim przed Euro Kontuzje cieszącego się po strzeleniu gola Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego, desperacka obrona przez niemal całą drugą połowę, bohater Wojciech Szczęsny i zwycięstwo po bramce, która padła w ostatniej minucie - to bilans ostatniego przed Euro 2025 meczu towarzyskiego reprezentacji Polski. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Turcja.

📢 Mnóstwo atrakcji na roztoczańskim festiwalu turystycznym. Weź drugi oddech! Wydarzenie "Kraina Roztocze. Weź drugi oddech” to impreza dla wszystkich spragnionych odpoczynku i przygody. Event potrwa od 14 do 16 czerwca i oferować będzie mnóstwo atrakcji. Organizatorem jest samorząd podkarpacki. 📢 Ciężarówka wojskowa zderzyła się z autem osobowym - efektowne ćwiczenia służb ratowniczych na poligonie wojskowym w Nowej Dębie. Zdjęcia Służby ratownicze z Tarnobrzega i Nowej Dęby wzięły udział w ćwiczeniu zorganizowanym na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski). 📢 Pogrzeb Mateusza Sitka. Żołnierz został śmiertelnie raniony przez migranta - ZDJĘCIA W środę o godzinie 11 w miejscowości Nowy Lubiel rozpoczął się pogrzeb szer. Mateusza Sitka. Żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zginął po tym, jak został śmiertelnie ugodzony przez migranta na granicy polsko-białoruskiej. Na uroczystości pojawili się między innymi prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

📢 Sarna hasała w parku w samym centrum Rzeszowa. Zobacz zdjęcia! Młoda sarna pojawiła się w centrum Rzeszowa. Weterynarz i strażnicy miejscy podjęli interwencję, ale najpierw zdecydowali, że akcja złapania i wywiezienia zwierzaka została przełożona. Później jednak została przeprowadzona. Zwierzę jest już bezpieczne.

📢 Piłka ręczna. Oldboje z Przemyśla drugą drużyną w Polsce Kolejny medal z Mistrzostw Polski Masters przywieźli zawodnicy z Przemyśla, którzy mogli cieszyć się z srebrnego medalu. 📢 Pożegnano tragicznie zmarłego ks. prał. Krzysztofa Filipa, proboszcza parafii w Gniewczynie Łańcuckiej Parafia pw. św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej koło Tryńczy w powiecie przeworskim pogrążyła się w żałobie po śmierci swojego proboszcza, ks. prał. Krzysztofa Filipa. Duchowny zmarł tragicznie w wyniku wypadku samochodowego. Miał 68 lat. 📢 79-latek został oszukany. Udało się zablokować przelew ponad 50 tysięcy złotych 79-latek padł ofiarą oszustów, którzy podszywali się pod maklerów giełdowych i nakłonili go do zainwestowania pieniędzy. Dzięki czujności i zdecydowanej postawie pracowników poczty senior stracił niecałe 450 złotych, a mógł ponad 50 tysięcy. Policja ostrzega i apeluje o zachowanie rozwagi przy tego typu transakcjach.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Klasa B7 Rzeszów. Jako jedyni na Podkarpaciu wygrali wszystkie mecze w całym sezonie! Wilga Widełka świętowała awans do A klasy [ZDJĘCIA] Gracze i kibice Wilgi Widełka mają powody do dumy. Zespół z gminy Kolbuszowa jako jedyny na Podkarpaciu (wśród seniorskich rozgrywek) wygrał swoją ligę (klasa B7 Rzeszów) bez straty punktów. Podopieczni Jakuba Ozimka zdobyli w 18 meczach komplet punktów, czyli 54 oczka (bilans 68:7). Na wiosnę widelska drużyna nie straciła żadnego gola!

📢 Podkarpackie będzie miało czworo europosłów. Historyczna chwila dla Konfederacji, która będzie miała swojego przedstawiciela Po raz pierwszy w historii wyborów do Parlamentu Europejskiego województwo podkarpackie będzie reprezentować czworo europosłów. 📢 7 tys. złotych i 26 punktów karnych. Rekordowy mandat dla 23-latka z Podkarpacia Przekroczył dopuszczalną prędkość o 46 km/h i nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w gminie Radomyśl nad Sanem. 23-latek został ukarany mandatem w wysokości 7 tys. złotych oraz 26 punktami karnymi. 📢 Tanie linie lotnicze ukarane za „niedozwolone praktyki”. Koniec dodatkowych opłat za bagaż podręczny? Cztery tanie linie lotnicze, w tym Ryanair i easyJet, przegrały proces przed hiszpańskim sądem. Wyrok oznacza nie tylko ogromną grzywnę nałożoną na przewoźników, ale też – być może – ważne zmiany w dodatkowych opłatach, pobieranych od pasażerów za bagaż podręczny czy wybór miejsca. Jakie praktyki tanich linii lotniczych zostały uznane przez sąd za nieuczciwe i co może oznaczać ten wyrok dla turystów w innych krajach?

📢 Dni Boguchwały 2024. Na scenie Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Zobaczcie zdjęcia! 8 czerwca na rynku miejskim w Boguchwale odbył się koncert zespołu „Absolwent” wraz z uczestnikami warsztatów muzycznych MCK Boguchwała, a następnie na scenie pojawiła się Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz z towarzyszeniem Warsaw String Quartet i Strzyżowskiego Chóru Kameralnego p/d Grzegorza Oliwy. To wydarzenie zgromadziło tłumy mieszkańców. 📢 Odbyła się 10. edycja konkursu „Najlepszy Instruktor Nauki Jazdy” w Rzeszowie W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu „Najlepszy Instruktor Nauki Jazdy”. W rywalizacji wzięło udział 27 instruktorów, a ich zmagania obserwowali przedstawiciele samorządu województwa, w tym członek zarządu Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz radny Jerzy Cypryś. 📢 KultURalia 2024. Tak bawili się studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas drugiego dnia [ZDJĘCIA] Rzeszowskie KultURalia to wielkie święto studentów. Za świetne nastroje bawiących się odpowiadała nie tylko udana pogoda, ale i znakomici artyści zaproszeni prze organizatorów.

📢 Międzynarodowy Zlot Drezyn na Przeworskiej Kolejce Wąskotorowej [ZDJĘCIA] Przeworska Kolej Dojazdowa gościła drezyny z Polski i z Europy. Udało im się pokonać całą 46 - kilometrową trasę Przeworsk - Dynów z powrotem. 📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 7-9 czerwca? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. KultURalia, Dni Gminy Boguchwała, Dni Kolbuszowej, Dni Tyczyna, Street Food Polska Festival w Przemyślu. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Roboty przy budowie S19 znów ruszyły pełną parą. Tak wygląda obecnie odcinek Babica - Jawornik. Zobacz zdjęcia Po przerwie zimowej ponownie rusza pełną parą sezon budowlany na budowie na czterech odcinkach drogi ekspresowej S19 (od Rzeszowa do Dukli), o łącznej długości ponad 42 km. W środę sprawdzaliśmy, jak wyglada obecnie sytuacja na południe od Rzeszowa. 📢 Rowery, części samochodowe, a nawet konna bryczka. Zobaczcie, co jeszcze oferowali sprzedawcy na giełdzie w Sokołowie Małopolskim [ZDJĘCIA] Na niedzielnej giełdzie w Sokołowie Małopolskim można było znaleźć niemalże wszystko. Począwszy od opon i części samochodowych, poprzez odzież, po warzywa. Do kupienia była nawet konna bryczka. Zobaczcie w naszej galerii, co oferowali sprzedawcy.