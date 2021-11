Prasówka 15.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci na emeryturę mogą odejść po 25 latach pracy w mundurze. Jakie emerytury dostają policjanci. Na ich wysokość ma wpływ wiele czynników. Zobaczcie średnie emerytury dla poszczególnych funkcji od dzielnicowego do komendanta wojewódzkiego.

Abonament RTV to opłata obowiązkowa dla posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Choć jest to opłata stosunkowo niska, w porównaniu do stawek telewizji kablowych i satelitarnych budzi największe kontrowersje. Wiele osób uchybia się od płacenia abonamentu RTV i wtedy narażeni są na dość duże kary. Zobaczcie, co musicie wiedzieć o karach za abonament RTV.