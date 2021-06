Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 17.06.2021]”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 17.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Jak złagodzić objawy po szczepieniu przeciwko koronawirusowi? Oto proste i skuteczne sposoby Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem.

📢 Klasa O Rzeszów. Błażowianka Błażowa przegrała ze Strugiem Tyczyn w Derbach Doliny Strugu 0:3 [ZDJĘCIA, KIBICE] Reslogistic Błażowianka Błażowa przegrała ze Strugiem Tyczyn w Derbach Doliny Strugu 0:3. Bramki dla gości strzelali: Janik, Drob, Brocki.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klasa O Krosno. Show Radosława Macnara! Porażka Cosmosu Nowotaniec [ZDJĘCIA, WYNIKI] W krośnieńskiej okręgówce bez wątpienia swój dzień miał Radosław Macnar z Arłamowa/Bieszczadów Ustrzyki Dolne. 📢 Piesze pielgrzymki diecezjalne do Częstochowy po raz kolejny będą miały charakter sztafetowy. Zapisy już ruszyły! Piesze pielgrzymki do Częstochowy kolejny rok z rzędu będą miały charakter sztafetowy. Zarówno archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, jak i diecezja tarnowska, wydały już oficjalne komunikaty dotyczące tegorocznego pielgrzymowania. Ruszyły także zapisy do poszczególnych grup.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Trzech piłkarzy z Podkarpacia: Artur Jędrzejczyk, Bartłomiej Ciepiela i Gabriel Kobylak na zgrupowaniu Legii Warszawa 25 zawodników, w tym trzech piłkarzy pochodzących z naszego regionu, znalazło się w kadrze Legii Warszawa na zgrupowanie w austriackim Leogang. Obóz mistrzów Polski rozpoczął się w środę i będzie trwał do 24 czerwca. 📢 Warszawa ma "Kopernika", Rzeszów - "Łukasiewicza" a Łańcut "Potockiego". Zobacz, jak zmieniły się Oranżeria i Ujeżdżalnia w Muzeum-Zamku Oranżeria i Ujeżdżalnia łańcuckiego zamku przeszły prawdziwą przemianę. Oba miejsca mają pełnić rolę Centrum Edukacji i Tradycji im. Jana Potockiego. W pierwszym jedną z atrakcji dla odwiedzających będzie instalacja przedstawiająca wirtualny lot balonem Jana Potockiego nad Łańcutem. W miejsce dawnej palmiarni ze zwierzętami zawitała taka nowoczesność, jak prezentacje interaktywne, mappingi, urządzenia holograficzne, podłoga interaktywna.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Ile kosztuje koncert gwiazd disco polo na weselu lub urodzinach? Cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG i innych na imprezę Chcecie, żeby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Musisz wymienić prawo jazdy! Nawet bezterminowe. Kogo dotyczy i jaki jest koszt? Oto ważne terminy. Do kiedy trzeba wymienić? Wymiana prawo jazdy według najnowszych przepisów. Dotyczy to każdego kierowcy, a jest ich w Polsce niemal 22 miliony. Nie wydaje się już dożywotnich dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Bezterminowe prawo jazdy należy zatem prędzej czy później wymienić. Jaki jest koszt i czas wymiany? Na ile lat wydawane jest teraz prawo jazdy? I do kiedy właściciele bezterminowego prawa jazdy muszą postarać się o nowy dokument? Sprawdźcie szczegóły w poniższym artykule bądź galerii! 📢 Wojewoda Ewa Leniart: Nowe karetki dla Mielca i Przemyśla Sześć nowych ambulansów trafi na wyposażenie dwóch zespołów ratownictwa medycznego, Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Oba podmioty lecznicze otrzymają po trzy karetki, które zastąpią wysłużone pojazdy.

📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 16.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu. 📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [16.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Śmiertelne potrącenie przy rondzie Kuronia w Rzeszowie. Nie żyje pracownik firmy prowadzącej prace przy drodze Tuż przed godz. 15 przed rondem im. Jacka Kuronia kierujący samochodem marki Saab potrącił pracownika firmy prowadzącej prace przy drodze. W wyniku doznanych obrażeń, mężczyzna zmarł na miejscu wypadku. Droga jest zablokowana, policja kieruje objazdy. 📢 Przez godzinę kilkadziesiąt osób szukało 2,5-latka z Widnej Góry koło Jarosławia. Okazało się, że chłopczyk zasnął za szafą Kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz rodzina przez około godzinę szukała 2,5-letniego chłopca. Z relacji matki wynikało, że dziecko oddaliło się z domu. Tymczasem maluch był w nim caly czas. Zasnął w szczelinie pomiędzy szafą i ścianą.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Robert Dadok odchodzi z PGE Stali Mielec. Wybrał Górnik Zabrze W PGE Stali Mielec trwa budowanie kadry na nowy sezon. Z drużyną Włodzimierza Gąsiora trenuje dwóch nowych piłkarzy. Odchodzi z niej natomiast Robert Dadok.

📢 Ile lat ma Iwona z Iwona z Sanatorium Miłości? Kim jest Iwona z Sanatorium Miłości? Ile dzieci ma Iwona z Sanatorium Miłości? 16.06.2021 Ile lat ma Iwona z Iwona z Sanatorium Miłości? Ile dzieci ma Iwona z Sanatorium Miłości? Ilu miała mężów? Ilu mężów miała Iwona z Radomska? O Iwonie z Radomska mówią „kobieta petarda”, swoją radością życia, optymizmem i aktywnością zaraża wszystkich dookoła. Poznajcie bohaterkę Sanatorium miłości popularnego programu TVP o kuracjuszach! 📢 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwizdy Sanatorium Miłości 16.06.2021 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 26 mln złotych na poprawę torowiska w rejonie przejścia granicznego w Medyce koło Przemyśla PKP PLK ogłosiły przetarg na przebudowę linii kolejowej w okolicach polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Przebudowane zostaną tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne oraz przejazd kolejowo-drogowy. Szacunkowy koszt projektu i prac wynosi 26 mln złotych. 📢 Płaca minimalna 2022: Najniższa pensja ma wynosić 3000 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. ma wynosić 19,60 zł - proponuje rząd Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 15 czerwca 2021 r., propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycję minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

📢 W Rzeszowie ktoś trafił "szóstkę" w Lotto Plus. Szczęśliwiec wygrał milion złotych We wczorajszym losowaniu Lotto Plus padła główna wygrana w wysokości 1 000 000 zł odnotowana w Rzeszowie. Co ciekawe, to już druga "szóstka" trafiona w Lotto Plus w tej samej rzeszowskiej kolekturze - zwraca uwagę Ewelina Nurczyk z biura rzecznika prasowego Totalizatora Sportowego.

📢 Największym winowajcą nie jest Paulo Sousa, tylko Zbigniew Boniek [KOMENTARZ] Mecz ze Słowacją w brutalny sposób odarł nas ze złudzeń. Okazało się, że reprezentacja Polski przystąpiła do Euro 2020 zupełnie nieprzygotowana. I rozregulowana do tego stopnia, że uprawnione jest stwierdzenie, iż w tym momencie nie mamy zespołu, jedynie zbiór indywidualności. 📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych. 📢 Paweł Zatorski pożegnał się z Zaksą. Otwarta droga reprezentacyjnego libero do Asseco Resovii – Dziękuję za wszystko, to były piękne lata i nie bez powodu czuliśmy się tutaj jak w domu – mówi Paweł Zatorski, libero Zaksy Kędzierzyn - Koźle, który po siedmiu latach pełnych największych sukcesów odchodzi z tego klubu i przez najbliższe sezony będzie zawodnikiem Asseco Resovii. To już pewne.

📢 Rowery dla Romów. Stowarzyszenie Aktywny Beskid pomaga mieszkańcom Słowacji [ZDJĘCIA, WIDEO] W zaledwie dwa miesiące Stowarzyszenie Aktywny Beskid uzbierało 72 rowery, które następnie przekazało Romom mieszkającym w Medzilaborcach.

📢 Śmiertelne postrzelenie oficera Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu Nie żyje żołnierz zawodowy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zginał po postrzeleniu we wtorek (15 czerwca). 📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź!

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. 📢 Euro 2020. Łukasz Fabiański kontuzjowany. Nie zagra w żadnym meczu? Euro 2020. Do wczoraj wszyscy byli zdrowi, bo tak wynikało ze słów rzecznika. Dziś okazało się, że kontuzję złapał rezerwowy bramkarz. Łukasz Fabiański z powodu problemów mięśniowych nie znajdzie się na ławce w meczu z Hiszpanią.

📢 Paznokcie na lato 2021: wzory i pomysły na wakacyjne paznokcie. Jakie trendy podbijają serca? Piękne paznokcie na lato i wakacje ZDJĘCIA Paznokcie na lato 2021: jakie wzory i trendy podbiją serca pań w nadchodzących sezonie? Letnie miesiące to czas, kiedy wiele kobiet decyduje się na nieco odważniejsze i rzucające się w oczy stylizacje paznokci - neonowe kolory, oryginalne zdobienia czy wakacyjne motywy. Garść inspiracji, którą znajdziecie w poniższej galerii pomoże Wam wybrać idealny wzór na piękne paznokcie na lato 2021. 📢 Fryzury postarzające. Te uczesania są niemodne lub niepasujące do starszych kobiet. Zobacz zdjęcia fryzur, które postarzają Złe cięcie włosów może Cię postarzyć nawet o kilka lat. Nie każda fryzura, nawet jeśli jest modna, będzie pasowała do Twojej twarzy i figury. Jeśli chcesz zapewnić sobie młody i świeży wygląd, lepiej przygotuj się na długie poszukiwania odpowiedniej fryzury. W przeciwnym razie najprawdopodobniej będziesz zmuszony do wymyślenia odpowiedzi na pytania o zmęczony, zbyt poważny wygląd.

📢 Stal Mielec ma kolejną nową zawodniczkę. Kiedyś grała w Karpatach Krosno, a ostatnio w Tauron Lidze. To jeszcze nie koniec wzmocnień Dużo się dzieje w pierwszoligowej drużynie siatkarek SPS Stali Mielec. Nowe siatkarki, nowy trener. Mielczanki systematycznie wzmacniają swoje szeregi. Klub ogłosił, że nową przyjmującą zespołu została Adrianna Muszyńska.

📢 MEMY o Francja - Niemcy: Co tam somsiad, też do swojej? Poznaj Kimbappe! Euro 2020. To było starcie wagi ciężkiej, a o końcowym wyniku zadecydował pechowy samobój: Francja w Monachium pokonała Niemcy 1:0. W sieci roi się od memów. Te wywodzące się od Polaków zwracają uwagę na hybrydę, jaką z nazwisk Mbappe i Kimpembe stworzył komentator Dariusz Szpakowski, mówiąc o Kimbappe. Gryzący Paula Pogbę Antonio Rüdiger oczywiście nie uniknął porównania do specjalisty w tej dziedzinie, czyli Luisa Suareza. Zobaczcie najlepsze memy wyłowione z sieci. 📢 Rzeszowscy oldboje wicemistrzami Polski 50+. Polonia z kolejnym medalem Polonia Rzeszów zdobyła wicemistrzostwo Polski Oldboys 50+ w piłce nożnej. W finale turnieju rozgrywanego w Polanicy Zdroju ekipa z Podkarpacia uległa zespołowi Seni Warszawa po rzutach karnych.

📢 Dziewczyny z Podkarpacia walczą o tytuł Miss Małopolski i Miss Małopolski Nastolatek. Wyniki poznamy 20 czerwca [ZDJĘCIA] Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, czy któraś spośród 12 reprezentantek województwa podkarpackiego zdobędzie koronę Miss Małopolski 2021 lub Miss Małopolski Nastolatek 2021, a tym samym, awansuje do ćwierćfinału ogólnopolskiego konkursu Miss Polski. 📢 Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [16.06] Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

📢 Jak żyją byłe "Królowe życia"? Zobacz, jak teraz wyglądają ex-uczestniczki i uczestnicy hitu TTV! "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni!

📢 Te chemikalia mogły zagrozić uprawom w Polsce. Przemyt wykryto na przejściu granicznym w Korczowej [ZDJĘCIA] Przemyt prawie 150 opakowań chemikaliów niewiadomego pochodzenia wykryli celnicy podczas kontroli autokaru na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej. Substancje, jako środki ochrony roślin, miały trafić na polskie uprawy. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Biedronka, Lidl, Żabka, Tesco, Ikea (16.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (16.06.2021).

📢 Piłkarska środa [16 czerwca]. Grają okręgówki i klasy A Przed nami kolejna już w tym miesiącu piłkarska środa. Swoje mecze rozegrają wszystkie grupy klasy O oraz sześć grup klasy A. Łącznie odbędzie się kilkadziesiąt spotkań w podkarpackich ligach seniorów.

📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 16.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 Sezon kąpielowy nad Jeziorem Solińskim ruszy oficjalnie w lipcu. Gdzie będą kąpieliska? Od 1 lipca gmina Solina uruchamia strzeżone kąpieliska nad Jeziorem Solińskim. Ale już od początku czerwca obecni w bazie w Polańczyku są ratownicy Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a od dzisiaj (15 czerwca) dyżuruje także karetka Wodnego Zespołu Ratownictwa Medycznego. 📢 Koronawirus na banknotach. Jak długo się na nich utrzymuje? Od tych przedmiotów trzymaj się z daleka Czy koronawirus może przenosić się na banknotach? Zgodnie z pierwotnym zaleceniem WHO należy unikać kontaktu z pieniędzmi na rzecz płatności kartą. Najnowsze badania wykazały jednak, że wirus na banknotach utrzymuje się stosunkowo krótko, choć nie wyklucza to możliwości zakażenia. Czego lepiej nie dotykać, by zminimalizować ryzyko zachorowania? Sprawdź w galerii. 📢 Stefan Batory z Kolbuszowej - twórca aplikacji, która podbija świat, pracuje w Dolinie Krzemowej w USA [WIDEO] Stefan Batory jest twórcą popularnej w Polsce i na całym świecie aplikacji do rezerwowania usług z sektora zdrowia i urody. Biznesmen pochodzący z Kolbuszowej na Podkarpaciu na co dzień mieszka i pracuje w Dolinie Krzemowej. O swoim sukcesie opowiedział w Dzień Dobry TVN.

📢 Zaszczepić się przeciw Covid-19 będzie można także w aptekach Od dzisiaj apteki mogą zgłaszać się do Narodowego Programu Szczepień. Wsparcie farmaceutów ma przyspieszyć w Polsce osiągnięcie odporności populacyjnej przeciwko Covid-19. Na Podkarpaciu w pełni zaszczepionych jest w tym momencie ponad 472 tys. osób. 📢 Takie mają być zarobki po reformie podatkowej w 2022 roku - wyliczenia. Oto stawki netto i brutto W "Polskim Ładzie" Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i koniec odliczania składki zdrowotnej. Wzrosnąć ma też drugi próg podatkowy. Ma to być 120 tysięcy złotych, zamiast 85. Na tych zmianach mają skorzystać miliony Polaków. Jak zapowiada rząd, skorzystają głównie ci, którzy zarabiają najmniej. Dla tych dobrze zarabiających praktycznie nic się zmieni, a stracą ci, którzy zarabiają bardzo dobrze. W mediach społecznościowych PiS chwali się swoimi wyliczeniami pensji brutto i netto po reformie. Jakie będą pensje Polaków od 2022 roku? Prezentujemy konkretne stawki w naszej galerii.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Uwaga kierowcy! W środę utrudnienia w ruchu na al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie W związku z pracami przy budowie kładki rowerowej w środę na al. Powstańców Warszawy, na zaporze należy się spodzieważ utrudnień w ruchu.

📢 Konrad Fijołek: Chcę być prezydentem wszystkich rzeszowian [ZDJĘCIA, WIDEO] Już nie w roli kandydata, a prezydenta elekta pojawił się we wtorek na rzeszowskim Rynku Konrad Fijołek. Razem ze swoją drużyną dziękował za oddane głosy i zapraszał rzeszowian na swoje zaprzysiężenie.

📢 Konrad Fijołek, prezydent elekt, podziękował mieszkańcom Rzeszowa za poparcie w wyborach [ZDJĘCIA] Konrad Fijołek, prezydent elekt, podziękował mieszkańcom Rzeszowa za poparcie w wyborach. 📢 Lista transferowa Apklan Resovii. Klub nie przedłuży umów z dziesięcioma piłkarzami Spore zmiany kadrowe zapowiadają się w drużynie Apklan Resovii. 1-ligowiec pożegnał dziś 10 swoich piłkarzy, którym kończą się kontrakty. Podał też zawodników z ważnymi umowami, ale wystawionych na listę transferową. 📢 Miasto umożliwi PKS w Rzeszowie budowę nowoczesnego dworca? Wszystko w rękach radnych i nowego prezydenta Nowoczesny kompleks z dworcem PKS to jedna z najważniejszych inwestycji, która nam się rysuje w najbliższych latach w Rzeszowie - uważa Robert Kultys, radny PiS. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta była mowa o tym, jak bliski realizacji tego planu jest inwestor chcący wydać na ten cel 100 mln zł. Zapadła też decyzja o wysokości Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego i jego harmonogramie.

📢 W Gorzycach koło Przeworska mężczyzna wszedł do cysterny i źle się poczuł. Potrzebna była pomoc [ZDJĘCIA] We wtorek po godz. 10 służby ratunkowe zostały wezwane do Gorzyc w pow. przeworskim. 43-letni mężczyzna podczas konserwacji cysterny wszedł do zbiornika i źle się poczuł. 📢 Aż jedna piąta Polaków świadomie kupuje podrabiane rzeczy. Po co? Chcą błysnąć w towarzystwie Aż 19,2 proc. Polaków przyznaje, że świadomie kupuje podrabiane buty, ubrania, galanterię czy kosmetyki. Zmusza ich do tego trudna sytuacja materialna? Nie, gdyż falsyfikaty interesują głównie osoby lepiej zarabiające.

📢 Szkolnie jeźdźców z górskich placówek Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych i Czarnej Górnej [WIDEO, ZDJĘCIA] Trzy tygodnie trwało szkolenie jeźdźców konnych z górskich palcówek Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych i Czarnej Górnej. Pięcioro funkcjonariuszy poznało tajniki jazdy oraz współpracy z wierzchowcami podczas służby na granicy państwa.

📢 Wypadek dźwigu na drodze w Makowej w powiecie przemyskim. Pojazd przewrócił się do rowu [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło we wtorek rano w Makowej w powiecie przemyskim. Kierujący pojazdem typu dźwig, jadąc w kierunku Arłamowa, w trakcie mijania się z innym pojazdem zjechał na pobocze i wpadł do rowu. Dźwig przewrócił się na prawy bok. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracowali policjanci oraz strażacy z PSP Przemyśl i OSP Fredropol.

📢 Wokół meczu. Najlepsze około-piłkarskie zdjęcia w niższych ligach na portalu nowiny24.pl w dniach 11-13 czerwca [GALERIA] Czasem wokół boiska dzieje się więcej, niż na samej murawie! Polecamy subiektywnie najlepsze zdjęcia weekendu 11-13 czerwca w 4. lidze podkarpackiej i klasach O, A, B. 📢 Rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich na Podkarpaciu. Sprawdź, kto i na co otrzymał dofinansowanie [LISTA] Podkarpacie otrzymało 12,2 mln złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

📢 Średnie ceny mieszkań w Rzeszowie mieszczą się w przedziale 6500 - 6700 zł za 1 mkw. Tańsze raczej nie będą Mieszkania na rynku pierwotnym w Rzeszowie sprzedają się w cenie najczęściej po 6500 - 6700 za 1 mkw. W centrum miasta i atrakcyjnych lokalizacjach są jeszcze droższe. Natomiast na obrzeżach stolicy Podkarpacia możemy kupić lokal płacąc „tylko” 4,5 tys. zł za 1 mkw. 📢 Kibicowałeś Polakom w meczu ze Słowacją w Tarnobrzeskiej Strefie Kibica? Poszukaj siebie na zdjęciach (ZDJĘCIA) Zainaugurowana w poniedziałek, 14 czerwca Tarnobrzeska Strefa Kibica zgromadziła na stadionie miejskim kilkaset osób. W meczu Polska - Słowacja nie brakowało emocji, nerwów i dramatyzmu. W Tarnobrzeskiej Strefie Kibica zasiedli najmłodsi, nieco starsi i najstarsi fani piłki nożnej. 📢 Wybory w Rzeszowie. Na jakich osiedlach Konrad Fijołek wygrał, a gdzie przegrał? Sprawdziliśmy wszystkie obwody! Wybory w Rzeszowie zakończyły się na pierwszej turze, prezydentem zostaje Konrad Fijołek zdobywając 56 proc. Jednak nie na każdym z osiedli jego zwycięstwo było tak oczywiste. Na Słocinie i w Pogwizdowie nowym Fijołek zmierzyłby się w II turze z Ewą Leniart, a w Bziance... przegrał zarówno z nią jak i z Marcinem Warchołem. Wiceminister sprawiedliwości zajmował jednak przeważnie albo przedostatnie, albo ostatnie miejsce na osiedlach na przemian z Grzegorzem Braunem, posłem Konfederacji. Gdzie Konrad Fijołek miał najwyższe poparcie. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy we wszystkich obwodach wyborczych w Rzeszowie!

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Wąskotorówka z Przeworska rozpoczęła sezon. Do końca sierpnia będzie kursować w soboty i niedziele [ZDJĘCIA] W sobotę rano kolejny sezon rozpoczęła Przeworska Kolej Wąskotorowa. Pogórzanin przejechał trasą ze stacji Przeworsk Wąski (lokomotywownia) do przystanku Łopuszka Mała Zalew, koło Kańczugi.

📢 Iwona Blecharczyk, "Trucking Girl" z Dubiecka koło Przemyśla została ambasadorką marki Volvo Truck w Polsce [ZDJĘCIA] Iwona Blecharczyk, "Trucking Girl", pochodząca spod Dubiecka koło Przemyśla, została oficjalną ambasadorką marki Volvo Truck Polsce. Pani Iwona od 10 lat prowadzi największe ciężarówki, przewożące ponadgabarytowe ładunki. 📢 47 funkcjonariuszy odebrało akty mianowania na stopień podkomisarza policji [ZDJĘCIA] Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych policji odebrało 47 funkcjonariuszy. Policyjne stopnie zostały nadane postanowieniem Prezydenta RP jeszcze w ubiegłym roku, ale z uwagi na pandemię i obostrzenia nie było możliwe ich wręczenie. 📢 Uroczysta, jubileuszowa promocja doktorów i doktorów habilitowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Wyjątkowa, ponieważ 2021 rok jest 20 rokiem działalności uczelni.

📢 Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia wstrząsnęły opinią publiczną. 8 niewyjaśnionych zagadek kryminalnych Sprawy zaginięć dzieci należą do najbardziej delikatnych i bolesnych. Ciężko wyobrazić sobie tragedię rodziców, którzy tracą swoją pociechę nie wiedząc, jaki spotkał ją los. Tak potężny cios może doprowadzić do rozsypania wielu życiorysów. Oto 8 niewyjaśnionych zaginięć dzieci, których do tej pory nie udało się rozwikłać, a które odbiły się na świecie szerokim echem. Przeczytaj o nich w galerii. 📢 Kamil Piątkowski, reprezentant Polski z Jasła i jego piękna partnerka Kasia Noga. Poznajcie dziewczynę utalentowanego kadrowicza [ZDJĘCIA] Kamil Piątkowski jest dwukrotnym reprezentantem Polski. Jaślanin, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w UKS 6 Jasło, jest związany z Katarzyną Nogą. Poznajcie piękną dziewczynę naszego kadrowicza, który od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Red Bull Salzburg.

📢 SMS na dzień dobry to zawsze dobry pomysł! Wierszyki, życzenia i miłe słowa na dzień dobry dla niego, dla niej. To będzie miłe powitanie SMS na dzień dobry to najlepszy sposób na to, by czyiś dzień zaczął się lepiej. Miłe słowa na dzień dobry potrafią rozjaśnić nawet najbardziej pochmurny dzień, a jeśli nie zawsze można przekazać je osobiście, warto użyć do tego celu telefonu. Wierszyki czy cytaty na dzień dobry często wysyłają sobie zakochanie, ale jeśli nie masz swojej ukochanej czy ukochanego, zawsze możesz przecież przekazać życzenia na miły dzień przyjaciółce czy koledze. Nie wiesz jak to zrobić? Sprawdź nasze propozycje!

