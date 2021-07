Prasówka 16.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kilka razy obróć pieniądz w palcach, zanim go wydasz – radzą oszczędni. Ale przyjrzeć się monecie przed zapłaceniem nią w sklepie warto z innego jeszcze powodu. Masz takie 2 złote? Ważny jest szczegół. Można zarobić fortunę! Sprawdź, co jest istotne!

Dotychczas w Polsce osób zaszczepionych zostało około 30 mln osób. To jednak nadal zbyt mało, aby osiągnąć odporność zbiorową. Minister Zdrowia zapowiedział, że rząd może wkrótce rozważyć wprowadzenie opłaty za usługę szczepienia.

Wariant Delta jest najbardziej niebezpieczną odmianą koronawirusa. W Polsce słychać już o powolnym wzrośnie zachorowań ta odmianą Covid-19. Objawy zakażenia koronawirusem Delta są dość specyficzne i obejmują nie tylko układ pokarmowy!

Co zużywa najwięcej energii w domu? Warto to wiedzieć, by zmniejszyć rachunki za prąd i mieć po kontrolą wydatki. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

Możecie wierzyć lub nie, ale do imion od dawna przypisywane są pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla Was ranking na podstawie imion według opinii ezoteryków. Na podstawie znaczenia imion i horoskopu przygotowaliśmy dla Was zestawienie osób najinteligentniejszych.