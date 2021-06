Prasówka 17.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koronawirus w woj. podkarpackim 17.06.2021. Najnowsze dane. Sprawdź, ilu jest chorych w powiatach”?

Z dziennego raportu na temat COVID-19 wynika, że w woj. podkarpackim przybyło 7 nowych przypadków zakażenia (najnowsze dane z 17.06.2021). W powiecie jarosławskim przybyło 4 nowych osób zakażonych, w powiecie mieleckim 1, w powiecie sanockim 1. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku pandemii w woj. podkarpackim wystąpiły 125 993 przypadki zakażenia koronawirusem, natomiast zgonów z powodu COVID-19 do tej pory mieliśmy 4 412.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Ile kosztuje występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Patryk Grab z Tarnogóry zebrał prawie 2 tysiące szalików sportowych. Może się starać o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa! [WIDEO, ZDJĘCIA] Kolorowych szalików klubów sportowych Patryk Grab z Tarnogóry ma już tyle, że do ich rozłożenia na stadionie Unii Nowa Sarzyna potrzeba było kilkunastu osób. Po przeliczeniu wyszło, że jest ich prawie 2 tys. i taka liczba kwalifikuje się do Księgi Rekordów Guinnessa. 📢 Znamy zwycięzcę uczniowskicj zawodów w konkursie budowania samolotów Learn & Fly Uczniowie szkół średnich z Rzeszowa i Kalisza rywalizowali w konkurencji latających modeli samolotów, które wcześniej sami zbudowali. Dziś w kampusie Politechniki Rzeszowskiej odbył się finał zawodów Learn & Fly, których oganizatorem była Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Paulo Sousa zrobi zmiany po blamażu ze Słowacją? Tradycji stało się zadość. W drugim meczu podczas wielkiej imprezy reprezentacja Polski zagra o wszystko. Nie dość, że rywal jest mocny, to za czerwoną kartkę w blamażu ze Słowacją nie zagra Grzegorz Krychowiak. Zobacz nasz przewidywany skład Biało-Czerwonych w meczu z reprezentacją Hiszpanii.

📢 Kochasz miasto i zieleń? Musisz zobaczyć te miejsca. Oto ranking najbardziej zielonych miast w Polsce W rankingu Europolis wybrano najbardziej zielone i ekologiczne miasta w Polsce. Raport przygotowany przez Fundację Schumana i Fundację Adenauera powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: indywidualnego transportu elektrycznego, transportu publicznego, działań na rzecz jakości powietrza, społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego. Jak wypadły polskie miasta i które z nich okazało się najbardziej ekologiczne? Sprawdź w galerii.

📢 Toast Urodzinowy dla Tomasza Stańko 2021. Znamy szczegóły dwudniowej imprezy w Rzeszowie 10 i 11 lipca 2021 Estrada Rzeszowska zaprasza na trzecią już edycję Toastu Urodzinowego - koncertów celebrujących życie i twórczość Tomasza Stańko. Unikalny muzyczny projekt, w który angażują się czołowe postacie świata jazzu powstał z inspiracji Anny Stańko - córki i wieloletniej managerki artysty. Tym razem wydarzenia upamiętniające mistrza odbędą się w dwóch lokalizacjach – w BWA i na dziedzińcu Zamku Lubomirskich. 📢 Wypadek w Haczowie. Samochód potrącił 11-latka. Dziecko do szpitala zabrał śmigłowiec LPR Dzisiaj około godziny 15.45 w Haczowie w powiecie brzozowskim, samochód osobowy potrącił 11-latka. Chłopiec został odtransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Lotniczego 📢 Wystawa jubileuszowa dla rzeszowskich marżonetek i szałamaistek [ZDJĘCIA] Na ul. 3 Maja w Rzeszowie uroczyście zainaugurowano plenerową wystawę, która uświetnia jubileusz 45-lecia Orkiestry Szałamaistek i 40-lecie Mażoretek Incanto. Podczas otwarcia wystawy kilkanaście dziewcząt zaprezentowało efektowny występ. Wystawę zawierającą barwne fotografie obu zespołów będzie można ogladać na rzeszowskim deptaku do końca czerwca.

📢 Blisko 2 miliony złotych rządowego wsparcia dla rzeszowskiego żłobka i przedszkola przy ulicy Iwonickiej Rzeszów otrzymał z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wsparcie w wysokości 1,5 mln złotych na przedszkole przy ul. Iwonickiej oraz 488 tys. złotych z rządowego programu „Maluch +” na wyposażenie żłobka, który będzie działał w tym samym kompleksie przy ul. Iwonickiej. Dokumenty potwierdzające rządowe wsparcie przekazała prezydentowi Rzeszowa podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Obie placówki zaczną działalność we wrześniu.

📢 Blisko 2 miliony złotych na budowę przedszkola i wyposażenie żłobka w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Blisko 2 miliony złotych na budowę przedszkola i wyposażenie żłobka w Rzeszowie. 📢 Powstanie stumetrowy wieżowiec przy stadionie Resovii w Rzeszowie. Resovia Residence ma być gotowa do 2024 roku. Mamy wizualizacje Nowy inwestor na rzeszowskim rynku - Resovia Residence, zaprezentował dziś swoje przedsięwzięcie pod tą samą nazwą. W sieci zaczęły pojawiać się głosy, że "Nowy Jork zawita do Rzeszowa". Udało nam się zdobyć wizualizacje. Budynki składające się na Resovia Residence mają być gotowe w 2024 roku, a najwyższy z nich osiągnie wysokość 100 metrów!

📢 W Gdańsku gorąco jak w Sewilli. Ostatni trening reprezentacji Polski przed wylotem do Hiszpanii ZDJĘCIA Czwartkowy trening na stadionie w Gdańsku piłkarze reprezentacji Polski odbyli w pełnym słońcu. Zapewne w zbliżonych warunkach zagrają w sobotę w Sewilli z Hiszpanią. Biało-czerwoni na Półwysep Iberyjski wylecą lotem czarterowym w piątkowe przedpołudnie. Po meczu zostaną na noc w Sewilli i do Gdańska wrócą w niedzielę. 📢 Płaski brzuch po porodzie? Nie wierz w w cuda! Tak naprawdę wygląda się po ciąży - brzuch nie znika w kilka tygodni Jak wygląda brzuch po porodzie? Celebrytki szybko chwalą się powrotem do formy po ciąży, przez co można sądzić, że tuż po porodzie brzuch wraca do stanu sprzed ciąży. Prawda jest jednak zgoła inna i coraz więcej kobiet odważnie mówi o niej głośno, pokazując na Instagramie swoje brzuchy po porodzie. Nie ma się czego wstydzić, to natura! Internautki, pokazując jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie, pokazują coś jeszcze: że warto kochać siebie niezależnie od tego jak wyglądamy, a po ciąży nie jest najważniejsze to, jak wygląda brzuch, ale ten, kto mieszkał w nim poprzednie 9 miesięcy. Nie wiesz, jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie? Zobacz w naszej galerii!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021). 📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się!

📢 Wypadek w Przemyślu. Nietrzeźwy mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych przez nissana [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w czwartek na Placu Świętego Floriana w Przemyślu. Kierujący nissanem potrącił mężczyznę przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych. 📢 Piłkarskie MEMY: tak internet śmieje się z piłkarzy i kibiców Każdy wie, że piłka łączy piłkarzy i kibiców, a ONZ ustanowił jej święto, by jeszcze bardziej zjednoczyć tych, którzy kochają futbol. Najwierniejsi kibice nie odwracają się od swoich drużyn nawet w obliczu przegranych. Zawsze jednak można z humorem spojrzeć na każdą sytuację. Internet od dawna komentuje zwycięstwa i porażki, zwłaszcza polskiej reprezentacji. Zobacz najlepsze piłkarskie memy, nie tylko na Euro 2020!

📢 Bitwa na pięści i rękawice. Ustawka pseudokibiców na autostradzie A4, ponad 50 osób z zarzutami Ponad 50 pseudokibiców z zarzutami o "udział w bójce o charakterze chuligańskim". To pokłosie ubiegłorocznej kibolskiej "ustawki" na autostradzie między Rzeszowem i Krakowem. Za ich bulwersujące zachowanie grozi im nawet 4,5 roku więzienia oraz 5 tys. grzywny.

📢 Akcja "Smog" na podkarpackich drogach. Policjanci sprawdzają pojazdy W czwartek od rana na terenie całego województwa policjanci prowadzą akcję "Smog". W kontrolowaniu pojazdów policjantów wspierają inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. 📢 Karol Butryn zamienił Asseco Resovię na AZS Olsztyn. Inni byli zawodnicy Asseco Resovii też mają już swoje nowe kluby Z siedmiu zawodników Asseco Resovii, którzy opuścili rzeszowski klub po sezonie 2020/2021, pięciu ma już nowych pracodawców, w tym czterech oficjalnie. Ostatnio podpisaniem dwuletniego kontraktu z atakującym Karolem Butrynem pochwalił się Indykpol AZS Olsztyn. 📢 Musisz wymienić prawo jazdy! Nawet bezterminowe. Kogo dotyczy i jaki jest koszt? Oto ważne terminy. Do kiedy trzeba wymienić? Wymiana prawo jazdy według najnowszych przepisów. Dotyczy to każdego kierowcy, a jest ich w Polsce niemal 22 miliony. Nie wydaje się już dożywotnich dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Bezterminowe prawo jazdy należy zatem prędzej czy później wymienić. Jaki jest koszt i czas wymiany? Na ile lat wydawane jest teraz prawo jazdy? I do kiedy właściciele bezterminowego prawa jazdy muszą postarać się o nowy dokument? Sprawdźcie szczegóły w poniższym artykule bądź galerii!

📢 Koronawirus na Podkarpaciu: czwartek to 7 zakażeń i 2 zgony [RAPORT, 17.06] Ostatnia doba to 218 nowych zakażeń w kraju i 7 na Podkarpaciu. Potwierdzono śmierć 46 osób, 2 z nich to mieszkańcy regionu.

📢 Cellfast Wilki Krosno zorganizowały desant dla swojego zawodnika z Glasgow do Gdańska. Powinien zdążyć na mecz z Wybrzeżem Tobiasz Musielak w sobotę o godzinie 19 wystartuje w szkockim Glasgow w rundzie kwalifikacyjnej do Grand Prix 2022, a w niedzielę o 14 pojedzie w meczu ligowym Gdańsku. Zdąży? Powinien zdążyć. Cellfast Wilki ze swoim sponsorem wymyśliły plan, jak to zrobić, aby ich lider dotarł na gdański stadion na czas. Zresztą nie tylko on. 📢 Od Pohla po Hajtę, czyli wszyscy polscy strzelcy z Hiszpanią Reprezentacja Polski dziesięć razy grała oficjalne mecze z Hiszpanią w swojej historii i wygrała tylko raz, a we wszystkich tych starciach ustrzeliła zaledwie 10 goli. Przedstawiamy wszystkich strzelców bramek przeciwko La Roja i liczymy, że to grono powiększy się już w sobotę.

📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 17.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu. 📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [17.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Życie 38–letniej Agnieszki z Leżajska zostało wycenione na około 1.5 miliona złotych. Nowotwór zabiera jej wszystko Agnieszka Derylak z Leżajska ma 38 lat i 20 miesięcy temu zdiagnozowano u niej chłoniaka DLBCL postać białaczkową. Przeszła mnóstwo ciężkich chemioterapii i obecnie jest po autoprzeszczepie. Niestety, choroba znów wróciła, a jedyną szansą na wyleczenie Agnieszki jest terapia CAR-T-cells. Jednak jej cena przekracza wszelkie możliwości finansowe rodziny. Muszą zebrać około 1.5 miliona złotych, a czasu mają niewiele. 📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy żaden ksiądz Czasem ksiądz nie ma wyjścia. Są przypadki, w których duchowny nie rozgrzeszy wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. Bynajmniej nie są to zabójstwo czy zdrada. Zobacz, czego ksiądz nie rozgrzeszy.

📢 Wycofane produkty! Odnieś je i zażądaj zwrotu pieniędzy: Biedronka, Lidl, Lewiatan. GIS ostrzega: to niebezpieczna żywność 17.06.2021 Wycofane produkty ze sklepu Biedronka, Lidl, Lewiatana. Ta żywność może być niebezpieczna ostrzega GIS 2021. Zobacz, które produkty zostały wycofane przez GIS w ostaniem czasie. Lepiej zwrócić te produkty do sklepu, mogą być niebezpieczne. Poniżej znajdziecie listę wycofanych produktów w Polsce z popularnych sklepów. Sprawdź 📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 17.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 W Rzeszowie ma być powołany architekt miejski. Specjalny zespół ustalił jak ma być wybierany oraz zakres jego kompetencji Zakończyły się prace zespołu doradczego, który miał wypracować założenia dotyczące powołania oraz sposobu działania w strukturach urzędu architekta miejskiego Rzeszowa - mówi Monika Konopka z bura prasowego Urzędu Miasta w Rzeszowie. 📢 Klasy O, A i B Rzeszów: W walce o awans do 4 ligi zostały Łańcut i Tyczyn. Wisłok Strzyżów już w okręgówce Włókniarz Rakszawa przegrał u siebie z Sokołem Sokołów Młp. i patrząc na formę liderów z Łańcuta i Tyczyna, praktycznie stracił szanse na walkę o awans do 4 ligi. Powoli gaśnie nadzieja na utrzymanie w Wólce Niedźwiedzkiej i Niebylcu, choć ten ostatni niespodziewanie urwał punkt Sawie Sonina. Na pięć kolejek przed końcem sezonu w klasie A1 awans zapewnił sobie Wisłok Strzyżów.

📢 Restauracja Orzo w Poznaniu zaoferowała darmowe drinki dla wszystkich zaszczepionych. Internauci nie kryją oburzenia, lawina hejtu Restauracja „ORZO” z Poznania zaproponowała mały upominek dla osób po pierwszej lub drugiej dawce szczepienia. Każda osoba, która okaże dowód szczepienia, otrzyma darmowy cocktail. Pomysł nie spodobał się internautom. Niektórzy z nich zapowiadają, że już nie zajrzą do knajpy. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Trzech piłkarzy z Podkarpacia: Artur Jędrzejczyk, Bartłomiej Ciepiela i Gabriel Kobylak na zgrupowaniu Legii Warszawa 25 zawodników, w tym trzech piłkarzy pochodzących z naszego regionu, znalazło się w kadrze Legii Warszawa na zgrupowanie w austriackim Leogang. Obóz mistrzów Polski rozpoczął się w środę i będzie trwał do 24 czerwca.

📢 Warszawa ma "Kopernika", Rzeszów - "Łukasiewicza" a Łańcut "Potockiego". Zobacz, jak zmieniły się Oranżeria i Ujeżdżalnia w Muzeum-Zamku Oranżeria i Ujeżdżalnia łańcuckiego zamku przeszły prawdziwą przemianę. Oba miejsca mają pełnić rolę Centrum Edukacji i Tradycji im. Jana Potockiego. W pierwszym jedną z atrakcji dla odwiedzających będzie instalacja przedstawiająca wirtualny lot balonem Jana Potockiego nad Łańcutem. W miejsce dawnej palmiarni ze zwierzętami zawitała taka nowoczesność, jak prezentacje interaktywne, mappingi, urządzenia holograficzne, podłoga interaktywna.

📢 Śmiertelne potrącenie przy rondzie Kuronia w Rzeszowie. Nie żyje pracownik firmy prowadzącej prace przy drodze Tuż przed godz. 15 przed rondem im. Jacka Kuronia kierujący samochodem marki Saab potrącił pracownika firmy prowadzącej prace przy drodze. W wyniku doznanych obrażeń, mężczyzna zmarł na miejscu wypadku. Droga jest zablokowana, policja kieruje objazdy.

📢 Przez godzinę kilkadziesiąt osób szukało 2,5-latka z Widnej Góry koło Jarosławia. Okazało się, że chłopczyk zasnął za szafą Kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz rodzina przez około godzinę szukała 2,5-letniego chłopca. Z relacji matki wynikało, że dziecko oddaliło się z domu. Tymczasem maluch był w nim caly czas. Zasnął w szczelinie pomiędzy szafą i ścianą. 📢 W Rzeszowie ktoś trafił "szóstkę" w Lotto Plus. Szczęśliwiec wygrał milion złotych We wczorajszym losowaniu Lotto Plus padła główna wygrana w wysokości 1 000 000 zł odnotowana w Rzeszowie. Co ciekawe, to już druga "szóstka" trafiona w Lotto Plus w tej samej rzeszowskiej kolekturze - zwraca uwagę Ewelina Nurczyk z biura rzecznika prasowego Totalizatora Sportowego.

📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych. 📢 Paweł Zatorski pożegnał się z Zaksą. Otwarta droga reprezentacyjnego libero do Asseco Resovii – Dziękuję za wszystko, to były piękne lata i nie bez powodu czuliśmy się tutaj jak w domu – mówi Paweł Zatorski, libero Zaksy Kędzierzyn - Koźle, który po siedmiu latach pełnych największych sukcesów odchodzi z tego klubu i przez najbliższe sezony będzie zawodnikiem Asseco Resovii. To już pewne. 📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź!

📢 241 nowych zakażeń w Polsce, 7 na Podkarpaciu. Zmarły 62 osoby [RAPORT, 16.06] Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia: 241 nowych zakażeń w Polsce i 7 na Podkarpaciu. W kraju zmarły 62 osoby, w regionie ostatniej doby nie było zgonów z powodu COVID-19. 📢 Dziewczyny z Podkarpacia walczą o tytuł Miss Małopolski i Miss Małopolski Nastolatek. Wyniki poznamy 20 czerwca [ZDJĘCIA] Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, czy któraś spośród 12 reprezentantek województwa podkarpackiego zdobędzie koronę Miss Małopolski 2021 lub Miss Małopolski Nastolatek 2021, a tym samym, awansuje do ćwierćfinału ogólnopolskiego konkursu Miss Polski. 📢 Gogglebox. Przed telewizorem. Tak kiedyś wyglądali bohaterowie hitu TTV! Poznajesz? Zobacz archiwalne zdjęcia "Gogglebox. Przed telewizorem" to już kultowy program stacji TTV! Program od kilku dobrych lat zyskał uznanie i przyciąga widownię, a jego bohaterowie osiągnęły status prawdziwych gwiazd. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus czy Mateusz BigBoy Borkowski to tylko niektóre osoby, które dzięki Gogglebox stały się rozpoznawalne, ale czy rozpoznałbyś ich na zdjęciach z przeszłości? Zobacz archiwalne zdjęcia gwiazd programu TTV!

📢 Jak żyją byłe "Królowe życia"? Zobacz, jak teraz wyglądają ex-uczestniczki i uczestnicy hitu TTV! "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni! 📢 Sezon kąpielowy nad Jeziorem Solińskim ruszy oficjalnie w lipcu. Gdzie będą kąpieliska? Od 1 lipca gmina Solina uruchamia strzeżone kąpieliska nad Jeziorem Solińskim. Ale już od początku czerwca obecni w bazie w Polańczyku są ratownicy Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a od dzisiaj (15 czerwca) dyżuruje także karetka Wodnego Zespołu Ratownictwa Medycznego.

📢 Stefan Batory z Kolbuszowej - twórca aplikacji, która podbija świat, pracuje w Dolinie Krzemowej w USA [WIDEO] Stefan Batory jest twórcą popularnej w Polsce i na całym świecie aplikacji do rezerwowania usług z sektora zdrowia i urody. Biznesmen pochodzący z Kolbuszowej na Podkarpaciu na co dzień mieszka i pracuje w Dolinie Krzemowej. O swoim sukcesie opowiedział w Dzień Dobry TVN. 📢 Takie mają być zarobki po reformie podatkowej w 2022 roku - wyliczenia. Oto stawki netto i brutto W "Polskim Ładzie" Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i koniec odliczania składki zdrowotnej. Wzrosnąć ma też drugi próg podatkowy. Ma to być 120 tysięcy złotych, zamiast 85. Na tych zmianach mają skorzystać miliony Polaków. Jak zapowiada rząd, skorzystają głównie ci, którzy zarabiają najmniej. Dla tych dobrze zarabiających praktycznie nic się zmieni, a stracą ci, którzy zarabiają bardzo dobrze. W mediach społecznościowych PiS chwali się swoimi wyliczeniami pensji brutto i netto po reformie. Jakie będą pensje Polaków od 2022 roku? Prezentujemy konkretne stawki w naszej galerii.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Konrad Fijołek, prezydent elekt, podziękował mieszkańcom Rzeszowa za poparcie w wyborach [ZDJĘCIA] Konrad Fijołek, prezydent elekt, podziękował mieszkańcom Rzeszowa za poparcie w wyborach.

📢 W Gorzycach koło Przeworska mężczyzna wszedł do cysterny i źle się poczuł. Potrzebna była pomoc [ZDJĘCIA] We wtorek po godz. 10 służby ratunkowe zostały wezwane do Gorzyc w pow. przeworskim. 43-letni mężczyzna podczas konserwacji cysterny wszedł do zbiornika i źle się poczuł.

📢 Wypadek dźwigu na drodze w Makowej w powiecie przemyskim. Pojazd przewrócił się do rowu [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło we wtorek rano w Makowej w powiecie przemyskim. Kierujący pojazdem typu dźwig, jadąc w kierunku Arłamowa, w trakcie mijania się z innym pojazdem zjechał na pobocze i wpadł do rowu. Dźwig przewrócił się na prawy bok. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracowali policjanci oraz strażacy z PSP Przemyśl i OSP Fredropol.

📢 Wokół meczu. Najlepsze około-piłkarskie zdjęcia w niższych ligach na portalu nowiny24.pl w dniach 11-13 czerwca [GALERIA] Czasem wokół boiska dzieje się więcej, niż na samej murawie! Polecamy subiektywnie najlepsze zdjęcia weekendu 11-13 czerwca w 4. lidze podkarpackiej i klasach O, A, B. 📢 Średnie ceny mieszkań w Rzeszowie mieszczą się w przedziale 6500 - 6700 zł za 1 mkw. Tańsze raczej nie będą Mieszkania na rynku pierwotnym w Rzeszowie sprzedają się w cenie najczęściej po 6500 - 6700 za 1 mkw. W centrum miasta i atrakcyjnych lokalizacjach są jeszcze droższe. Natomiast na obrzeżach stolicy Podkarpacia możemy kupić lokal płacąc „tylko” 4,5 tys. zł za 1 mkw.

📢 Klasa B3 Rzeszów. HALO Hyżne rozbiło Polonię Hyżne w derbowym spotkaniu 5:1 [ZDJĘCIA] Siódme w historii derby Hyżnego w klasie B3 Rzeszów zakończyły się zwycięstwem HALO Hyżne. Drużyna wyżej notowana w tabeli rozbiła Polonię 5:1. Bramki: Nahirny, Jasiński, Oczoś, Gudyka, Krzywonos - Putyło (z karnego). 📢 Giełda na Dworaka. Tu kupisz sandałki, krótkie spodenki, zwiewne sukienki, spódniczki i koszulki na lato Giełda przy ul. Dworaka w Rzeszowie przyciągnęła dziś wiele osób szukających ubrań na lato. A kto szukał, ten na pewno znalazł coś dla siebie. 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Wąskotorówka z Przeworska rozpoczęła sezon. Do końca sierpnia będzie kursować w soboty i niedziele [ZDJĘCIA] W sobotę rano kolejny sezon rozpoczęła Przeworska Kolej Wąskotorowa. Pogórzanin przejechał trasą ze stacji Przeworsk Wąski (lokomotywownia) do przystanku Łopuszka Mała Zalew, koło Kańczugi. 📢 Iwona Blecharczyk, "Trucking Girl" z Dubiecka koło Przemyśla została ambasadorką marki Volvo Truck w Polsce [ZDJĘCIA] Iwona Blecharczyk, "Trucking Girl", pochodząca spod Dubiecka koło Przemyśla, została oficjalną ambasadorką marki Volvo Truck Polsce. Pani Iwona od 10 lat prowadzi największe ciężarówki, przewożące ponadgabarytowe ładunki.

📢 Lider Püdelsów spoczął na Cmentarzu Rakowickim. Rodzina, muzycy i fani pożegnali Andrzeja "Pudla" Bieniasza W piątek 11 czerwca w samo południe odbył się na krakowskim Cmentarzu Rakowickim pogrzeb Andrzeja "Pudla" Bieniasza. Lidera zespołu rockowego Püdelsi pożegnali najbliżsi, ale też koledzy ze sceny i fani.

📢 Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia wstrząsnęły opinią publiczną. 8 niewyjaśnionych zagadek kryminalnych Sprawy zaginięć dzieci należą do najbardziej delikatnych i bolesnych. Ciężko wyobrazić sobie tragedię rodziców, którzy tracą swoją pociechę nie wiedząc, jaki spotkał ją los. Tak potężny cios może doprowadzić do rozsypania wielu życiorysów. Oto 8 niewyjaśnionych zaginięć dzieci, których do tej pory nie udało się rozwikłać, a które odbiły się na świecie szerokim echem. Przeczytaj o nich w galerii. 📢 Kamil Piątkowski, reprezentant Polski z Jasła i jego piękna partnerka Kasia Noga. Poznajcie dziewczynę utalentowanego kadrowicza [ZDJĘCIA] Kamil Piątkowski jest dwukrotnym reprezentantem Polski. Jaślanin, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w UKS 6 Jasło, jest związany z Katarzyną Nogą. Poznajcie piękną dziewczynę naszego kadrowicza, który od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Red Bull Salzburg.

📢 Lotnisko w Jasionce pierwsze w Polsce otrzyma Covid Detektory firmy ML System Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka jako pierwsze lotnisko regionalne w Polsce przetestuje innowacyjną technologię wykrywania zakażeń koronawirusem. Otrzyma Covid Detektory firmy ML System. 📢 Wybierz się na spacer do parku przy Muzeum-Zamku w Łańcucie. Przepięknie kwitną magnolie, tulipany, hiacynty, bratki [ZDJĘCIA] Chociaż majówka nie rozpieszcza zbytnio pogodą, warto wybrać się na spacer po parku przy łańcuckim Muzeum-Zamku. I podziwiać, jak pięknie zawitała tu wiosna. Zazieleniła się trawa, drzewa puszczają pąki, rozkwitły magnolie, tulipany, hiacynty, bratki, fiołki, kaczeńce i inne kwiaty. W poniedziałek 3 maja - wstęp do przyzamkowego parku jest bezpłatny. 📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

