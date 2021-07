Prasówka 17.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W niektórych zawodach stanowczo zbyt wiele osób szuka pracy, przez co ofert zatrudnienia nie starcza dla wszystkich. Mało tego, nadwyżka pracowników występuje w całej Europie. Przedstawiamy listę profesji, które nie wróżą świetlanej przyszłości.

Zarówno dla Stali Rzeszów, jak i Stali Stalowa Wola był to drugi mecz sparingowy rozgrywany w sobotę. Zdecydowanie lepsi byli rzeszowianie, którzy wygrali 4:0.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 21. Kierujący oplem wyjeżdżając z Wybrzeża Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku mostu Orląt Przemyskich, nie ustąpił pierwszeństwa kierującej audi, która jechała ul. Jagiellońską w kierunku Wybrzeża Piłsudskiego.

Kilka razy obróć pieniądz w palcach, zanim go wydasz – radzą oszczędni. Ale przyjrzeć się monecie przed zapłaceniem nią w sklepie warto z innego jeszcze powodu. Masz takie 2 złote? Ważny jest szczegół. Można zarobić fortunę! Sprawdź, co jest istotne!

Koronawirus wciąż budzi ogromny niepokój. Wszystko przez wariant delta, który jest bardzo zaraźliwy. W Polsce sytuacja jest na razie dobra, ale rząd już teraz zaczyna się przygotowywać na najgorsze, czyli nadejście czwartej fali. Kto powinien się najbardziej obawiać? Sprawdźcie miejsca w Polsce, w których może uderzyć najbardziej koronawirus!

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło w sobotę ok. godz. 18.40 na al. Rejtana w Rzeszowie. W wyniku zderzenia do szpitala z obrażeniami trafił 52-letni kierowca jednego z aut.