Prasówka 18.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2021.

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 4 liga. Polonia Przemyśl rozbiła na koniec sezonu Lechię Sędziszów Małopolski 4:1. Ostatni mecz Grzegorza Gielarowskiego [ZDJĘCIA] "Przemyska Barcelonka" kończy sezon w dobrych nastrojach. Tuż przed pojedynkiem z Lechią Sędziszów Młp. włodarze klubu znad Sanu podziękowali za grę w Grzegorzowi Gierowskiemu, który w wieku 37 lat postanowił zakończyć przygodę z piłką.

📢 4 liga podkarpacka. Watkem Korona Bendiks Rzeszów świętowała awans do 3 ligi ze swoimi kibicami [GALERIA] Mecz z JKS-em Jarosław był dla Watkem Korony Bendiks Rzeszów ostatnim w tym sezonie. Po nim można było świętować z fanami awans do 3 ligi. 📢 4 liga podkarpacka. Po bardzo emocjonującej końcówce Watkem Korona Bendiks Rzeszów zremisowała u siebie z JKS-em Jarosław Kibice, którzy przybyli na mecz Watkem Korony Bendiks Rzeszów z JKS-em Jarosław na brak emocji na pewno nie mogli narzekać.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Jak złagodzić objawy po szczepieniu przeciwko koronawirusowi? Oto proste i skuteczne sposoby. Sprawdź Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem. 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Juwenalia 2021 w Przemyślu. Studenci PWSW odebrali klucze do miasta i przeszli ulicami Przemyśla [ZDJĘCIA] Piątek 18 czerwca to święto studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Studenci odebrali z rąk prezydenta klucze do miasta, a następnie przemaszerowali ulicami Przemyśla do Parku Lubomirskich. Tam rozpoczęła się impreza. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Piersi. 📢 Dworzec w Radymnie już po przebudowie. W piątek został otwarty dla podróżnych Odnowiony z dbałością o historyczne detale, komfortowy, bezpieczny, dostępny i proekologiczny – taki jest dworzec w Radymnie po zakończonej przebudowie. Dziś skorzystali z niego pierwsi podróżni.

📢 Uwaga, kierowcy z Rzeszowa. W sobotę duże utrudnienia w ruchu, zamknięte będą dwa pasy na Powstańców Warszawy 19 czerwca (sobota) od godz. 7 do 18, zamknięte będą dwa pasy ruchu na al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie, od ul. Podwisłocze do ul. Hetmańskiej.

📢 Trzy samochody zderzyły się w miejscowości Zimna Woda. W wypadku ranne zostały dwie osoby Trzy auta osobowe zderzyły się w miejscowości Zimna Woda, w powiecie jasielskim. Droga krajowa nr 28 jest zablokowana - informuje GDDKiA.

📢 Euro 2020: przylot piłkarzy do Sevilli. Garstka kibiców powitała reprezentację przed hotelem w Hiszpanii [ZDJĘCIA] Wczesnym popołudniem w piątek piłkarze pojawili się w Sevilli, gdzie w sobotę zagrają drugi mecz na Euro 2020. Pod hotelem powitała ich przed hotelem. Wszystko zgodnie z reżimem sanitarnym, który bardzo jest pilnowany przez tutejszą policję i służby.

Zobacz zdjęcia z przyjazdu piłkarzy reprezentacji Polski ---> 📢 Euro 2020. Reprezentanci Polski jest już w Sewilli, gdzie jutro zagrają z Hiszpanią w drugim meczu grupy E. Witała ich garstka kibiców Krótko po godzinie 15 piłkarska reprezentacja Polski przyleciała do Sewilli, gdzie w sobotę zmierzy się z gospodarzami turnieju - Hiszpanią w meczu grupy E mistrzostw Europy.

📢 W tym składzie wygralibyśmy każdy mecz. Polski Dream Team - nasza piłkarska drużyna marzeń Prezentujemy Wam zespół, który nie dość, że wygrałby niemal każdy mecz, to mógłby zapewnić Polsce zwycięstwo na największych wydarzeniach piłkarskich. Zobaczcie DREAM TEAM - narodową piłkarską drużynę marzeń, skompletowaną z największych nazwisk w historii polskiej piłki nożnej. Zdjęcia znajdują się w galerii. 📢 TOP 12 roślin do ogrodu, których nie trzeba podlewać. Polecamy kwiaty, które znoszą suszę Chcecie mieć piękne i kwitnące rabaty bez konieczności ciągłego podlewania roślin? Wbrew pozorom to całkiem możliwe, bo jest sporo kwiatów, które doskonale znoszą przejściową suszę. 📢 Dziś Koncert Tenorów TRE VOCI na dziedzińcu Polskiego Radia Rzeszów Dziś, 18 czerwca, o godz. 21 na dziedzińcu Polskiego Radia Rzeszów odbędzie się koncert plenerowy tenorów Nowej Generacji TRE VOCI za tytułowany "The love, czyli wszystko o miłości".

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy! 📢 Wypadek w Przemyślu. Na ul. Ofiar Katynia kierująca oplem potrąciła rowerzystkę [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek na ul. Ofiar Katynia w Przemyślu. Kierująca oplem włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującej rowerem, która poruszała się ścieżką rowerową. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala kierującą jednośladem - doznała ona urazu ręki. Policjanci ustalają szczegóły tego wypadku.

📢 Groził śmiercią sędziom i prokuratorom. Wcześniej zgwałcił nieletnią. Został skazany na 12 lat więzienia "Ty martwa sędziowska k..o", "podrzynając ci gardło będę śmiał ci się w ryj suko". Pisał Piotr S. do sędziów i prokuratorów m.in. z Przemyśla i Rzeszowa, a nawet prokuratorów z Prokuratury Krajowej. Piotr S. Sądu Rejonowy w Rzeszowie skazał go za to na łączną karę 12 lat pozbawienia wolności.

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Akcja "SMOG" na Podkarpaciu. Policja skontrolowała prawie 900 pojazdów [ZDJĘCIA] Policjanci podsumowali czwartkowe działania "SMOG", które przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie. Skontrolowano 872 pojazdy. Zatrzymano dowody rejestracyjne.

📢 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwizdy Sanatorium Miłości 18.06.2021 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Ernest Kasia, prezes 3-ligowego KS-u Wiązownica: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby się utrzymać W niedzielę KS Wiązownica rozegra mecz o utrzymanie w rozgrywkach 3. ligi. Beniaminek spod Jarosławia zmierzy się z rezerwami Korony Kielce. Nie wszystko zależy jednak od podopiecznych Mariusza Sawy - Wiązownica musi liczyć na Texom Sokoła Sieniawa i Avię Świdnik. O zbliżających się emocjach w 3. lidze porozmawialiśmy z Ernestem Kasią, prezesem KS-u Wiązownica.

📢 Gogglebox. Przed telewizorem: Tacy są na co dzień bohaterowie hitu TTV. Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba i Dominik Abus 18.06.2021 "Gogglebox. Przed telewizorem" to hit telewizji TTV, który od kilku lat gromadzi przed ekranami tysiące widzów, a swoim bohaterom zapewnił popularność. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus, Sylwia Bomba, czy Mateusz Borkowski to tylko niektórzy, którym dzięki udziale w "Gogglebox" udało się zyskać rozpoznawalność. Jacy są na co dzień? Podejrzeliśmy ich codzienność, którą dzielą się w swoich mediach społecznościowych. Zobaczcie, co robią bohaterowie programu "Gogglebox", kiedy nie siedzą przed telewizorem!

📢 Niezwykłe metamorfozy gwiazd Gogglebox. Przed telewizorem! Tak się zmienili Big Boy, Sylwia Bomba i Agnieszka Kotońska. Co za zmiany! TTV emituje już od sześciu lat program "Gogglebox. Przed telewizorem"! Od wielu tygodni oglądamy już 13. sezon reality show, a w nim bohaterów, których znamy od dawna. Sylwia Bomba, Mateusz „Big Boy” Borkowski czy Izabela Zeiske w "Gogglebox" są od samego początku, a niewiele krótszy staż w hicie TTV ma Agnieszka Kotońska czy Mariusz Kozak. Jak przez lata zmieniali się bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem"? Zobaczcie sami!

📢 Hiszpanie wysłali prezent do Polaków. "Witamy Was z otwartymi rękoma" Piękny gest reprezentacji Hiszpanii! Federacja La Roja we współpracy z partnerem "Sangre de Toro" wysłała prezent do Polaków ze specjalnym listem, w którym dziękuje za ugoszczenie kadry na turnieju w 2012 roku i życzy udanego pobytu w Sevilli.

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 18.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź!

📢 Wycofane produkty! Odnieś je i zażądaj zwrotu pieniędzy: Biedronka, Lidl, Lewiatan. GIS ostrzega: to niebezpieczna żywność 18.06.2021 Wycofane produkty ze sklepu Biedronka, Lidl, Lewiatana. Ta żywność może być niebezpieczna ostrzega GIS 2021. Zobacz, które produkty zostały wycofane przez GIS w ostaniem czasie. Lepiej zwrócić te produkty do sklepu, mogą być niebezpieczne. Poniżej znajdziecie listę wycofanych produktów w Polsce z popularnych sklepów. Sprawdź 📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 18.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 Tarnobrzeg. Woda w szkole skażona bakterią coli. Sanepid ostrzega! Uwaga! W wodzie z miejskiego wodociągu pobranej w Szkole Podstawowej numer 10 w Tarnobrzegu wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli. Jak dowiedzieliśmy się problem z jakością wody wystąpił także w siedzibie Tarnobrzeskich Wodociągów przy ulicy Wiślnej. 📢 Patryk Grab z Tarnogóry zebrał prawie 2 tysiące szalików sportowych. Może się starać o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa! [WIDEO, ZDJĘCIA] Kolorowych szalików klubów sportowych Patryk Grab z Tarnogóry ma już tyle, że do ich rozłożenia na stadionie Unii Nowa Sarzyna potrzeba było kilkunastu osób. Po przeliczeniu wyszło, że jest ich prawie 2 tys. i taka liczba kwalifikuje się do Księgi Rekordów Guinnessa.

📢 Znamy zwycięzcę uczniowskicj zawodów w konkursie budowania samolotów Learn & Fly Uczniowie szkół średnich z Rzeszowa i Kalisza rywalizowali w konkurencji latających modeli samolotów, które wcześniej sami zbudowali. Dziś w kampusie Politechniki Rzeszowskiej odbył się finał zawodów Learn & Fly, których oganizatorem była Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

📢 Damian Hilbrycht, nowy piłkarz Apklan Resovii: Bardzo chciałem pozostać w 1 lidze Damian Hilbrycht niedawno zdecydował się podpisać kontrakt z Apklan Resovią. - Przedstawiono mi fajny projekt jaki jest budowany na sezon 2021/2022. Dodatkowo poczułem dużo ciepła i chęci współpracy od strony osób związanych z klubem - mówi 23-letni napastnik, który przyszedł z GKS-u Bełchatów. 📢 Kochasz miasto i zieleń? Musisz zobaczyć te miejsca. Oto ranking najbardziej zielonych miast w Polsce W rankingu Europolis wybrano najbardziej zielone i ekologiczne miasta w Polsce. Raport przygotowany przez Fundację Schumana i Fundację Adenauera powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: indywidualnego transportu elektrycznego, transportu publicznego, działań na rzecz jakości powietrza, społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego. Jak wypadły polskie miasta i które z nich okazało się najbardziej ekologiczne? Sprawdź w galerii.

📢 Toast Urodzinowy dla Tomasza Stańko 2021. Znamy szczegóły dwudniowej imprezy w Rzeszowie 10 i 11 lipca 2021 Estrada Rzeszowska zaprasza na trzecią już edycję Toastu Urodzinowego - koncertów celebrujących życie i twórczość Tomasza Stańko. Unikalny muzyczny projekt, w który angażują się czołowe postacie świata jazzu powstał z inspiracji Anny Stańko - córki i wieloletniej managerki artysty. Tym razem wydarzenia upamiętniające mistrza odbędą się w dwóch lokalizacjach – w BWA i na dziedzińcu Zamku Lubomirskich.

📢 Wypadek w Haczowie. Samochód potrącił 11-latka. Dziecko do szpitala zabrał śmigłowiec LPR Dzisiaj około godziny 15.45 w Haczowie w powiecie brzozowskim, samochód osobowy potrącił 11-latka. Chłopiec został odtransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Lotniczego 📢 Wystawa jubileuszowa dla rzeszowskich mażoretek i szałamaistek [ZDJĘCIA] Na ul. 3 Maja w Rzeszowie uroczyście zainaugurowano plenerową wystawę, która uświetnia jubileusz 45-lecia Orkiestry Szałamaistek i 40-lecie Mażoretek Incanto. Podczas otwarcia wystawy kilkanaście dziewcząt zaprezentowało efektowny występ. Wystawę zawierającą barwne fotografie obu zespołów będzie można ogladać na rzeszowskim deptaku do końca czerwca.

📢 Blisko 2 miliony złotych na budowę przedszkola i wyposażenie żłobka w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Blisko 2 miliony złotych na budowę przedszkola i wyposażenie żłobka w Rzeszowie. 📢 Powstanie stumetrowy wieżowiec przy stadionie Resovii w Rzeszowie. Resovia Residence ma być gotowa do 2024 roku. Mamy wizualizacje Nowy inwestor na rzeszowskim rynku - Resovia Residence, zaprezentował dziś swoje przedsięwzięcie pod tą samą nazwą. W sieci zaczęły pojawiać się głosy, że "Nowy Jork zawita do Rzeszowa". Udało nam się zdobyć wizualizacje. Budynki składające się na Resovia Residence mają być gotowe w 2024 roku, a najwyższy z nich osiągnie wysokość 100 metrów! 📢 W Gdańsku gorąco jak w Sewilli. Ostatni trening reprezentacji Polski przed wylotem do Hiszpanii ZDJĘCIA Czwartkowy trening na stadionie w Gdańsku piłkarze reprezentacji Polski odbyli w pełnym słońcu. Zapewne w zbliżonych warunkach zagrają w sobotę w Sewilli z Hiszpanią. Biało-czerwoni na Półwysep Iberyjski wylecą lotem czarterowym w piątkowe przedpołudnie. Po meczu zostaną na noc w Sewilli i do Gdańska wrócą w niedzielę.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021). 📢 Wypadek w Przemyślu. Nietrzeźwy mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych przez nissana [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w czwartek na Placu Świętego Floriana w Przemyślu. Kierujący nissanem potrącił mężczyznę przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych.

📢 Piłkarskie MEMY: tak internet śmieje się z piłkarzy i kibiców Każdy wie, że piłka łączy piłkarzy i kibiców, a ONZ ustanowił jej święto, by jeszcze bardziej zjednoczyć tych, którzy kochają futbol. Najwierniejsi kibice nie odwracają się od swoich drużyn nawet w obliczu przegranych. Zawsze jednak można z humorem spojrzeć na każdą sytuację. Internet od dawna komentuje zwycięstwa i porażki, zwłaszcza polskiej reprezentacji. Zobacz najlepsze piłkarskie memy, nie tylko na Euro 2020! 📢 Bitwa na pięści i rękawice. Ustawka pseudokibiców na autostradzie A4, ponad 50 osób z zarzutami Ponad 50 pseudokibiców z zarzutami o "udział w bójce o charakterze chuligańskim". To pokłosie ubiegłorocznej kibolskiej "ustawki" na autostradzie między Rzeszowem i Krakowem. Za ich bulwersujące zachowanie grozi im nawet 4,5 roku więzienia oraz 5 tys. grzywny.

📢 Cellfast Wilki Krosno zorganizowały desant dla swojego zawodnika z Glasgow do Gdańska. Powinien zdążyć na mecz z Wybrzeżem Tobiasz Musielak w sobotę o godzinie 19 wystartuje w szkockim Glasgow w rundzie kwalifikacyjnej do Grand Prix 2022, a w niedzielę o 14 pojedzie w meczu ligowym Gdańsku. Zdąży? Powinien zdążyć. Cellfast Wilki ze swoim sponsorem wymyśliły plan, jak to zrobić, aby ich lider dotarł na gdański stadion na czas. Zresztą nie tylko on. 📢 Życie 38–letniej Agnieszki z Leżajska zostało wycenione na około 1.5 miliona złotych. Nowotwór zabiera jej wszystko Agnieszka Derylak z Leżajska ma 38 lat i 20 miesięcy temu zdiagnozowano u niej chłoniaka DLBCL postać białaczkową. Przeszła mnóstwo ciężkich chemioterapii i obecnie jest po autoprzeszczepie. Niestety, choroba znów wróciła, a jedyną szansą na wyleczenie Agnieszki jest terapia CAR-T-cells. Jednak jej cena przekracza wszelkie możliwości finansowe rodziny. Muszą zebrać około 1.5 miliona złotych, a czasu mają niewiele.

📢 PKP Cargo odkupiło dzisiaj od Słowaków majątek dawnej Fabryki Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska PKP Cargo podpisało dzisiaj umowę zakupu majątku - nieruchomości i ruchomości - po dawnej Fabryce Wagonów Gniewczyna w Gniewczynie Łańcuckiej w gm. Tryńcza, koło Przeworska. Wkrótce zakład niegdyś zatrudniający ponad tysiąc osób, ma być ponownie uruchomiony. 📢 Śmiertelne potrącenie przy rondzie Kuronia w Rzeszowie. Nie żyje pracownik firmy prowadzącej prace przy drodze Tuż przed godz. 15 przed rondem im. Jacka Kuronia kierujący samochodem marki Saab potrącił pracownika firmy prowadzącej prace przy drodze. W wyniku doznanych obrażeń, mężczyzna zmarł na miejscu wypadku. Droga jest zablokowana, policja kieruje objazdy.

📢 Przez godzinę kilkadziesiąt osób szukało 2,5-latka z Widnej Góry koło Jarosławia. Okazało się, że chłopczyk zasnął za szafą Kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz rodzina przez około godzinę szukała 2,5-letniego chłopca. Z relacji matki wynikało, że dziecko oddaliło się z domu. Tymczasem maluch był w nim caly czas. Zasnął w szczelinie pomiędzy szafą i ścianą.

📢 Na ul. Słowackiego w Przemyślu kierujący audi A3 uderzył w latarnię, która następnie spadła na inny samochód [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło we wtorek chwilę po godz. 5. Kierujący audi A3 jadąc ul. Słowackiego w Przemyślu w kierunku Nehrybki, nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i uderzył w latarnię. Latarnia spadł na inny pojazd zaparkowany na chodniku. W groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie został ranny.

📢 Wypadek dźwigu na drodze w Makowej w powiecie przemyskim. Pojazd przewrócił się do rowu [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło we wtorek rano w Makowej w powiecie przemyskim. Kierujący pojazdem typu dźwig, jadąc w kierunku Arłamowa, w trakcie mijania się z innym pojazdem zjechał na pobocze i wpadł do rowu. Dźwig przewrócił się na prawy bok. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracowali policjanci oraz strażacy z PSP Przemyśl i OSP Fredropol.

📢 Tak może wyglądać skład Developresu SkyRes Rzeszów w nowym sezonie 2021/22. Będzie dużo zmian? [ZDJĘCIA] Siatkarki Developresu SkyRes Rzeszów walczą o złoty medal mistrzostw Polski z Chemikiem Police, a tymczasem za kulisami toczą się rozmowy na temat nowego składu rzeszowskiej drużyny na sezon 2021/22. Nieoficjalnie udało się nam uzyskać kilka ciekawostek. Zmian może być sporo, informacje nie zostały potwierdzone, bo większość umów jest ciągle negocjowanych. Oto kto może zagrać w ekipie z Rzeszowa w sezonie 2021/22. Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Alimenciarze i alimenciarki poszukiwani przez policję na Podkarpaciu [ZDJĘCIA, KWIECIEŃ 2021] Podkarpacka policja poszukuje aż 105 osób za niepłacenie od co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów. Grozi za to grzywa, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oto aktualne dane poszukiwanych na kwiecień 2021 r.

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Które osiedla kibicują Resovii, a które Stali? Nietypowa mapa Rzeszowa [ZDJĘCIA] Kibicowski Rzeszów jest podzielony na części biało-czerwoną i biało-niebieską. Ale nie jest do końca prawdą, że prawy brzeg Wisłoka kibicuje Stali, a lewy Resovii. Za to wszyscy w Rzeszowie wiedzą, że Nowe Miasto jest za Stalą, a Krakowska-Południe za Resovią. A co z innymi osiedlami? Sprawdźcie! 📢 Tajemnice różańca świętego: radosne, bolesne, chwalebne, światła. Jak odmawiać różaniec? Zobacz, jak się modlić na różańcu Tajemnice różańca świętego warto znać, jeśli chce się odmawiać różaniec. To modlitwa, którą w Kościele katolickim odmawia się szczególnie w październiku. Czym są tajemnice różańca? Jak modlić się z użyciem różańca? Podpowiadamy!

