Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2021.

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze w województwie podkarpackim. Aktualna mapa burzowa na dzisiaj (niedziela, 20.06) Gdzie jest burza? Zastanawiasz się, czy dzisiaj (niedziela, 20.06) będzie burza w województwie podkarpackim? Sprawdź na aktualnej mapie burzowej, czy można spodziewać się burz w Twoim województwie. Radar burzowy online pokazujący miejsce, gdzie występuje burza, może mieć opóźnienie aktualizacji danych od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to cenne źródło informacji, dzięki któremu można dowiedzieć się o prawdopodobieństwie wystąpienia burzy w danym miejscu w Polsce. Warto wiedzieć, czy w niedzielę, 20.06 wystąpi burza w województwie podkarpackim i jak odpowiednio się na nią przygotować.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [20.06.2021 r.] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Artur Szpilka mistrzem świata w boksie już nie zostanie, ale powodzenia finansowego może zazdrościć mu wielu rywali. Nowy dom urządził razem z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk. Jak mieszka Artur Szpilka? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach bokserskiej pary.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista - 20.06.2021 r.] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [20.06.2021 r.] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. 📢 Oto osoby zwolnione z opłacania abonamentu RTV 2021. Lista niektórych zaskakuje! [20.06.2021 r.] W 2021 roku stawki za abonament RTV poszły w górę. Trzeba płacić więcej za abonament RTV, ale niektórzy są zwolnieni z tego obowiązku. Poczta Polska informuje, że uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych. Trzeba jednak pamiętać, że muszą przedstawić na poczcie odpowiednie dokumenty. . Jest duża grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV - zobacz, kto znajduje się na tej liście w naszej galerii.

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [20.06.2021 r.] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 20.06.2021 r.] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Koronawirus w woj. podkarpackim. Zobacz dane na 19.06.2021. Ilu jest chorych w poszczególnych powiatach? Przedstawiamy dzienny raport na temat koronawirusa w woj. podkarpackim. W całym województwie przybyło 5 zakażeń. Dane aktualne na 19.06.2021. W Rzeszowie przybyło 1 nowych osób zakażonych, w powiecie jarosławskim 2, w powiecie stalowowolskim 1. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku pandemii w woj. podkarpackim wystąpiło 126 005 przypadków zakażeń koronawirusem, a liczba zgonów związanych z chorobą COVID-19 wynosi 4 419. 📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentacją walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka. Będzie teraz nowe świadczenie socjalne? Jakie są warunki? 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka? Czy wszystkie dotychczasowe świadczenia socjalne zastąpi Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Każda osoba dorosła otrzyma 1200 zł, a dziecko - 600 zł? Wiele polskich rodzin mogłoby liczyć na znacznie większe wsparcie od państwa. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, a więc nowe świadczenie socjalne zakładałoby przyznanie każdej osobie dorosłej miesięcznie 1200 zł, a dziecku 600 zł. Na jakich warunkach przyznawany byłby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Jakie ma wady i zalety nowy program socjalny i ile Polaków go popiera? Szerzej koncepcji przyjrzał się Polski Instytut Ekonomiczny. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 19.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [19.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Śmierć w Zaleszanach. Nie żyje 49-letni kierowca peugeota, którego samochód dachował Dziś na drodze w Zaleszanach doszło do tragicznego wypadku. Zginął 49-letni kierowca peugeota, który stracił panowanie nad samochodem i uderzył w barierę ochronną. 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły!

📢 Polska - Hiszpania. Przewidywany skład La Furia Roja na mecz z Biało-Czerwonymi. W ataku Moreno czy Morata? Reprezentacja Polski zagra dziś o godz. 21. o być albo nie być na EURO 2020. Wyzwanie będzie ogromne, bo drużyna Paulo Sousy zmierzy się w Sewilli z Hiszpanią. Rywale rozpoczęli mistrzostwa Europy od remisu 0:0 ze Szwecją, tym bardziej powinni być głodni zwycięstwa. Na kogo postawi selekcjoner Luis Enrique? Co najmniej na kilku pozycjach ma się nad czym zastanawiać. Sprawdź przewidywany skład Hiszpanów na mecz z Polską!

📢 Hiszpania - Polska ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA tv na żywo i STREAM online Hiszpania - Polska ONLINE. Drugą kolejkę fazy grupowej Euro 2020 kończymy spotkaniem Polaków z Hiszpanami. Cel przed piłkarzami postawiony jest jasno - trzeba zdobyć jakikolwiek punkt, aby w ogóle zachować szanse na awans do 1/8 finału. Polscy kibice nie mają złudzeń, a ich oczekiwania wobec meczu są nieco inne - nie zbłaźnić się w Sevilli. Gdzie oglądać mecz Hiszpania - Polska? Transmisja w tv i stream online. 📢 Uwaga! IMiGW ostrzega przed upałem i gwałtownymi burzami na Podkarpaciu Przez cały weekend i w poniedziałek na Podkarpaciu obowiązywać będzie 1 stopień zagrożenia upałami. Temperatura będzie dochodzić nawet do 30 st. C. Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed burzami w części Podkarpacia.

📢 Euro 2020: W Sewilli zdecydowanie więcej Polaków niż w Rosji. "Chcemy przeżyć chociaż jeden moment radości" Polska w sobotni wieczór w Sewilli mierzy się z jednym z gospodarzy Euro 2020 - z Hiszpanią. Dla naszej reprezentacji to mecz o wszystko. Do Sewilli zjeżdżają polscy kibice, którzy jednak nadal wierzą, że zrobimy jeden z najbardziej historycznych comebacków w historii polskiej piłki. Przed samym meczem atmosfera w Sewilli wreszcie wyglądała tak, jak powinna wyglądać przed każdym spotkaniem Euro 2020.

📢 4 liga. Orzeł Przeworsk przegrał z Sokołem Nisko. Zwycięskie trafienie Karola Dziopaka [ZDJĘCIA] Ostatni mecz sezonu rozgrywany w samo południe nie był porywającym widowiskiem. Widać było w poczynaniach obu drużyn, że myślami są już na wakacjach. Orzeł mecz kończył z dwoma szesnastolatkami na boisku.

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. 📢 Dni Osiedla Kmity w Rzeszowie. Zobaczcie, jak mieszkańcy świętują [ZDJĘCIA] "Bądźmy razem" - pod takim hasłem odbywają się w sobotę Dni Osiedla Kmity w Rzeszowie. W programie m.in. zabawy dla dzieci i młodzieży, tresura psów policyjnych, gra w boule. Będą też występy wokalistów Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pokaz Klubu Akrobatyki sportowej i wiele konkursów. Imprezę zakończy zabawa taneczna pod chmurką przy muzyce zespołu "Art Cafee". Organizatorzy to Samorządowa Rada Osiedla Kmity, SP nr 16 oraz administracja osiedla Kmity.

📢 Edyta Herbuś w łóżku wygina się i pręży! Gorąca sesja tancerki. ZDJĘCIA! 19.06.2021 Edyta Herbuś jest niekwestionowaną mistrzynią w tym co robi. W dodatku jest piękna i seksowna. To Trzykrotna Mistrzyni Polski Formacji Tanecznych. Dwukrotna zdobywczyni Pucharu Polski Formacji Tanecznych. Półfinalistka drugiej i czwartej edycji programu Taniec z gwiazdami (2005, 2006). Zwyciężczyni (z Marcinem Mroczkiem) 2. Konkursu Tańca Eurowizji (2008). Jednak większość osób kojarzy ją z udziału w "Tańcu z Gwiazdami".

📢 WAGs piłkarzy Hiszpanii na Euro 2020. Żony i dziewczyny reprezentantów to modelki, influencerki, gwiazdy TV [ZDJĘCIA] Na Euro 2020 Polska 19 czerwca gra z Hiszpanią. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs) piłkarzy reprezentacji Hiszpanii. Wśród nich są celebrytki, modelki. Piosenkarką, aktorka, gwiazdą TV jest Edurne Garcia, żona Davida De Gei. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 3 liga. Okazała wygrana Wólczanki Wólka Pełkińska nad ŁKS-em Łagów na koniec rozgrywek W ostatnim pojedynku obecnego sezonu Wólczanka pewnie ograła ŁKS, strzelając mu trzy gole w bardzo krótkim odstępie czasu. Zwycięstwo podopiecznych Marcina Wołowca ani przez chwilę nie było zagrożone. Łagowianie słabo prezentowali się przy stałych fragmentach gry, bowiem praktycznie przy każdym rzucie wolnym bądź rożnym wykonywanym przez gospodarzy było gorąco pod bramką Banacha. 📢 Euro 2020: przylot piłkarzy do Sevilli. Garstka kibiców powitała reprezentację przed hotelem w Hiszpanii [ZDJĘCIA] Kadra do Hiszpanii przyleciała ok. godziny 15 i zamelduje się w luksusowym hotelu Barceló Sevilla Renacimiento. Po przylocie reprezentacja zjadła obiad, a później udała się na oficjalny trening, który odbył się o g. 20. Wcześniej - o 19.15 z dziennikarzami spotkali się Paulo Sousa i Kamil Glik. Hiszpanie oficjalny trening i konferencję odbyli po nas, a byli na niej Luis Enrique i Alvaro Morata. Po meczu reprezentacja Polski od razu wraca do Gdańska.

📢 Wypadek w Kraczkowej. Volkswagen passat dachował. Kierowca w szpitalu Dziś ok. godz. 11. 30 na DK w Kraczkowej doszło do wypadku drogowego, w którym ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pasa ruchu.

📢 Tenorzy z Tre Voci oczarowali publiczność w Rzeszowie głosami, repertuarem i poczuciem humoru Polskie trio muzyczne, wykonujące muzykę klasyczną i pop operową zachwyciło publiczność zgromadzoną na koncercie plenerowym zorganizowanym na dziedzińcu Polskiego Radia Rzeszów. Tenorzy wystąpili w koncercie zatytułowanym „With Love”. Nie zabrakło takich hitów, jak "Grande Amore", "Hallelujah", "All by Myself ", "New York, New York", ale największe owacje Tre Voci zdobył za nietuzinkowe - z akcentem tanecznym - wykonanie "Mambo Italiano". 📢 4 liga. Zwycięstwo Ekoball Stali Sanok nad Czarnymi Jasło. Krystian Jaklik upadł na murawę i trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W piątek Ekoball Stal Sanok wygrała ligowe spotkanie z Czarnymi Jasło. Spotkanie rozpoczęło się fatalnie dla Krystiana Jaklika, który już w 1. minucie z nieznanych przyczyn upadł na murawę. Piłkarz stracił przytomność. Dzięki szybkiej interwencji piłkarzy i ratownika medycznego Jana Wojnarowskiego, Jaklik po około 20 minutach odzyskał przytomność. Następnie niespełna 24-latek został przetransportowany karetką do szpitala. - Krystian jest przytomny, znajduje się pod opieką lekarską i przechodzi szereg badań - informuje 4-ligowy klub z Sanoka.

📢 Spada liczba zakażeń koronawirusem. W Polsce tylko 168 nowych przypadków, na Podkarpaciu 5 [RAPORT, 19.06] 168 zakażeń koronawirusem w Polsce, 41 zgonów - to najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Na Podkarpaciu mamy w sobotę tylko 5 nowych przypadków, ale zmarło 6 osób. Tylko jedna z nich nie miała chorób współistniejących. 📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Co przygotował Sousa? Spotkanie z Hiszpanami to ostatni gwizdek dla reprezentacji Polski, żeby pozostać na turnieju Euro 2020. Porażka ze Słowacją oznacza zmiany personalne w pierwszej jedenastce naszej drużyny. Paulo Sousa ma plan na ten mecz. Właśnie takim składem mamy zagrać z Hiszpanią. Zobacz przewidywany skład na sobotni mecz.

📢 Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [19.06] Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco. 📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 19.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź!

📢 Wycofane produkty! Odnieś je i zażądaj zwrotu pieniędzy: Biedronka, Lidl, Lewiatan. GIS ostrzega: to niebezpieczna żywność 19.06.2021 Wycofane produkty ze sklepu Biedronka, Lidl, Lewiatana. Ta żywność może być niebezpieczna ostrzega GIS 2021. Zobacz, które produkty zostały wycofane przez GIS w ostaniem czasie. Lepiej zwrócić te produkty do sklepu, mogą być niebezpieczne. Poniżej znajdziecie listę wycofanych produktów w Polsce z popularnych sklepów. Sprawdź 📢 Z miejskiej pasieki w Rzeszowie zebrano pierwsze 30 litrów miodu [ZDJĘCIA] Na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie od blisko roku działa pasieka. Posiada 10 uli wielkopolskich, z czego w 7 mieszkają pszczoły. Kilka dni temu pszczelarz Dariusz Łoza, który opiekuje się pszczołami z MPWiK po raz pierwszy pozyskiwał miód. 📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 19.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 W 2020 roku policjanci w Rzeszowie mieli ręce pełne roboty. Więcej zgłoszeń, interwencji, zabranych praw jazdy niż w 2019. Analiza raportu Policja opublikowała sprawozdanie z działalności KMP w Rzeszowie za poprzedni rok. Wniosek jest jeden: w 2020 roku było znacznie więcej zgłoszeń i interwencji policjantów, a najczęściej popełnianym przestępstwem była kradzież cudzej rzeczy. Mocno wzrosła też liczba zatrzymanych praw jazdy, choć mniej było wypadków i wykroczeń drogowych. Zobacz najistotniejsze statystyki rzeszowskiej policji za poprzedni rok.

📢 4 liga. Polonia Przemyśl rozbiła na koniec sezonu Lechię Sędziszów Małopolski 4:1. Ostatni mecz Grzegorza Gielarowskiego [ZDJĘCIA] "Przemyska Barcelonka" kończy sezon w dobrych nastrojach. Tuż przed pojedynkiem z Lechią Sędziszów Młp. włodarze klubu znad Sanu podziękowali za grę w Grzegorzowi Gierowskiemu, który w wieku 37 lat postanowił zakończyć przygodę z piłką.

📢 WAGs reprezentacji Polski. Anna Lewandowska i inne piękne partnerki trzymają kciuki za Biało-Czerwonych na EURO 2020 [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polski przed meczem o wszystko z Hiszpanią musi liczyć na wsparcie kibiców. Wśród nich są też piękne żony, narzeczone i dziewczyny zawodników. Pod względem urody inne WAGs nie mogą się z nimi mierzyć. Czy zmotywują Biało-Czerwonych do zwycięstwa? Zobacz najseksowniejsze partnerki piłkarzy Biało-Czerwonych powołanych do kadry na EURO 2020!

📢 4 liga podkarpacka. Po bardzo emocjonującej końcówce Watkem Korona Bendiks Rzeszów zremisowała u siebie z JKS-em Jarosław Kibice, którzy przybyli na mecz Watkem Korony Bendiks Rzeszów z JKS-em Jarosław na brak emocji na pewno nie mogli narzekać. 📢 Juwenalia 2021 w Przemyślu. Studenci PWSW odebrali klucze do miasta i przeszli ulicami Przemyśla [ZDJĘCIA] Piątek 18 czerwca to święto studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Studenci odebrali z rąk prezydenta klucze do miasta, a następnie przemaszerowali ulicami Przemyśla do Parku Lubomirskich. Tam rozpoczęła się impreza. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Piersi.

📢 Dworzec w Radymnie już po przebudowie. W piątek został otwarty dla podróżnych Odnowiony z dbałością o historyczne detale, komfortowy, bezpieczny, dostępny i proekologiczny – taki jest dworzec w Radymnie po zakończonej przebudowie. Dziś skorzystali z niego pierwsi podróżni.

📢 Euro 2020. Reprezentanci Polski jest już w Sewilli, gdzie jutro zagrają z Hiszpanią w drugim meczu grupy E. Witała ich garstka kibiców Krótko po godzinie 15 piłkarska reprezentacja Polski przyleciała do Sewilli, gdzie w sobotę zmierzy się z gospodarzami turnieju - Hiszpanią w meczu grupy E mistrzostw Europy.

📢 Jeśli młodzi się nie zaszczepią, znów będzie lockdown! Jak zachęcić młodych ludzi do szczepień? [rozmowa] Młodzi nie tyle boją się zakażenia i skutków choroby, co nie czują potrzeby, by się szczepić. COVID-19 od samego początku był przedstawiany jako choroba osób starszych. Rozmowa z prof. Michałem Wróblewskim, socjologiem z UMK, o problemie szczepień wśród młodych ludzi. 📢 W Przemyślu poświęcono nowe karetki i odznaczono pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego [ZDJĘCIA] W piątek na przemyskim Rynku biskup Krzysztof Chudzio poświęcił pięć nowych ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Z kolei wicewojewoda Jolanta Sawicka wręczyła odznaczenia państwowe pracownikom WSPR za długoletnią pracę.

📢 TOP 12 roślin do ogrodu, których nie trzeba podlewać. Polecamy kwiaty, które znoszą suszę Chcecie mieć piękne i kwitnące rabaty bez konieczności ciągłego podlewania roślin? Wbrew pozorom to całkiem możliwe, bo jest sporo kwiatów, które doskonale znoszą przejściową suszę. 📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. 📢 Wypadek w Przemyślu. Na ul. Ofiar Katynia kierująca oplem potrąciła rowerzystkę [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek na ul. Ofiar Katynia w Przemyślu. Kierująca oplem włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującej rowerem, która poruszała się ścieżką rowerową. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala kierującą jednośladem - doznała ona urazu ręki. Policjanci ustalają szczegóły tego wypadku.

📢 Groził śmiercią sędziom i prokuratorom. Wcześniej zgwałcił nieletnią. Został skazany na 12 lat więzienia "Ty martwa sędziowska k..o", "podrzynając ci gardło będę śmiał ci się w ryj suko". Pisał Piotr S. do sędziów i prokuratorów m.in. z Przemyśla i Rzeszowa, a nawet prokuratorów z Prokuratury Krajowej. Piotr S. Sądu Rejonowy w Rzeszowie skazał go za to na łączną karę 12 lat pozbawienia wolności. 📢 "Studio Kadra" po meczu Hiszpania - Polska! Oceniamy drugi mecz reprezentacji na Euro 2020 Po fatalnym początku Euro 2020 ze Słowacją, reprezentacja Polski wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności i zremisowała 1:1 z faworyzowaną Hiszpanią. Po sobotnim meczu z Hiszpanią nasi eksperci i korespondenci na gorąco ocenią występ kadry pod wodzą Paulo Sousy. 📢 Nowy most na krajowej 19 w Jasienicy Rosielnej już dostępny dla ruchu [ZDJĘCIA] Na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Jasienica Rosielna ruch pojazdów odbywa się już po nowo wybudowanym moście przez potok Rosielna. Trwa rozbiórka mostu tymczasowego.

📢 Na Podkarpacie nadchodzą afrykańskie upały. Lekarze apelują: Pijcie dużo wody i unikajcie słońca w południe Fala upałów nadciąga do Polski i na Podkarpacie. IMGW ostrzega przed bardzo wysokimi temperaturami w ciągu najbliższego weekendu - słupki rtęci mogą wskazywać nawet 33 str. C. O rozwagę apelują lekarze i policja. Gminy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą. 📢 Koronawirus na Podkarpaciu. W piątek odnotowano 7 nowych zakażeń. Zmarła jedna osoba [RAPORT 18.06] Jak informuje dziś Ministerstwo Zdrowia, w Polsce mamy 190 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 48 osób. Na Podkarpaciu liczba nowych przypadków to 7, jedna osoba zmarła.

📢 Będzie nowy odcinek drogi wojewódzkiej 835 od miejscowości Gwizdaj do Przeworska [ZDJĘCIA] Inwestycja obejmuje budowę około dwóch kilometrów nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 od miejscowości Gwizdaj do Przeworska, a także na przebudowie istniejącego już czterokilometrowego odcinka drogi.

📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie. 📢 Ponad 120 podkarpackich strażaków PSP i OSP uczestniczyło w ćwiczeniach "Kolbuszowa 2021" [ZDJĘCIA] Ponad 120 podkarpackich strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych uczestniczyło w ćwiczeniach "Kolbuszowa 2021". Manewry odbyły się w czwartek na terenie powiatu kolbuszowskiego. 📢 Kolejny wieżowiec obok Wisłoka w Rzeszowie? Tuż obok Olszynki Park ma powstać jeszcze jeden budynek. Będzie mieszkalno-usługowy Wysoki na 15 kondygnacji wieżowiec ma powstać tuż przy Wisłoku w Rzeszowie, zaraz obok słynnej inwestycji Olszynki Park. Miasto potwierdza, ze pozwolenie na budowę zostało wydane już kilka lat temu, jednak inwestor nie mówi na temat domniemanego wieżowca zbyt wiele. Wygląda na to, że "rzeszowski Manhattan" będzie jeszcze bardziej rozbudowany.

📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych.

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Patryk Grab z Tarnogóry zebrał prawie 2 tysiące szalików sportowych. Może się starać o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa! [WIDEO, ZDJĘCIA] Kolorowych szalików klubów sportowych Patryk Grab z Tarnogóry ma już tyle, że do ich rozłożenia na stadionie Unii Nowa Sarzyna potrzeba było kilkunastu osób. Po przeliczeniu wyszło, że jest ich prawie 2 tys. i taka liczba kwalifikuje się do Księgi Rekordów Guinnessa.

📢 Kochasz miasto i zieleń? Musisz zobaczyć te miejsca. Oto ranking najbardziej zielonych miast w Polsce W rankingu Europolis wybrano najbardziej zielone i ekologiczne miasta w Polsce. Raport przygotowany przez Fundację Schumana i Fundację Adenauera powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: indywidualnego transportu elektrycznego, transportu publicznego, działań na rzecz jakości powietrza, społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego. Jak wypadły polskie miasta i które z nich okazało się najbardziej ekologiczne? Sprawdź w galerii.

📢 Powstanie stumetrowy wieżowiec przy stadionie Resovii w Rzeszowie. Resovia Residence ma być gotowa do 2024 roku. Mamy wizualizacje Nowy inwestor na rzeszowskim rynku - Resovia Residence, zaprezentował dziś swoje przedsięwzięcie pod tą samą nazwą. W sieci zaczęły pojawiać się głosy, że "Nowy Jork zawita do Rzeszowa". Udało nam się zdobyć wizualizacje. Budynki składające się na Resovia Residence mają być gotowe w 2024 roku, a najwyższy z nich osiągnie wysokość 100 metrów! 📢 Wypadek w Przemyślu. Nietrzeźwy mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych przez nissana [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w czwartek na Placu Świętego Floriana w Przemyślu. Kierujący nissanem potrącił mężczyznę przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych. 📢 Bitwa na pięści i rękawice. Ustawka pseudokibiców na autostradzie A4, ponad 50 osób z zarzutami Ponad 50 pseudokibiców z zarzutami o "udział w bójce o charakterze chuligańskim". To pokłosie ubiegłorocznej kibolskiej "ustawki" na autostradzie między Rzeszowem i Krakowem. Za ich bulwersujące zachowanie grozi im nawet 4,5 roku więzienia oraz 5 tys. grzywny.

📢 Życie 38–letniej Agnieszki z Leżajska zostało wycenione na około 1.5 miliona złotych. Nowotwór zabiera jej wszystko Agnieszka Derylak z Leżajska ma 38 lat i 20 miesięcy temu zdiagnozowano u niej chłoniaka DLBCL postać białaczkową. Przeszła mnóstwo ciężkich chemioterapii i obecnie jest po autoprzeszczepie. Niestety, choroba znów wróciła, a jedyną szansą na wyleczenie Agnieszki jest terapia CAR-T-cells. Jednak jej cena przekracza wszelkie możliwości finansowe rodziny. Muszą zebrać około 1.5 miliona złotych, a czasu mają niewiele.

📢 Tylko do 2 sierpnia można wyrobić dowód osobisty przez Internet. Później trzeba będzie pójść do urzędu Osoby, które w najbliższym czasie chcą wymienić dowód osobisty lub pierwszy raz w życiu uzyskać taki dokumenty, tylko do 2 sierpnia mogą to zrobić przez Internet. Później trzeba się będzie pofatygować do urzędu miasta lub gminy.

📢 Warszawa ma "Kopernika", Rzeszów - "Łukasiewicza" a Łańcut "Potockiego". Zobacz, jak zmieniły się Oranżeria i Ujeżdżalnia w Muzeum-Zamku Oranżeria i Ujeżdżalnia łańcuckiego zamku przeszły prawdziwą przemianę. Oba miejsca mają pełnić rolę Centrum Edukacji i Tradycji im. Jana Potockiego. W pierwszym jedną z atrakcji dla odwiedzających będzie instalacja przedstawiająca wirtualny lot balonem Jana Potockiego nad Łańcutem. W miejsce dawnej palmiarni ze zwierzętami zawitała taka nowoczesność, jak prezentacje interaktywne, mappingi, urządzenia holograficzne, podłoga interaktywna. 📢 PKP Cargo odkupiło dzisiaj od Słowaków majątek dawnej Fabryki Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska PKP Cargo podpisało dzisiaj umowę zakupu majątku - nieruchomości i ruchomości - po dawnej Fabryce Wagonów Gniewczyna w Gniewczynie Łańcuckiej w gm. Tryńcza, koło Przeworska. Wkrótce zakład niegdyś zatrudniający ponad tysiąc osób, ma być ponownie uruchomiony.

📢 Śmiertelne potrącenie przy rondzie Kuronia w Rzeszowie. Nie żyje pracownik firmy prowadzącej prace przy drodze Tuż przed godz. 15 przed rondem im. Jacka Kuronia kierujący samochodem marki Saab potrącił pracownika firmy prowadzącej prace przy drodze. W wyniku doznanych obrażeń, mężczyzna zmarł na miejscu wypadku. Droga jest zablokowana, policja kieruje objazdy. 📢 Dziewczyny z Podkarpacia walczą o tytuł Miss Małopolski i Miss Małopolski Nastolatek. Wyniki poznamy 20 czerwca [ZDJĘCIA] Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, czy któraś spośród 12 reprezentantek województwa podkarpackiego zdobędzie koronę Miss Małopolski 2021 lub Miss Małopolski Nastolatek 2021, a tym samym, awansuje do ćwierćfinału ogólnopolskiego konkursu Miss Polski.

📢 W Gorzycach koło Przeworska mężczyzna wszedł do cysterny i źle się poczuł. Potrzebna była pomoc [ZDJĘCIA] We wtorek po godz. 10 służby ratunkowe zostały wezwane do Gorzyc w pow. przeworskim. 43-letni mężczyzna podczas konserwacji cysterny wszedł do zbiornika i źle się poczuł.

📢 Tanie letnie ubrania na targowisku przy Dworaka w Rzeszowie. Ceny zaczynają się od kilku złotych [ZDJĘCIA] Szukasz niedrogich ubrań na lato? Na targowisku przy ulicy Dworaka w Rzeszowie ubierzesz się od stóp do głów. Są sukienki, spódnice, koszulki, spodenki, stroje kąpielowe, czy buty. Zobacz zdjęcia

📢 Gdzie jest burza? Radar burzowy online, aktualne mapy burzowe i ostrzeżenia IMGW IMGW ostrzega przed burzami. Gdzie jest burza dziś? Sprawdź interaktywny radar burzowy online, aktualne mapy burzowe i ostrzeżenia IMGW. 📢 Kamil Piątkowski, reprezentant Polski z Jasła i jego piękna partnerka Kasia Noga. Poznajcie dziewczynę utalentowanego kadrowicza [ZDJĘCIA] Kamil Piątkowski jest dwukrotnym reprezentantem Polski. Jaślanin, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w UKS 6 Jasło, jest związany z Katarzyną Nogą. Poznajcie piękną dziewczynę naszego kadrowicza, który od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Red Bull Salzburg.

📢 Alimenciarze i alimenciarki poszukiwani przez policję na Podkarpaciu [ZDJĘCIA, KWIECIEŃ 2021] Podkarpacka policja poszukuje aż 105 osób za niepłacenie od co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów. Grozi za to grzywa, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oto aktualne dane poszukiwanych na kwiecień 2021 r. 📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Tajemnice różańca świętego: radosne, bolesne, chwalebne, światła. Jak odmawiać różaniec? Zobacz, jak się modlić na różańcu Tajemnice różańca świętego warto znać, jeśli chce się odmawiać różaniec. To modlitwa, którą w Kościele katolickim odmawia się szczególnie w październiku. Czym są tajemnice różańca? Jak modlić się z użyciem różańca? Podpowiadamy!

📢 Bieszczady na weekend. Rezerwat Sine Wiry - klimat jak z "Władcy Pierścieni" [ZDJĘCIA, MAPA] Rezerwat Sine Wiry z przełomem rzeki Wetliny to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Bieszczadach. Pieszo z parkingu w Polankach można tu dojść w kilkadziesiąt minut. Trasa nie jest wymagająca, za to widoki zapierają dech w piersiach.

