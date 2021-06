Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ile zakażeń koronawirusem w woj. podkarpackim 20.06.2021. Sprawdź najnowsze dane z powiatów”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ile zakażeń koronawirusem w woj. podkarpackim 20.06.2021. Sprawdź najnowsze dane z powiatów Według dziennego raportu na temat koronawirusa, w woj. podkarpackim stwierdzono 8 nowych zakażeń COVID-19. Przedstawiamy najnowsze dane z 20.06.2021. W Rzeszowie przybyło 2 nowych osób zakażonych, w powiecie rzeszowskim 3, w powiecie mieleckim 1. Ile chorych przybyło w każdym z powiatów? Od początku pandemii w woj. podkarpackim wystąpiło 126 013 przypadków zakażeń koronawirusem, z kolei liczba zgonów związanych z COVID-19 do teraz sięga 4 419.

📢 Żużlowcy 7R Stolaro Stali Rzeszów wygrali pierwszy mecz w tym sezonie, ale bonus pojechał do Niemiec Żużlowy 7R Stolaro Stali Rzeszów odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Podopieczni trenera Michała Widery pokonali na swoim torze niemiecki ML Lanshut Devils 48:42 rewanżując się niemieckim Diabłom za porażkę przed tygodniem w Landshut. Punkt bonusowy zdobyli jednak rywale, którzy wygrali u siebie 49:39.

📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 20.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragedia w miejscowości Wojków koło Mielca. 33-letni mężczyzna utonął w kąpielisku "Balaton" Do zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Wojków w powiecie mieleckim. Mężczyzna utonął w kąpielisku "Balaton".

📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły! 📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia] Artur Szpilka mistrzem świata w boksie już nie zostanie, ale powodzenia finansowego może zazdrościć mu wielu rywali. Nowy dom urządził razem z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk. Jak mieszka Artur Szpilka? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach bokserskiej pary.

📢 Powiat stalowowolski. Samochód dachował przy drodze. 49-letni kierowca zginął na miejscu (ZDJĘCIA) 49-letni mężczyzna zginął na miejscu - to tragiczny bilans sobotniego wypadku w Skowierzynie (powiat stalowowolski), gdzie samochód zjechał z drogi i dachował. 📢 Przepiękny koncert muzyki sefardyjskiej w starej synagodze w Łańcucie [ZDJĘCIA] W sobotę w starej synagodze w Łańcucie odbył się koncert "Al Andalus". Usłyszeć można było pieśni w języku hiszpańskim, arabskim, hebrajskim oraz ladino. Gwiazdą był Gerard Edery - jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki sefardyjskiej. Urodził się w Casablance, a dorastał w Paryżu i Nowym Jorku. Wykonuje pieśni w 16 językach. 📢 Mnóstwo ludzi na Targu Staroci w Rozwadowie. Wydarzenie ma swoją magię, przyciąga tłumy [ZDJĘCIA] Tradycyjnie w trzecią niedzielę miesiąca do Rozwadowa powrócił Targ Staroci. Po raz kolejny spotkali się miłośnicy antyków i handlarze starociami. 20 czerwca miasto zaprosiło wystawców, kolekcjonerów, pasjonatów, a także osoby, które chcą oddać niepotrzebne przedmioty w dobre ręce.

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji. 📢 Fortuna 1 Liga. Radosław Mroczkowski, trener Apklan Resovii: Nie można się zadowalać tylko utrzymaniem Apklan Resovia utrzymała się w Fortuna 1 Lidze, a więc trener Radosław Mroczkowski wypełnił misję, którą mu powierzono. - Nie boję się takich wyzwań, wiem też, że jeśli będzie dobry plan i zaangażowanie ludzi ze środowiska, to wszystko może się udać - wspomina trener resoviaków w rozmowie z Resovia TV. - To też napędzało nas do pracy - dodaje.

📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych. 📢 Giełda na Załężu w Rzeszowie. Towaru wszelkiej maści mnóstwo, handlujących sporo, a odwiedzających mimo skwaru jeszcze więcej [ZDJĘCIA] Upał nie odstraszył wielbicieli cotygodniowej giełdy samochodowej na Załężu. A można było wyszperać najróżniejsze, najdziwniejsze rzeczy, ale też całkiem praktyczne. Tradycyjnie, na stołach i samochodach rozłożone były ubrania, bielizna, buty, zabawki, artykuły spożywcze i chemiczne. 📢 20 czerwca w Rzeszowie Marsz dla Życia i Rodziny Marsz Dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.

📢 Polska remisuje z Hiszpanią 1:1. To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Zostajemy w grze. Oceniamy piłkarzy naszej reprezentacji To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Wreszcie dopisało nam trochę szczęścia i wywozimy z Hiszpanii cenny punkt, który daje nam szansę na wyjście z grupy E na Euro 2020. Kibice dostali w drugiej połowie trzy momenty radośći - po golu, nietrafionym rzucie karnym i po ostatnim gwizdku sędziego. To najlepszy mecz w wykonaniu naszej kadry za kadencji Paulo Sousy. Oceniamy piłkarzy reprezentacji Polski za spotkanie z Hiszpanią. Skala ocen 1-6. 📢 Zabarykadował się z dzieckiem w pokoju. 36-letni Łukasz P. z Przemyśla usłyszał wyrok Rok i miesiąc pozbawienia wolności dla 36-letniego Łukasza P. z Przemyśla, który zabarykadował się z synem w mieszkaniu. Wyrok jest nieprawomocny.

📢 Euro 2020. "Gramy u siebie!". Kibice z Polski na meczu z Hiszpanią w Sewilli [ZDJĘCIA] Euro 2020. Według oficjalnych danych mecz Hiszpania - Polska w Sewilli obejrzało z trybun 11 742 widzów. Lwią część stanowili biało-czerwoni, których najwięcej było za jedną z bramek. Bez ich bojowego dopingu nasza drużyna chyba nie dowiozłaby tego punktu! Po ostatnim gwizdku piłkarze długo dziękowali za wsparcie, a kapitan Robert Lewandowski wysyłał całusy i kciuki w górę. Zobaczcie zdjęcia ze stadionu. 📢 Znani i lubiani kibicowali Polsce w meczu z Hiszpanią. Piękny widok! Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przed meczem sporo osób krytykowało Biało-Czerwonych, ale kibicem się jest, a nie bywa. Fani jak zwykle pokazali klasę i wierzyli w swoich ulubieńców, o czym najlepiej świadczą te piękne zdjęcia.

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 20.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź! 📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 20.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 W Strzegocicach w gminie Pilzno powstaje największy w Europie gród słowiański [ZDJĘCIA i WIDEO] Nad jeziorem w Strzegocicach, w gminie Pilzno, rozpoczęły się prace nad stworzeniem grodu Słowian, który ma być największym tego typu w Europie. Z wałami i fosą. Goście zajrzą m.in. do chat woja, kowala, kaletnika, garncarza, tkaczki, wiedźmy. Będzie można zobaczyć dawne stroje, dowiedzieć się co jadano przed laty, ale też popływać po zalewie... w drewnianych łodziach dłubankach. Atrakcją mają być też dwie wysokie wieże widokowe. 📢 Najmodniejsze paznokcie na lato 2021. Zobacz wzory, pomysły, inspiracje paznokciowe i zdjęcia od stylistek z Golubia-Dobrzynia Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure i pedicure na lato 2021. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się na wakacje. Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Golubia-Dobrzynia.

📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie. 📢 Euro 2020. Jeszcze Polska nie zginęła. Nasza reprezentacja w Sewilli zremisowała z Hiszpanią i w Sankt Petersburgu zagra o awans ze Szwecją Reprezentacja Polski zremisowała w Sewilli z Hiszpanią w meczu "o wszystko" podczas Euro 2020. Hiszpanie zmarnowali karnego, ale Biało-Czerwoni pokazali się z dobrej strony i nie są bez szans na awans z grupy, choć nadal zajmują 4. miejsce.

📢 Śmierć w Zaleszanach. Nie żyje 49-letni kierowca peugeota, którego samochód dachował Dziś na drodze w Zaleszanach doszło do tragicznego wypadku. Zginął 49-letni kierowca peugeota, który stracił panowanie nad samochodem i uderzył w barierę ochronną.

📢 Na Podkarpaciu powstał film o ojcu polskiego gazownictwa. Premiera już w środę w Rzeszowie Podkarpacka Komisja Filmowa, WDK w Rzeszowie, producent Bogdan A. Miszczak oraz reżyser Mariusz Bonaszewski zapraszają na rzeszowską premierę filmu "Wieleżyński - alchemik ze Lwowa". Zaplanowana jest 23 czerwca o godz. 18.30 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. W obsadzie m.in. Wojciech Zieliński, Anna Cieślak oraz Marcin Kwaśny. 📢 Uwaga! IMiGW ostrzega przed upałem i gwałtownymi burzami na Podkarpaciu Przez cały weekend i w poniedziałek na Podkarpaciu obowiązywać będzie 1 stopień zagrożenia upałami. Temperatura będzie dochodzić nawet do 30 st. C. Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed burzami w części Podkarpacia. 📢 4 liga. Orzeł Przeworsk przegrał z Sokołem Nisko. Zwycięskie trafienie Karola Dziopaka [ZDJĘCIA] Ostatni mecz sezonu rozgrywany w samo południe nie był porywającym widowiskiem. Widać było w poczynaniach obu drużyn, że myślami są już na wakacjach. Orzeł mecz kończył z dwoma szesnastolatkami na boisku.

📢 Dni Osiedla Kmity w Rzeszowie. Zobaczcie, jak mieszkańcy świętują [ZDJĘCIA] "Bądźmy razem" - pod takim hasłem odbywają się w sobotę Dni Osiedla Kmity w Rzeszowie. W programie m.in. zabawy dla dzieci i młodzieży, tresura psów policyjnych, gra w boule. Będą też występy wokalistów Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pokaz Klubu Akrobatyki sportowej i wiele konkursów. Imprezę zakończy zabawa taneczna pod chmurką przy muzyce zespołu "Art Cafee". Organizatorzy to Samorządowa Rada Osiedla Kmity, SP nr 16 oraz administracja osiedla Kmity.

📢 WAGs piłkarzy Hiszpanii na Euro 2020. Żony i dziewczyny reprezentantów to modelki, influencerki, gwiazdy TV [ZDJĘCIA] Na Euro 2020 Polska 19 czerwca gra z Hiszpanią. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs) piłkarzy reprezentacji Hiszpanii. Wśród nich są celebrytki, modelki. Piosenkarką, aktorka, gwiazdą TV jest Edurne Garcia, żona Davida De Gei. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wypadek w Kraczkowej. Volkswagen passat dachował. Kierowca w szpitalu Dziś ok. godz. 11. 30 na DK w Kraczkowej doszło do wypadku drogowego, w którym ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pasa ruchu. 📢 Tenorzy z Tre Voci oczarowali publiczność w Rzeszowie głosami, repertuarem i poczuciem humoru Polskie trio muzyczne, wykonujące muzykę klasyczną i pop operową zachwyciło publiczność zgromadzoną na koncercie plenerowym zorganizowanym na dziedzińcu Polskiego Radia Rzeszów. Tenorzy wystąpili w koncercie zatytułowanym „With Love”. Nie zabrakło takich hitów, jak "Grande Amore", "Hallelujah", "All by Myself ", "New York, New York", ale największe owacje Tre Voci zdobył za nietuzinkowe - z akcentem tanecznym - wykonanie "Mambo Italiano". 📢 4 liga. Zwycięstwo Ekoball Stali Sanok nad Czarnymi Jasło. Krystian Jaklik upadł na murawę i trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W piątek Ekoball Stal Sanok wygrała ligowe spotkanie z Czarnymi Jasło. Spotkanie rozpoczęło się fatalnie dla Krystiana Jaklika, który już w 1. minucie z nieznanych przyczyn upadł na murawę. Piłkarz stracił przytomność. Dzięki szybkiej interwencji piłkarzy i ratownika medycznego Jana Wojnarowskiego, Jaklik po około 20 minutach odzyskał przytomność. Następnie niespełna 24-latek został przetransportowany karetką do szpitala. - Krystian jest przytomny, znajduje się pod opieką lekarską i przechodzi szereg badań - informuje 4-ligowy klub z Sanoka.

📢 Spada liczba zakażeń koronawirusem. W Polsce tylko 168 nowych przypadków, na Podkarpaciu 5 [RAPORT, 19.06] 168 zakażeń koronawirusem w Polsce, 41 zgonów - to najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Na Podkarpaciu mamy w sobotę tylko 5 nowych przypadków, ale zmarło 6 osób. Tylko jedna z nich nie miała chorób współistniejących. 📢 Juwenalia 2021 w Przemyślu. Zespół Piersi był gwiazdą wieczoru w Parku Lubomirskich [ZDJĘCIA] Zespół Piersi zagrał na koniec tegorocznych juwenaliów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wydarzenie odbyło się w piątek w Parku Lubomirskich. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Z miejskiej pasieki w Rzeszowie zebrano pierwsze 30 litrów miodu [ZDJĘCIA] Na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie od blisko roku działa pasieka. Posiada 10 uli wielkopolskich, z czego w 7 mieszkają pszczoły. Kilka dni temu pszczelarz Dariusz Łoza, który opiekuje się pszczołami z MPWiK po raz pierwszy pozyskiwał miód.

📢 4 liga. Polonia Przemyśl rozbiła na koniec sezonu Lechię Sędziszów Małopolski 4:1. Ostatni mecz Grzegorza Gielarowskiego [ZDJĘCIA] "Przemyska Barcelonka" kończy sezon w dobrych nastrojach. Tuż przed pojedynkiem z Lechią Sędziszów Młp. włodarze klubu znad Sanu podziękowali za grę w Grzegorzowi Gierowskiemu, który w wieku 37 lat postanowił zakończyć przygodę z piłką. 📢 4 liga podkarpacka. Watkem Korona Bendiks Rzeszów świętowała awans do 3 ligi ze swoimi kibicami [GALERIA] Mecz z JKS-em Jarosław był dla Watkem Korony Bendiks Rzeszów ostatnim w tym sezonie. Po nim można było świętować z fanami awans do 3 ligi. 📢 Czy kilka milionów Polaków będzie od 1.07.2021 r. pozbawionych opieki lekarzy POZ? Wygasają kontrakty, narasta bunt w przychodniach Lekarze POZ są kolejną grupą, po pielęgniarkach i położnych, która buntuje się przeciw polityce Ministerstwa Zdrowia. Lekarze twierdzą, że ostatnie rozporządzenia ograniczające możliwość teleporad zmniejszą dostępność i wydłużą kolejki do opieki medycznej. Za absurdalny uznają również nakaz, by każdy przewlekle chory pacjent (np. z nadciśnieniem) musiał raz na trzy miesiące składać osobistą wizytę u lekarza. – Minister Adam Niedzielski, zamiast słuchać swoich ekspertów i poprzedników, w swojej niekompetencji decyduje się na walkę z pracującą ponad miarę Podstawową Opieką Zdrowotną – uważa dr Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie, prezes przychodni BaltiMed w Gdańsku. – Wyraźnie widać, że skończył się etap rozmów, a zaczął etap decyzji oderwanych od rzeczywistości, nastawionych na konfrontację ze środowiskiem medycznym. Następnym etapem jest dymisja ministra zdrowia.

📢 Jeśli młodzi się nie zaszczepią, znów będzie lockdown! Jak zachęcić młodych ludzi do szczepień? [rozmowa] Młodzi nie tyle boją się zakażenia i skutków choroby, co nie czują potrzeby, by się szczepić. COVID-19 od samego początku był przedstawiany jako choroba osób starszych. Rozmowa z prof. Michałem Wróblewskim, socjologiem z UMK, o problemie szczepień wśród młodych ludzi. 📢 W Przemyślu poświęcono nowe karetki i odznaczono pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego [ZDJĘCIA] W piątek na przemyskim Rynku biskup Krzysztof Chudzio poświęcił pięć nowych ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Z kolei wicewojewoda Jolanta Sawicka wręczyła odznaczenia państwowe pracownikom WSPR za długoletnią pracę.

📢 Wypadek w Przemyślu. Na ul. Ofiar Katynia kierująca oplem potrąciła rowerzystkę [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek na ul. Ofiar Katynia w Przemyślu. Kierująca oplem włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującej rowerem, która poruszała się ścieżką rowerową. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala kierującą jednośladem - doznała ona urazu ręki. Policjanci ustalają szczegóły tego wypadku.

📢 Groził śmiercią sędziom i prokuratorom. Wcześniej zgwałcił nieletnią. Został skazany na 12 lat więzienia "Ty martwa sędziowska k..o", "podrzynając ci gardło będę śmiał ci się w ryj suko". Pisał Piotr S. do sędziów i prokuratorów m.in. z Przemyśla i Rzeszowa, a nawet prokuratorów z Prokuratury Krajowej. Piotr S. Sądu Rejonowy w Rzeszowie skazał go za to na łączną karę 12 lat pozbawienia wolności. 📢 "Studio Kadra" po meczu Hiszpania - Polska! Oceniamy drugi mecz reprezentacji na Euro 2020 Po fatalnym początku Euro 2020 ze Słowacją, reprezentacja Polski wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności i zremisowała 1:1 z faworyzowaną Hiszpanią. Po sobotnim meczu z Hiszpanią nasi eksperci i korespondenci na gorąco ocenią występ kadry pod wodzą Paulo Sousy. 📢 Nowy most na krajowej 19 w Jasienicy Rosielnej już dostępny dla ruchu [ZDJĘCIA] Na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Jasienica Rosielna ruch pojazdów odbywa się już po nowo wybudowanym moście przez potok Rosielna. Trwa rozbiórka mostu tymczasowego.

📢 Będzie nowy odcinek drogi wojewódzkiej 835 od miejscowości Gwizdaj do Przeworska [ZDJĘCIA] Inwestycja obejmuje budowę około dwóch kilometrów nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 od miejscowości Gwizdaj do Przeworska, a także na przebudowie istniejącego już czterokilometrowego odcinka drogi.

📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie. 📢 Kolejny wieżowiec obok Wisłoka w Rzeszowie? Tuż obok Olszynki Park ma powstać jeszcze jeden budynek. Będzie mieszkalno-usługowy Wysoki na 15 kondygnacji wieżowiec ma powstać tuż przy Wisłoku w Rzeszowie, zaraz obok słynnej inwestycji Olszynki Park. Miasto potwierdza, ze pozwolenie na budowę zostało wydane już kilka lat temu, jednak inwestor nie mówi na temat domniemanego wieżowca zbyt wiele. Wygląda na to, że "rzeszowski Manhattan" będzie jeszcze bardziej rozbudowany.

📢 Bitwa na pięści i rękawice. Ustawka pseudokibiców na autostradzie A4, ponad 50 osób z zarzutami Ponad 50 pseudokibiców z zarzutami o "udział w bójce o charakterze chuligańskim". To pokłosie ubiegłorocznej kibolskiej "ustawki" na autostradzie między Rzeszowem i Krakowem. Za ich bulwersujące zachowanie grozi im nawet 4,5 roku więzienia oraz 5 tys. grzywny.

📢 Życie 38–letniej Agnieszki z Leżajska zostało wycenione na około 1.5 miliona złotych. Nowotwór zabiera jej wszystko Agnieszka Derylak z Leżajska ma 38 lat i 20 miesięcy temu zdiagnozowano u niej chłoniaka DLBCL postać białaczkową. Przeszła mnóstwo ciężkich chemioterapii i obecnie jest po autoprzeszczepie. Niestety, choroba znów wróciła, a jedyną szansą na wyleczenie Agnieszki jest terapia CAR-T-cells. Jednak jej cena przekracza wszelkie możliwości finansowe rodziny. Muszą zebrać około 1.5 miliona złotych, a czasu mają niewiele.

📢 Tanie letnie ubrania na targowisku przy Dworaka w Rzeszowie. Ceny zaczynają się od kilku złotych [ZDJĘCIA] Szukasz niedrogich ubrań na lato? Na targowisku przy ulicy Dworaka w Rzeszowie ubierzesz się od stóp do głów. Są sukienki, spódnice, koszulki, spodenki, stroje kąpielowe, czy buty. Zobacz zdjęcia

📢 Konferencja Elite Fighters w Rzeszowie. Znamy zawodników nowej federacji MMA. Bodychrist, Queen of the Black, Daniel Magical i inni Jesteśmy świeżo po ogłoszeniu karty zawodników w nowej federacji MMA. Gala Elite Fighters odbędzie się w lipcu i będzie kolejną po Fame MMA czy MMA Vip organizacją freak fightową. Celebryci zmierzą się ze sobą na południu Polski (może nawet w Rzeszowie), będą to m. in. Bodychrist, Queen of the Black, Tarzan Garage czy Daniel Magical. 📢 Alimenciarze i alimenciarki poszukiwani przez policję na Podkarpaciu [ZDJĘCIA, KWIECIEŃ 2021] Podkarpacka policja poszukuje aż 105 osób za niepłacenie od co najmniej 3 miesięcy zasądzonych alimentów. Grozi za to grzywa, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oto aktualne dane poszukiwanych na kwiecień 2021 r.

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 To koniec Osady Słowiańskiej w Stobiernej [ZDJĘCIA] Po prawie 9 latach opuszczam Osadę Słowiańską w Stobiernej - taką wiadomością zszokował Piotr "Ziemowit" Kamiński, szef Stowarzyszenia Słowian Doliny Wisłoki - Palana Gera. Powód? Problemy finansowe z powodu epidemii, ale i rozczarowanie ze współpracy z gminą. Są też dobre wieści. Nowy gród powstanie w gminie Pilzno i ma być największym w Europie! 📢 Dramatyczna akcja na ul. Słowackiego w Przemyślu. Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu ze swoim 5-letnim synem [ZDJĘCIA] Kilka godzin trwały negocjacje z mężczyzną w wieku około 35 lat, który w mieszkaniu matki swojego 5-letniego syna zabarykadował się z dzieckiem w jednym z pokoi. Mężczyzna mógł mieć przy sobie nóż. Na miejsce wezwano antyterrorystów. Policja nie zdradza, czy desperat poddał się, czy został zatrzymany siłowo.

📢 10 miejsc na Podkarpaciu, które warto zobaczyć Na Podkarpaciu nie brakuje miejsce ciekawych i tajemniczych, które warto odwiedzić. Zobacz 10 wybranych przez nas miejsc, które po prostu trzeba zobaczyć.

