Prasówka 2.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W woj. podkarpackim odnotowano 17 nowych zakażeń. Zobacz aktualne dane na dzień 2.09.2021. W którym powiecie jest największa liczba zarażonych koronawirusem? W Rzeszowie przybyło 2 nowych osób zakażonych, w powiecie jarosławskim 1, w powiecie mieleckim 1. Ile chorych przybyło w każdym z powiatów? Od początku trwania pandemii w woj. podkarpackim stwierdzono 126 630 zakażeń koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarły 4 443 osoby.

MEMY po meczu Polska - Albania. Reprezentacja Polski wysoko wygrała, ale kibice przez długi czas nie mogli w pełni zaufać tej drużynie. Głupie błędy w defensywie i nie do końca kontrolowane przez nasz zespół spotkanie to główne zarzuty po wygranej nad Albanią. Na szczęście polski zespół zdobył 3 punkty, a my znów możemy się pośmiać z twórczości internautów. Oto MEMY po meczu Polska - Albania.