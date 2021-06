Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (środa, 23.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa podkarpackiego”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (środa, 23.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa podkarpackiego Gdzie jest burza? Chciałbyś wiedzieć, czy możesz spodziewać się burz dzisiaj (środa, 23.06) w województwie podkarpackim? Sprawdź, czy w Twojej okolicy jest możliwe pojawienie się burzy. Na mapie burzowej można sprawdzić, gdzie aktualnie mogą wystąpić burze. Na radarze burzowym online widać określone miejsca narażone na przyjście burzy. Dane mogą być aktualizowane z opóźnieniem od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to przydatne źródło informacji, które przedstawia prawdopodobieństwo wystąpienia burzy w określonym miejscu w Polsce. W prosty sposób dowiesz się, czy w województwie podkarpackim możliwa jest burza w środę, 23.06.

📢 Wyniki wtorkowych meczów piłkarskich na Podkarpaciu. Grali w klasach O i A Ponad 50 meczów piłkarskich odbyło się dziś w podkarpackich klasach O i A seniorów. Nie lada wyczynem popisał się piłkarz Gorliczanki Jacek Kyciński, który strzelił rywalom sześć bramek. Zobacz wyniki wtorkowych meczów.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [23.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [23.06.2021] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 23.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [23.06.2021] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Wybuch transformatora przy ul. Ossolińskich w Rzeszowie. Trzy zastępy straży pożarnej gasiło rozdzielnię prądu We wtorek po południu w okolicach marketu E.Leclerc doszło do uszkodzenia transformatora w rozdzielni prądu. Mieszkańcy Rzeszowa, którzy byli świadkami zdarzenia twierdzą, że doszło do wybuchu. Na miejscu były trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

📢 Ogromna ulewa w Poznaniu. Strażacy mają ponad 1600 zgłoszeń - podtopione domy, piwnice, obalone drzewa i zawalone dachy Według zapowiedzi gwałtowne burze i deszcze miały mieć miejsce już w poniedziałek. Nawałnice przeszły jednak ze zdwojoną siłą we wtorek, 22 czerwca. Burza i obfite deszcze rozpoczęły się w Poznaniu około godziny 14. Strażacy interweniowali ponad 1600 razy, a cały czas wpływają kolejne zgłoszenia. Ulewne deszcze uniemożliwiły poruszanie się po drogach, zalanych zostało wiele piwnic, domów i innych budynków. Zawalił się dach wybudowanej rok temu sali gimnastycznej.

📢 Uwaga, kierowcy! W środę utrudnienia w ruchu na zaporze w Rzeszowie W środę - utrudnienia w ruchu na al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie, w związku z budową kładki rowerowej. 📢 Od 23 czerwca wznowienie odpraw granicznych na polsko-ukraińskim przejściu w Krościenku Od środy, 23 czerwca, ponownie zostanie uruchomione polsko-ukraińskie przejście graniczne w Krościenku. Oznacza to, że od środy będą działać wszystkie podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą. Na granicy wewnętrznej UE ze Słowacją prowadzona jest kontrola sanitarna. Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

📢 Zakończyła się rekrutacja do szkół średnich. W klasie matematyczno - fizycznej II LO w Rzeszowie aż 10 kandydatów na 1 miejsce Zakończył się nabór do szkół średnich. I znów oblegane są licea. Nieco mniejsze zainteresowanie widać technikami, natomiast branżówki - z niewielkimi wyjątkami - notują marne wyniki. Wybory młodzieży wskazują, że po skończeniu szkoły część chce wybrać studia medyczne, techniczne, prawnicze, a część wykonywać m.in. takie zawody jak logistyk, programista, informatyk, grafik, ekonomista, fryzjer, czy też pracować przy obsłudze lotniska lub jako kucharz, czy cukiernik. 📢 Alarm! Koronawirus szaleje w Petersburgu, Polacy zagrają na innym stadionie? Już w środę Polska gra ze Szwecją w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się w Sankt Petersburgu, który Rosjanie uznali za jedno z ognisk nowej odmiany koronawirusa. Co czeka piłkarzy i kibiców?

📢 W Parku Sybiraków trwa montaż sceny na Koncert Główny Europejskiego Stadionu Kultury W parku na Baranówce montowana jest scena, na której wystąpią gwiazdy tegorocznego Koncertu Głównego podczas Europejskiego Stadionu Kultury. A będą to: Roxie Węgiel, Sylwia Grzeszczak i Jamala, Margaret i Kalush, Grubson i Dakhabrakha oraz Krzysztof Zalewski z Nizkiz, a także Anawa 2020.

📢 eWinner 2 liga. Wojciech Reiman odchodzi ze Stali Rzeszów. Zagrał dla niej 275 meczów Wojciech Reiman jest kolejnym piłkarzem, z którym Stal Rzeszów postanowiła nie przedłużać umowy. 📢 Wiceministrowie rodziny i polityki społecznej pod wrażeniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Jarosławiu [ZDJĘCIA] Trwają przygotowania do nowelizacji ustawy "Za życiem". Wiceministrowie rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt i Paweł Wdówik w Jarosławiu, bezpośrednio od zainteresowanych, zbierali informacje o tym, jakie zmiany należy wprowadzić w przepisach dotyczących wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne.

📢 Groźny wypadek busa na terenie jednej z firm w Rzeszowie. 6 osób zostało rannych! Do groźnego wypadku z udziałem busa doszło dzisiaj (wtorek) po godzinie 12 przy ulicy Ludwika Chmury w Rzeszowie. 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Jaka cena za występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Oto cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG, Boys i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy. 📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [22.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Samochody znikają spod rzeszowskiego ratusza. Jest decyzja prezydenta Konrada Fijołka Przestrzeń przy ratuszu powinna służyć mieszkańcom. Nie mogą jej zastawiać samochody. Dlatego też zadecydowałem o tym, aby wprowadzić zakaz parkowania aut zarówno przed ratuszem jak i za nim – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. 📢 Przepiękny koncert na zakończenie roku Studia Baletowego im. Laili Arifuliny w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego koncertu, który na zakończenie roku przygotowali podopieczni Studia Baletowego im. Laili Arifuliny w Rzeszowie. 📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 22.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Siłownia na świeżym powietrzu i ładne widoki, czyli punkt widokowy w Błażowej [ZDJĘCIA] W Błażowej (pow. rzeszowski) od niecałego roku istnieje punkt widokowy połączony z siłownią na świeżym powietrzu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które lubią aktywny wypoczynek, połączony z ładnymi widokami. Punkt widokowy znajduje się przy drodze powiatowej Błażowa – Kąkolówka Ujazdy. Punkt wyposażony jest w lunetę optyczną, wiatę turystyczną wraz z miejscem na ognisko, ławeczkami, siłownię plenerową, parking oraz oświetlenie zasilane energią odnawialną.

📢 Ważne zmiany w programie "Dobry start". Rząd planuje zaoszczędzić ponad 480 milionów złotych. To musisz wiedzieć Od 1 lipca startuje nabór wniosków w ramach programu Dobry Start.Jednak tym razem wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a obsługę programu przejmuje ZUS. - Pamiętamy o osobach, które są mniej aktywne on-line- uspokajała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała także, że w ciągu 10 lat budżet państwa zaoszczędzi 488 mln zł.

📢 Ukrainka Alona straciła rękę, bo wciągnął ją magiel. Maszyna nie miała zabezpieczeń. Pracodawca z Lubonia został skazany Robert S. naraził swoją pracownicę Alonę Romanenko na utratę zdrowia lub życia. W grudniu 2017 r. podczas pracy w pralni w Luboniu ręka kobiety została wciągnięta i zmiażdżona przez magiel. Maszyna nie miała zabezpieczeń i nie była w pełni sprawna. W poniedziałek, 21 czerwca sąd wydał wyrok w tej sprawie. Skazał Roberta S. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

📢 Jedenastka 14. kolejki 4 ligi podkarpackiej [GRUPA MISTRZOWSKA] Sprawdźcie, których piłkarzy wyróżniliśmy i znaleźli się w jedenastce 14. kolejki grupy mistrzowskiej 4 ligi podkarpackiej. 📢 Grzybobranie w MEMACH Grzybiarze dzielą się w sieci zdjęciami. MEMY o grzybach, grzybiarzach i grzybobraniu 22.06.2021 Na grzyby! MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu! Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Piłkarski wtorek. Dziś grają w klasach O i A. Sportowy Rozkład Jazdy [22-24 czerwca] Niższe ligi na Podkarpaciu wciąż odrabiają zaległości, jakie powstały w marcu i kwietniu, kiedy obowiązywał lockdown. Już dziś odbędą się mecze w klasach O i A Jarosław, a także O i A Stalowa Wola, Dębica i nie tylko. Oto wykaz wtorkowych meczów piłkarskich w niższych ligach na Podkarpaciu. 📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwiazdy Sanatorium Miłości 22.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Zwierzęta też źle znoszą upały. Jak pomóc przetrwać im gorące dni? Trwające w całej Polsce tropikalne upały dają się we znaki nie tylko ludziom. Żar lejący się z nieba bardzo źle znoszą również zwierzęta. Nasi czworonożni towarzysze mogą polegać w tych gorących dniach tylko na nas. A to, czego najbardziej będą potrzebować, to chłodne miejsce w cieniu i miska z wodą. 📢 Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [22.06] Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco. 📢 Zmarł kolejny młody piłkarz. Nie żyje Franciszek Pazdan W niedzielę nad ranem zmarł 23-letni piłkarz klubu Noverra Głogów Małopolski Franciszek Pazdan. To kolejny młody piłkarz, który stracił życie w ostatnim czasie.

📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 22.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 Wokół meczu. Najlepsze około-piłkarskie zdjęcia w niższych ligach na portalu nowiny24.pl w dniach 18-20 czerwca [GALERIA] Czasem wokół boiska dzieje się więcej, niż na samej murawie! Polecamy subiektywnie najlepsze zdjęcia weekendu 18-20 czerwca w 4. lidze podkarpackiej i klasach O, A, B.

📢 Hulajnogi, samochody osobowe i ciężarówki zatrzymane na przejściach granicznych w Korczowej i Medyce [ZDJĘCIA] Różne pojazdy, od hulajnóg po ciężarówki, o łącznej wartości ok. 400 tys. złotych, zostały zatrzymane na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Korczowej i Medyce. 📢 Jedenastka 13. kolejki 4 ligi podkarpackiej [GRUPA SPADKOWA] Za nami ostatnia seria spotkań w 4 lidze podkarpackiej. Sprawdźcie, którzy piłkarze znaleźli się w jedenastce 13. kolejki grupy spadkowej. 📢 Konrad Fijołek złożył ślubowanie na prezydenta: to będzie kadencja z rzeszowianami i dla rzeszowian Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, złożył dziś w ratuszu uroczyste ślubowanie, a po nim spotkał się na Rynku z mieszkańcami. - Ten wspaniały w moim życiu moment zawdzięczam rzeszowianom – podkreślał. - Nowoczesne miasto korzysta z potencjału, dorobku, doświadczeń zawodowych, pasji swoich własnych mieszkańców. I włącza ich w proces decyzyjny. Chciałbym, aby to zarządzanie w nowej epoce miało charakter obywatelski - zapowiedział.

📢 Wakacje 2021 a koronawirus. Gdzie na urlop bez testu i bez kwarantanny? Lista krajów otwartych dla turystów z Polski Wielkimi krokami zbliżają się wakacje 2021, a wielu z nas zaczyna już planować letni wypoczynek. Dokąd można wyjechać? Gdzie nie jest wymagany test na koronawirusa? W galerii znajdziecie listę krajów, które otworzyły swoje granice dla turystów z Polski. 📢 Zabiegi pielęgnacyjne na stadionie Resovii. Na murawie pojawiła się też nowa trawa [ZDJĘCIA] Zabiegi pielęgnacyjne na stadionie Apklan Resovii trwały przez ostatni tydzień. Na murawie obiektu przy Wyspiańskiego 22 pojawiła się też nowa trawa. Prace wykonywała firma Gargas Sport Grass. Zabiegi podzielone były na trzy etapy. Najpierw przeprowadzono skaryfikację murawy wertykulatorem trilo C15, dosiano 100 kilogramów siewnikiem spedseed, opryskano murawę nawozem azotowym. Następnym etapem było piaskowanie 60 ton piasku, aeracja pełnym bolcem na głębokość 3 centymetrów oraz wczesanie piasku w powstałe otwory. Trzecim i ostatnim etapem prac była wymiana murawy: na środku boiska i na dwóch "piątkach" - łącznie pojawiło się około 70 metrów kwadratowych nowej trawy.

📢 Dwóch Turków z lewymi dokumentami zatrzymano na granicy w Medyce. Jeden uciekał przed macochą, drugi jechał do ukochanej Na polsko-ukraińskim przejściu w Medyce funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwóch Turków, którzy posługiwali się podrobionymi dokumentami. Jeden tłumaczył się, że ucieka przed macochą, drugi chciał dotrzeć do ukochanej w zachodniej Europie. 📢 Unijny Certyfikat COVID dostępny w aplikacji mObywatel. Dzięki niemu można swobodnie podróżować po Unii Europejskiej. Jak pobrać? W aplikacji mObywatel dostępny już jest Unijny Certyfikat COVID (UCC), dzięki któremu można swobodnie podróżowanie po Unii Europejskiej. Do tej pory UCC można było pobrać jedynie z Internetowego Konta Pacjenta. - UCC zastąpi dostępne do tej pory w mObywatelu krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu - mówi minister Janusz Cieszyński.

📢 Rozjeżdżają nowe chodniki i zieleń nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Strażnicy karzą kierowców mandatami za złe parkowanie W upalny weekend nad Jeziorem Tarnobrzeskim ciężko było o wolne miejsce parkingowe. Wypoczywający irytowali się na bezczelnych kierowców, którzy za nic mieli zakazy i wjeżdżali, gdzie popadnie. Strażnicy miejscy przeprowadzili kilkadziesiąt kontroli. Ukarali mandatami 13 osób.

📢 Dominika Witowska nową środkową Developresu SkyRes Rzeszów Dominika Witowska będzie w sezonie 2021-22 reprezentować barwy Developresu SkyRes Rzeszów. To 26-letnia środkowa rodem ze stolicy Podkarpacia. 📢 Tarnobrzeg. Proces o odszkodowanie za niesłuszny areszt. Zenon K.: - Kiedy sąd dał mi 25 lat, załamałem się. Przecież byłem niewinny (FOTO) Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu zeznania złożył w poniedziałek, 21 czerwca 70-letni Zenon K. ze Stalowej Woli, który z pośrednictwem pełnomocnika domaga się od Skarbu Państwa blisko 2 milionów złotych za bezzasadne aresztowanie. Za kratkami spędził dwa lata i 9 miesięcy, zanim został przez sąd prawomocnie uniewinniony od zarzutu zabójstwa trzech mężczyzn.

📢 Nowy Szlak Papieski z Polany do Smolnika w Bieszczadach [ZDJĘCIA] Mieszkańcy Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Polanie (powiat bieszczadzki) przed wakacjami zakończą prace przy znakowaniu nowego odcinka Szlaku Papieskiego biegnącego z Polany do Smolnika. Przy okazji uzupełnili już oznakowanie z Wydrnego do Polany.

📢 60. Festiwal Muzyczny w Łańcucie rozpoczęty. Zobaczcie zdjęcia z koncertu inauguracyjnego 20 czerwca rozpoczął się 60. Festiwal Muzyczny w Łańcucie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia Festiwal, który potrwa do 2 lipca, ma charakter hybrydowy. Wieczorny, inauguracyjny koncert - poza „występem na żywo“ dwojga solistów i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, którą poprowadził maestro Massimiliano Caldi, wypełniło także nagranie włoskiej Orkiestry Kameralnej WIRTUOZI TEATRU ALLA SCALA, zrealizowane specjalnie na potrzeby łańcuckiego Festiwalu w mediolańskiej La Scali. Zobaczcie zdjęcia 📢 "Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość.

📢 Na Podkarpaciu 4 nowe zakażenia. W Polsce 73 przypadki koronawirusa i 1 zgon [RAPORT 21.06] Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 73 zakażenia, z tego 4 na Podkarpaciu. Zmarła 1 osoba.

📢 Postępy prac na budowie drogi ekspresowej S19 od Lasów Janowskich do Niska [ZDJĘCIA] Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku pomiędzy węzłem Lasy Janowskie i węzłem Nisko Południe podzielona jest na trzy odcinki realizacyjne. Ich łączna długość wynosi ok. 24 km. 📢 Bruna Honorio została nową siatkarką Developresu Rzeszów. Poznajcie Brazylijkę od strony prywatnej [ZDJĘCIA] Bruna Honorio da Silva została nową siatkarką Developresu Rzeszów. Brazylijka 3 lipca będzie świętować 32. urodziny. Poznajcie od strony prywatnej siatkarkę, grającą na pozycji atakującej. Warto podkreślić, że Bruna Honorio jest sierżantem trzeciego stopnia.

📢 Giełda samochodowa Załęże w Rzeszowie. Takie auta można tu było kupić w niedzielę 20 czerwca [CENY, ZDJĘCIA] Sprawdziliśmy, jakie auta oferowane były 20 czerwca do sprzedaży na giełdzie samochodowej Załęże i za ile. Były samochody o różnym wieku. Pojawił się polonez i zabytkowy mercedes.

📢 Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł w niedzielę ulicami Rzeszowa [ZDJĘCIA] W marszu, który wyruszył spod kościoła św. Jadwigi przy ul. Rejtana w kierunku Parku Papieskiego przy Katedrze wzięło udział kilkaset osób. "Broniąc życia, bronimy przyszłości", "Wybieram życie", "Wszystko czego potrzebujesz to miłość", "Każdą godzinę inwestuj w rodzinę", "Aborcja krzywdzi kobiety" - m.in. takie transparenty i tabliczki nieśli uczestnicy. 📢 Diecezjalne Spotkanie Rodzin 2021 w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce koło Jarosławia. Zobacz zdjęcia W niedzielę w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce koło Jarosławia odbyło się V Diecezjalne Spotkanie Rodzin. Mszy św. przewodniczył biskup Stanisław Jamrozek. Po liturgii Caritas Archidiecezji Przemyskiej przygotowała dla wszystkich gorącą kiełbaskę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Powiat stalowowolski. Samochód dachował przy drodze. 49-letni kierowca zginął na miejscu (ZDJĘCIA) 49-letni mężczyzna zginął na miejscu - to tragiczny bilans sobotniego wypadku w Skowierzynie (powiat stalowowolski), gdzie samochód zjechał z drogi i dachował. 📢 Przepiękny koncert muzyki sefardyjskiej w starej synagodze w Łańcucie [ZDJĘCIA] W sobotę w starej synagodze w Łańcucie odbył się koncert "Al Andalus". Usłyszeć można było pieśni w języku hiszpańskim, arabskim, hebrajskim oraz ladino. Gwiazdą był Gerard Edery - jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki sefardyjskiej. Urodził się w Casablance, a dorastał w Paryżu i Nowym Jorku. Wykonuje pieśni w 16 językach. 📢 Mnóstwo ludzi na Targu Staroci w Rozwadowie. Wydarzenie ma swoją magię, przyciąga tłumy [ZDJĘCIA] Tradycyjnie w trzecią niedzielę miesiąca do Rozwadowa powrócił Targ Staroci. Po raz kolejny spotkali się miłośnicy antyków i handlarze starociami. 20 czerwca miasto zaprosiło wystawców, kolekcjonerów, pasjonatów, a także osoby, które chcą oddać niepotrzebne przedmioty w dobre ręce.

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji. 📢 Giełda na Załężu w Rzeszowie. Towaru wszelkiej maści mnóstwo, handlujących sporo, a odwiedzających mimo skwaru jeszcze więcej [ZDJĘCIA] Upał nie odstraszył wielbicieli cotygodniowej giełdy samochodowej na Załężu. A można było wyszperać najróżniejsze, najdziwniejsze rzeczy, ale też całkiem praktyczne. Tradycyjnie, na stołach i samochodach rozłożone były ubrania, bielizna, buty, zabawki, artykuły spożywcze i chemiczne.

📢 14. PKO Półmaraton Rzeszowski. Wygrał Tibor Sahajda, a wśród kobiet Katarzyna Albrycht [ZDJĘCIA] Na liście startowej blisko 900 uczestników, kobiet i mężczyzn kochających bieganie i spragnionych biegania. Zawodnicy i amatorzy z kraju i zagranicy stanęli w niedzielę na starcie 14. PKO Półmaratonu Rzeszowskiego i 6. PKO Sztafety Półmaratońskiej. 📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Niewiarygodne metamorfozy gwiazd Gogglebox. Przed telewizorem! Tak się pozmieniali Big Boy, Sylwia Bomba i Agnieszka Kotońska 20.06.2021 TTV emituje już od sześciu lat program "Gogglebox. Przed telewizorem"! Od wielu tygodni oglądamy już 13. sezon reality show, a w nim bohaterów, których znamy od dawna. Sylwia Bomba, Mateusz „Big Boy” Borkowski czy Izabela Zeiske w "Gogglebox" są od samego początku, a niewiele krótszy staż w hicie TTV ma Agnieszka Kotońska czy Mariusz Kozak. Jak przez lata zmieniali się bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem"? Zobaczcie sami!

📢 W Strzegocicach w gminie Pilzno powstaje największy w Europie gród słowiański [ZDJĘCIA i WIDEO] Nad jeziorem w Strzegocicach, w gminie Pilzno, rozpoczęły się prace nad stworzeniem grodu Słowian, który ma być największym tego typu w Europie. Z wałami i fosą. Goście zajrzą m.in. do chat woja, kowala, kaletnika, garncarza, tkaczki, wiedźmy. Będzie można zobaczyć dawne stroje, dowiedzieć się co jadano przed laty, ale też popływać po zalewie... w drewnianych łodziach dłubankach. Atrakcją mają być też dwie wysokie wieże widokowe. 📢 Najmodniejsze paznokcie na lato 2021. Zobacz wzory, pomysły, inspiracje paznokciowe i zdjęcia od stylistek z Golubia-Dobrzynia Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure i pedicure na lato 2021. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się na wakacje. Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Golubia-Dobrzynia.

📢 4 liga. Zwycięstwo Ekoball Stali Sanok nad Czarnymi Jasło. Krystian Jaklik upadł na murawę i trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W piątek Ekoball Stal Sanok wygrała ligowe spotkanie z Czarnymi Jasło. Spotkanie rozpoczęło się fatalnie dla Krystiana Jaklika, który już w 1. minucie z nieznanych przyczyn upadł na murawę. Piłkarz stracił przytomność. Dzięki szybkiej interwencji piłkarzy i ratownika medycznego Jana Wojnarowskiego, Jaklik po około 20 minutach odzyskał przytomność. Następnie niespełna 24-latek został przetransportowany karetką do szpitala. - Krystian jest przytomny, znajduje się pod opieką lekarską i przechodzi szereg badań - informuje 4-ligowy klub z Sanoka. 📢 Juwenalia 2021 w Przemyślu. Zespół Piersi był gwiazdą wieczoru w Parku Lubomirskich [ZDJĘCIA] Zespół Piersi zagrał na koniec tegorocznych juwenaliów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wydarzenie odbyło się w piątek w Parku Lubomirskich. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Kolejny wieżowiec obok Wisłoka w Rzeszowie? Tuż obok Olszynki Park ma powstać jeszcze jeden budynek. Będzie mieszkalno-usługowy Wysoki na 15 kondygnacji wieżowiec ma powstać tuż przy Wisłoku w Rzeszowie, zaraz obok słynnej inwestycji Olszynki Park. Miasto potwierdza, ze pozwolenie na budowę zostało wydane już kilka lat temu, jednak inwestor nie mówi na temat domniemanego wieżowca zbyt wiele. Wygląda na to, że "rzeszowski Manhattan" będzie jeszcze bardziej rozbudowany. 📢 Mniej znane, ale bardzo ciekawe miejsca na wycieczkę na Podkarpaciu [ZDJĘCIA] Szukacie ciekawego miejsca na weekendową wycieczkę na Podkarpaciu? Sprawdźcie kilka naszych propozycji.

📢 Wypadek w Gorzycach na drodze krajowej 77. Ranny został motocyklista (ZDJĘCIA) 25-letni mężczyzna został ranny w wypadku, do jakiego doszło w piątek, 18 czerwca o poranku na drodze krajowej numer 77 w Gorzycach, w powiecie tarnobrzeskim.

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Sylwek Cebula miał dziewczynę i dziecko. Kibicował Polsce. Tragedia piłkarza z Tarnobrzega Nie wiemy dokładnie, co się stało. Czy to serce? A może coś innego? Nie możemy się otrząsnąć po tym, co się stało - mówi Mariusz Łukawski, trener Koniczynki Ocice. Jego podopieczny Sylwester Cebula zmarł w nocy z soboty na niedzielę, kilka godzin po meczu, w którym zagrał.

📢 Poszukiwani stręczyciele i stręczycielki. Zmuszali kobiety do prostytucji i czerpali z tego korzyści (zdjęcia) Policja poszukuje sutenerów i sutenerek, którzy nakłaniali lub zmuszali kobiety do uprawiania prostytucji, a następnie czerpali z tego korzyści. Zobacz, czy kogoś nie rozpoznajesz. To może być Twój sąsiad. Ścigani stręczyciele w galerii 📢 Tanie letnie ubrania na targowisku przy Dworaka w Rzeszowie. Ceny zaczynają się od kilku złotych [ZDJĘCIA] Szukasz niedrogich ubrań na lato? Na targowisku przy ulicy Dworaka w Rzeszowie ubierzesz się od stóp do głów. Są sukienki, spódnice, koszulki, spodenki, stroje kąpielowe, czy buty. Zobacz zdjęcia 📢 Pożar w Rzeszowie. W garażu na Źródlanej spłonęły trzy samochody [ZDJĘCIA] W poniedziałek tuż przed godz. 9 strażacy z PSP Rzeszów i OSP wyjechali do pożaru garażu przy ul. Źródlanej w Rzeszowie. - Pomimo sprawnej akcji strażaków w pożarze spłonęły 3 samochody osobowe. W akcji udział brały 4 zastępy straży pożarnej - mówią druhowie z OSP Rzeszów-Zalesie. W zdarzeniu nikt nie został ranny.

📢 Uważaj na te numery telefonów. Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj! [lista] Wystarczy, że odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Oszuści opracowują kolejne metody jak "zarobić" pieniądze kosztem niewinnych użytkowników urządzeń. Tym razem ataki skierowane są na posiadaczy telefonów. Szczególnie teraz, kiedy wiele osób oczekuje telefonów w sprawie terminu szczepień, powinniśmy uważać. Sprawdźcie połączeń, z jakich numerów nie powinniśmy odbierać, albo przynajmniej przemyśleć ich odbiór.

