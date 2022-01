Prasówka 23.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

2 328 nowych zakażeń koronawirusem w woj. podkarpackim. Przedstawiamy dzienny raport z dnia 22.01.2022. W Rzeszowie przybyło 422 nowych osób zakażonych, w powiecie rzeszowskim 227, w powiecie mieleckim 139. Ile chorych przybyło w każdym z powiatów? Od początku pandemii w woj. podkarpackim wystąpiło 195 508 przypadków zakażeń koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 6 315 osób.

Picie kawy na czczo to częsty nawyk wielu z nas. Dotyczy on szczególnie osób, które rano nie mają apetytu, ale również osób spieszących się rano do pracy czy szkoły. Wtedy kawa ma za zadanie dodać energii, szybko postawić na nogi i zwiększyć koncentrację. Okazuje się jednak, że kawa nie zawsze działa dobrze na organizm. Może powodować pewne niechciane dolegliwości. Czy kawa jest zdrowa? Jakie są skutki picia kawy na czczo? Zobacz, jakie są skutki uboczne picia kawy na pusty żołądek.