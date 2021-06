Prasówka 23.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze w województwie podkarpackim. Aktualna mapa burzowa na dzisiaj (czwartek, 24.06)”?

Prasówka 23.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze w województwie podkarpackim. Aktualna mapa burzowa na dzisiaj (czwartek, 24.06) Gdzie jest burza? Chciałbyś wiedzieć, czy możesz spodziewać się burz dzisiaj (czwartek, 24.06) w województwie podkarpackim? Sprawdź, czy w Twojej okolicy jest możliwe pojawienie się burzy. Na mapie burzowej można sprawdzić, gdzie aktualnie mogą wystąpić burze. Na radarze burzowym online widać określone miejsca narażone na przyjście burzy. Dane mogą być aktualizowane z opóźnieniem od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to przydatne źródło informacji, które przedstawia prawdopodobieństwo wystąpienia burzy w określonym miejscu w Polsce. W prosty sposób dowiesz się, czy w województwie podkarpackim możliwa jest burza w czwartek, 24.06.

📢 Memy po meczu Polska - Szwecja. "Niby człowiek wiedzioł, a jednak się łudził". Kadra Sousy odpadła z Euro 2020 [23.06] Po meczu Polska - Szwecja internauci wyżywają się na drużynie narodowej i jej selekcjonerze Paulo Sousie. Jak można było w meczu o wszystko stracić gola już w drugiej minucie?! Dwa strzały w poprzeczkę w jednej akcji Roberta Lewandowskiego, a potem dwa gole najlepszego napastnika świata wlały wielką nadzieję w serca wszystkich Polaków, lecz to było wszystko, na co było stać Orły w Sankt Petersburgu. 3:2 dla Szwedów i ze skrzydeł husarii posypały się pióra... Obejrzyj najnowsze memy w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [24.06.2021] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

Prasówka 23.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [24.06.2021] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Doping lepszy niż gra! Gwiazdy wierzyły w Polaków, ale Orły znów zawiodły Reprezentacja Polski w środę przegrała ze Szwecją 2:3 i odpadła z Mistrzostw Europy już w fazie grupowej turnieju. Piłkarze zawiedli, ale na kibiców jak zawsze można było liczyć - gwiazdy i celebryci do końca wierzyli w sukces. 📢 Euro 2020. MEMY po meczu Polska - Szwecja: koniec mistrzostw, do widzenia Euro 2020. Miała być wygrana, a skończyło się porażką ze Szwedami. Co gorsze nasi rywale przebili balonik już w 2. minucie. Mimo iż dwie bramki zdobył Robert Lewandowski i doprowadził do wyrównania, to biało-czerwoni przegrali. Zobaczcie najlepsze MEMY po meczu Polska - Szwecja! 📢 ESK 2021 to nie tylko Koncert Główny. Co będzie się działo w Klubie Festiwalowym na Bulwarach? Europejski Stadion Kultury 2021 rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 27. W tym czasie w Rzeszowie zaplanowanych jest aż kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych. Najgłośniejsze to Koncert Główny, ale sporo atrakcji czeka też między innymi w Klubie Festiwalowym na Bulwarach.

📢 Akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które zagryzły 12-letniego Kamila z Przemyśla Prokuratura Rejonowa w Przemyślu skierowała do tutejszego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi S. Jego dwa psy rasy pitbulterier zaatakowały 12-letniego Kamila. Chłopiec zmarł w szpitalu.

📢 Rzeszowscy policjanci przerwali oszustwo nigeryjskie. Kobieta chciała przekać pieniądze rzekomemu inżynierowi pracującemu na statku Mieszkanka województwa podkarpackiego na jednym z portali nawiązała kontakt z mężczyzną podającym się za inżyniera pracującego na statku. Za wartościową przesyłkę jaką rzekomo nadał, miała opłacić cło. Policjanci z wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy zapobiegli utracie przez nią kilkunastu tysięcy złotych. Funkcjonariusze przerwali tzw. oszustwo nigeryjskie. 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Wieloletni dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Krośnie zwolniony dyscyplinarnie. Lekarze protestują Lekarze z terenowego oddziału OZZL w Krośnie domagają się od zarządu powiatu krośnieńskiego anulowania zwolnienia z pracy dyrektora Pogotowia Ratunkowego z Krośnie. Pismo w tej sprawie w środę (23 czerwca) kierują do starosty.

📢 "Studio Kadra" na żywo po meczu Szwecja - Polska! Ocenimy, jak zagraliśmy w najważniejszym meczu Euro 2020 Po fatalnym początku Euro 2020 ze Słowacją i dającym nadzieję na awans remisie z Hiszpanią, zagraliśmy decydujący mecz ze Szwecją. Po zaciętej walce do ostatnich sekund, niestety Biało-czerwoni polegli 2:3. Jak grę reprezentacji oceniają nasi eksperci? Bądźcie z nami na żywo po meczu!

📢 Dziecko na rowerze potrącone przez ciężarówkę w Tryńczy koło Przeworska. Wezwano śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA] Do wypadku doszło w środę około godz. 12:30 w Tryńczy w powiecie przeworskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący cieżarówką, 42-latek spod Przemyśla, najechał na przejeżdżającą przez oznakowane przejście dla pieszych rowerzystkę. Śmigłowiec LPR przetransportował ranną 12-latkę do szpitala w Rzeszowie. Kierowca był trzeźwy. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia.

📢 Pogrzeb Witolda Kieżuna. Powstaniec Warszawski zmarł w wieku 99 lat. Spoczął na Powązkach [ZDJĘCIA] Pogrzeb Witolda Kieżuna. Powstaniec Warszawski, ekonomista i naukowiec spoczął 23 czerwca na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej. Miał 99 lat. 📢 Wszystkie transfery w Fortuna 1 Lidze na sezon 2021/22 [RAPORT] Nowy sezon w Fortuna 1 Lidze ruszy w ostatni weekend lipca. W kilku klubach już doszło do dużych rotacji, a w innych zmiany na razie są niewielkie. Sprawdźcie transferowy raport z Fortuna 1 Ligi na sezon 2021/2022 (stan na 23 czerwca).

📢 18-miesięczne dziecko zatrzaśnięte w samochodzie w Przemyślu. Strażacy wybili szybę [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w środę na Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu. Kobieta wysiadając z auta, aby wypiąć dziecko z fotelika, zostawiła kluczyki w stacyjce. W tym momencie samochód zatrzasnął się. 📢 Rajd starych samochodów będzie się odbywał na Podkarpaciu. Retro Carpathia rusza za kilka dni 3 lipca na Podkarpaciu odbędzie się organizowany przez Automobilklub Doliny Sanu II rajd Retro Carpathia. Będzie to m.in. eliminacja Mistrzostw Polski w Historycznych Rajdach na Regularność oraz Runda Kwalifikacyjna FIA. 📢 Nowe obostrzenia od 23 czerwca: Obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii. Powodem wariant Delta koronawirusa Osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski będą podlegać obowiązkowej siedmiodniowej kwarantannie. Zwolnić z niej będzie mógł jedynie negatywny test na obecność koronawirusa wykonany nie wcześniej niż po tygodniu. Rozporządzenie zostało opublikowane we wtorek.