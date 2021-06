Prasówka 24.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (piątek, 25.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa podkarpackiego”?

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [25.06.2021] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

📢 Tyle wyniesie twoja emerytura w 2022 roku. Zobacz wyliczenia brutto i netto [25.06.2021] Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Najlepsza "11" fazy grupowej Euro. Jest Polak, ale tylko na ławce rezerwowych Faza grupowa Mistrzostw Europy dobiegła końca, najwyższa pora wybrać więc najlepszą jedenastkę tej fazy turnieju. W zestawieniu jest dwóch Włochów i dwóch Holendrów, oraz jeden Polak, ale tylko na ławce rezerwowych. 📢 Sztuka wyjdzie na ulice. Podczas ESK w centrum Rzeszowa zobaczymy muzyków, grupy taneczne, teatralne i nie tylko! Europejski Stadion Kultury 2021 to ponad 30 wydarzeń w aż 10 różnych lokalizacjach w mieście. Jednym z nich jest OutArt Fest, podczas którego w Rynku, na ulicach Grunwaldzkiej, 3 Maja i w okolicach BWA odbędą się koncerty, występy grup tanecznych, teatrów i inne kulturalne atrakcje, które będą dostępne dla wszystkich spacerowiczów. 📢 Oto śmieszne hity z zeszytów szkolnych. Oto, co uczniowie zanotowali na lekcjach [zdjęcia] Na piątek, 25 czerwca 2021, wszyscy czekali. A zwłaszcza na jego główny punkt: ostatni dzwonek w roku szkolnym 2020/2021. Przeżyjmy to jeszcze raz i zajrzyjmy w nie do końca fortunne, ale fajne notatki uczniów.

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Jest akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych w Krośnie 25-latek z Krosna odpowie przed sądem za spowodowanie wypadku, w którym śmierć poniósł pieszy, przechodzący przez pasy na ul. Bohaterów Westerplatte. Prokuratura ustaliła, że kierowca bmw jechał za szybko. 📢 Euro 2020. Indywidualne statystyki 19 piłkarzy reprezentacji Polski, którzy wystąpili na mistrzostwach Europy Tylko trzy mecze w fazie grupowej mistrzostw Europy w czerwcu 2021 roku rozegrali reprezentanci Polski. Paulo Sousa posłał na spotkania ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją 19 piłkarzy. Czterech wystąpiło w pełnym wymiarze czasowym, a wśród nich Robert Lewandowski, który strzelił trzy bramki. 📢 Mieszkańcy Dzielnicy Parkowa w Rzeszowie: Przychodzimy do domu marząc o prysznicu, a w kranach... sucho Mieszkańcy bloków w rzeszowskiej Dzielnicy Parkowej zaalarmowali nas, że ostatnio mają problem z wodą. - Wraca człowiek po pracy w tym upale, zmęczony, spocony, chce się umyć, wykąpać, wziąć prysznic a tu w kranie sucho. I w dodatku nikt nas o tym nie uprzedził - denerwują się. Sprawdziliśmy w Urzędzie Miasta, jaka była tego przyczyna.

📢 Jedenastka rundy wiosennej 4 ligi podkarpackiej [GRUPA MISTRZOWSKA] W jedenastce rundy wiosennej 4 ligi podkarpackiej grupy mistrzowskiej znalazło się trzech piłkarzy Watkem Korony Bendiks Rzeszów, po dwóch Izolatora Boguchwała i Głogovii Głogów Małopolski oraz po jednym Wisłoka Wiśniowa, JKS-u Jarosław, Piasta Tuczempy i Karpat Krosno. 📢 Ratownicy przygotowani do sezonu. Pokazali swe umiejętności w Polańczyku [ZDJĘCIA] W Polańczyku zainaugurowano akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie a Bieszczadzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Jak wynika ze statystyk na Podkarpaciu tonie średnio 20 osób w roku, z czego prawie połowa podczas wypoczynku nad wodą. Akcja Policji i WOPR-u ma za zadanie temu zapobiegać. 📢 To najdziwniejsze grzyby świata! Masz się za świetnego grzybiarza? O tych grzybach mogłeś wcześniej nie słyszeć Najdziwniejsze grzyby świata mogą naprawdę nieźle zaskoczyć swoim wyglądem. Do tego w niektórych krajach mają ciekawe potoczne nazwy: ludzie nazywają je welonem panny młodej, palcami diabła albo... umarlaka. Kiedy tylko trochę popada, ruszasz do lasu na grzybobranie? Tych grzybów na pewno nie znasz, choć wiele z nich rośnie w Polsce. Zobacz najdziwniejsze grzyby świata.

📢 Mieszkanka Przemyśla jechała do szpitala rodzić dziecko, zepsuł się jej samochód. Pomogli policjanci W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile, gdy sprawna pomoc mundurowych w wyścigu z czasem, jest na wagę życia. Policjanci z Przemyśla przetransportowali do szpitala rodzącą kobietę. 📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [24.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie.

📢 Tarnobrzeg. Otwarcie sezonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Nowe logo i strona dla turystów Prezydent Tarnobrzega zaprasza w sobotę 26 czerwca na otwarcie sezonu letniego nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Na nowo otwiera się także miejska strona internetowa poświęcona temu atrakcyjnemu miejscu. Ma ono także swoje nowe logo. 📢 ALERT RCB dla Podkarpacia. 24 czerwca burze, silny wiatr, ulewny deszcz i lokalnie grad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało 24 czerwca ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z ulewnym deszczem, gradem oraz silnym wiatrem. Alert dotyczy m.in. Podkarpacia. 📢 Jaworzec w Bieszczadach. Wieś, która przestała istnieć w 1947 roku [ZDJĘCIA] Jaworzec, Łuh i Zawój przestały istnieć w 1947 r. Potem niektórzy z setek wygnańców wracali w Bieszczady, ale trzy sąsiadujące ze sobą wioski pozostały puste do dziś. Wtedy, wiosną 1947, w czasie akcji "Wisła", dano miejscowym dwie godziny na spakowanie i popędzono na stację kolejową w Łukawicy. Stamtąd powieziono ich w bydlęcych wagonach na północ Polski. I tak mieli szczęście - rok wcześniej, w pierwszej turze wysiedleń, część ludzi z Jaworca trafiła do ZSRR…

📢 Obowiązkowe szczepienia dla wszystkich? Jarosław Kaczyński tego nie wyklucza. Wizja kolejnego lockdownu zmusi rząd do radykalnych kroków Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce staną się faktem? Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia na przełomie maja i czerwca liczba osób przyjmujących pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 zaczęła spadać. To niepokojący trend. Wielu Polaków z różnych względów nie chce się szczepić, nie pomagają też nagrody w ramach loterii szczepionkowej czy wizja dodatkowych obostrzeń dla niezaszczepionych. Czy rząd przejdzie do radykalnych środków? Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wyklucza przymusowych szczepień przeciwko COVID-19!

📢 Wypadek w Zabrniu. Zderzyły się dwa ople. Na miejscu służby ratownicze (ZDJĘCIA) Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia drogowego, do jakiego doszło w czwartek po godzinie 7.30 w Zabrniu, w powiecie tarnobrzeskim, gdzie zderzyły się czołowo dwa ople.

📢 147 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, na Podkarpaciu 3 przypadki [24 CZERWCA] Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 147 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarły 24 osoby. Na Podkarpaciu przybyły 3 przypadki. W regionie zmarł jeden pacjent - mieszkaniec pow. krośnieńskiego z chorobami współistniejącymi. 📢 4 liga podkarpacka. W Głogovii Głogów Małopolski nie będzie zmiany trenera, przygotowania zaplanowane Adam Wałczyk nadal będzie trenerem Głogovii Głogów Małopolski. W okresie przygotowawczym zespół wyjedzie również na mini zgrupowanie na Słowację. 📢 Policyjny dron znowu w akcji. "Czerwone światło - STOP" na bieszczadzkich drogach [ZDJĘCIA] Utrudnieniem dla kierujących są trwające w wielu miejscowościach remonty bieszczadzkich dróg. Wielu kierowców nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego, czym stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Lescy policjanci wspomagani przez kolegów z Wydziału Ruchu Drogowego z komendy wojewódzkiej, prowadzili działania pod kryptonimem "Czerwone światło - STOP".

📢 Gdzie jest burza? Radar burzowy online, aktualne mapy burzowe i ostrzeżenia IMGW IMGW ostrzega przed burzami. Gdzie jest burza dziś? Sprawdź interaktywny radar burzowy online, aktualne mapy burzowe i ostrzeżenia IMGW. 📢 Euro 2020 wkracza w fazę pucharową. Trzy wielkie hity w 1/8 finału mistrzostw Piłkarskie mistrzostwa Europy wkraczają w fazę pucharową. W środę (23 czerwca) poznaliśmy wszystkie pary 1/8 finału Euro 2020. Już na tym etapie czekają nas trzy arcyciekawe mecze - w Sewilli, Kopenhadze i Londynie.

📢 Memy po meczu Polska - Szwecja. "Niby człowiek wiedzioł, a jednak się łudził". Kadra Sousy odpadła z Euro 2020 [24.06] Po meczu Polska - Szwecja internauci wyżywają się na drużynie narodowej i jej selekcjonerze Paulo Sousie. Jak można było w meczu o wszystko stracić gola już w drugiej minucie?! Dwa strzały w poprzeczkę w jednej akcji Roberta Lewandowskiego, a potem dwa gole najlepszego napastnika świata wlały wielką nadzieję w serca wszystkich Polaków, lecz to było wszystko, na co było stać Orły w Sankt Petersburgu. 3:2 dla Szwedów i ze skrzydeł husarii posypały się pióra... Obejrzyj najnowsze memy w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Martwy mężczyzna w samochodzie na parkingu przy ulicy Biernackiego w Mielcu Policjanci pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu ujawnienia zwłok 64-letniego mężczyzny. Wstępnie prokurator wykluczył działanie osób trzecich w tym zdarzeniu. 📢 Od 1 lipca miesięczny bilet zintegrowany. Będzie ważny w Rzeszowie i okolicznych gminach Od 1 lipca Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie we współpracy ze Związkiem Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wprowadzają zintegrowany, miesięczny bilet sieciowy. Jego posiadacz będzie mógł korzystać bez limitu ilości przejazdów na wszystkich liniach MPK oraz na wybranych trasach gmin Głogów Młp., Trzebownisko, Krasne i Boguchwała. Dla mieszkańców to komfort i oszczędność w portfelach. Miasto i gminy liczą, że ograniczy to ruch samochodów osobowych, co przełoży się na mniejsze korki i jakość powietrza. 📢 Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [24.06] Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

📢 Nadciągają burze i trąby powietrzne. Przed nami załamanie pogody. Gdzie pojawią się nawałnice? Przed nami załamanie pogody. Po gwałtownym nawałnicach, jakie przeszły w Poznaniu, czy Toruniu czas na ciąg dalszy burzowego maratonu. Fala upałów, która dała się nam we znaki wiąże się niestety z gwałtownymi zjawiskami w pogodzie. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie. Prognoza pogody przewiduje groźne burze. 📢 Cellfast Wilki Krosno remontują motory przed hitem sezonu z Ostrovią. W Rzeszowie mają tydzień wolnego Pierwszoligowe Cellfast Wilki Krosno przeanalizowały dwa swoje ostatnie słabsze występy z Wybrzeżem Gdańsk i pozytywnie nastawiają się do meczu z Ostrovią. 7R Stolaro Stal Rzeszów nie pojedzie w niedzielę w Daugavpils. Tamtejszy Lokomotiw poprosił o przełożenie tego spotkania na 18 lipca. 📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 24.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź!

📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 24.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 Czy podczas budowy bloków zasypywana jest rzeszowska Żwirownia? Po skargach sprawdzają to służby miejskie Mieszkańcy alarmują Urząd Miasta Rzeszowa, że przy Żwirowni prowadzona jest budowa i podczas prac kąpielisko jest zasypywane. W środę rano na miejscu był prezydent Konrad Fijołek, żeby zobaczyć czy i jakie są szkody. Wydał też polecenia służbom miejskim, by skontrolowały sytuację.

📢 Strzelce Opolskie. Marysię przygniótł krzyż, gdy była na grobie brata. 5-latka walczy o życie Podwójna tragedia w rodzinie z Kadłuba pod Strzelcami Opolskimi. Najpierw zmarł 16-letni Eryk - brat Marysi. A teraz dziewczynka walczy o życie po koszmarnym wypadku na cmentarzu, gdy odwiedzała jego grób. 📢 Najlepsza "11" trzeciej kolejki Euro. Jest jeden Polak, mimo katastrofy Orłów W środę rozegrano trzecią serię spotkań fazy grupowej Mistrzostw europy. Kto zabłysnął i dał swojej drużynie wyjście z grupy? W zestawieniu znalazł się jeden Polak, który niestety odpadł już z turnieju. 📢 Kibice na meczu Szwecja - Polska. Gorący doping biało-czerwonych. Zobacz zdjęcia! Tylko wygrana ze Szwecją w meczu o wszystko dawała Polsce awans do 1/8 finału. Nasi rywale przebili jednak balonik bardzo szybko, bo już w 2. minucie, a po przerwie podwyższyli prowadzenie. Biało-czerwoni pokazali jednak charakter, a konkretnie Robert Lewandowski, który zdobył dwie bramki. W doliczonym czasie gry Szwedzi zdobyli trzeciego gola i rozwiali nadzieje Polaków. Piłkarze Paulo Sousy zajęli ostatnie miejsce w grupie E i odpadli z Euro 2020.

Jednak kibice zdali egzamin na piątkę! Dopingowali z całych sił. Zobacz galerię zdjęć!

📢 Tego nie pij w czasie upału, bo się odwodnisz. Jakich płynów unikać, gdy na zewnątrz skwar? W czasie upałów, gdy słupek rtęci na termometrze niebezpiecznie zbliża się do 30 stopni Celsjusza, trzeba zadbać o odpowiednie nawodnienie. Najlepiej pić wodę mineralną, w objętości przynajmniej 2-3 litrów dziennie. Poza tym dobrze sprawdzą się świeżo wyciskane soki i koktajle warzywne. Są jednak napoje, których lepiej unikać. Czego nie pić w upalny dzień? Zobacz w galerii.

📢 "Milik wracaj", "stałe fragmenty" i "towarowy z węglem" - wnioski po meczu Polski ze Szwecją Porażka 2:3 ze Szwecją odarła ze złudzeń największych optymistów. Odpadamy z Euro 2020 i to zasłużenie. Nie ma co marzyć o sukcesie na wielkiej imprezie, jeśli popełnia się tyle błędów i liczy, że wszystko załatwi za resztę Robert Lewandowski. Ten ostatni przynajmniej nie musi się wstydzić swojego występu, za to koledzy i selekcjoner... Tu już mamy wątpliwości. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo gestem na ekranie, albo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Oceny Polaków po meczu ze Szwecją. Fatalne skrzydła, Lewandowski dobry, ale swoje zepsuł Reprezentacja Polski poniosła porażka w "meczu o wszystko" i odpadła z mistrzostw Europy w fazie grupowej. W decydującym spotkaniu przegrała ze Szwecją 2:3. Zobacz, jak oceniliśmy piłkarzy, których wybrał do gry selekcjoner Paulo Sousa. 📢 Doping lepszy niż gra! Gwiazdy wierzyły w Polaków, ale Orły znów zawiodły Reprezentacja Polski w środę przegrała ze Szwecją 2:3 i odpadła z Mistrzostw Europy już w fazie grupowej turnieju. Piłkarze zawiedli, ale na kibiców jak zawsze można było liczyć - gwiazdy i celebryci do końca wierzyli w sukces. 📢 ESK 2021 to nie tylko Koncert Główny. Co będzie się działo w Klubie Festiwalowym na Bulwarach? Europejski Stadion Kultury 2021 rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 27. W tym czasie w Rzeszowie zaplanowanych jest aż kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych. Najgłośniejsze to Koncert Główny, ale sporo atrakcji czeka też między innymi w Klubie Festiwalowym na Bulwarach.

📢 Rzeszowscy policjanci przerwali oszustwo nigeryjskie. Kobieta chciała przekać pieniądze rzekomemu inżynierowi pracującemu na statku Mieszkanka województwa podkarpackiego na jednym z portali nawiązała kontakt z mężczyzną podającym się za inżyniera pracującego na statku. Za wartościową przesyłkę jaką rzekomo nadał, miała opłacić cło. Policjanci z wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy zapobiegli utracie przez nią kilkunastu tysięcy złotych. Funkcjonariusze przerwali tzw. oszustwo nigeryjskie. 📢 Wieloletni dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Krośnie zwolniony dyscyplinarnie. Lekarze protestują Lekarze z terenowego oddziału OZZL w Krośnie domagają się od zarządu powiatu krośnieńskiego anulowania zwolnienia z pracy dyrektora Pogotowia Ratunkowego z Krośnie. Pismo w tej sprawie w środę (23 czerwca) kierują do starosty. 📢 Dziecko na rowerze potrącone przez ciężarówkę w Tryńczy koło Przeworska. Wezwano śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA] Do wypadku doszło w środę około godz. 12:30 w Tryńczy w powiecie przeworskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący cieżarówką, 42-latek spod Przemyśla, najechał na przejeżdżającą przez oznakowane przejście dla pieszych rowerzystkę. Śmigłowiec LPR przetransportował ranną 12-latkę do szpitala w Rzeszowie. Kierowca był trzeźwy. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia.

📢 To były wczasy! Wakacje na archiwalnych fotografiach. Sielanka i beztroska, za jakimi tęsknimy Polacy wyjeżdżają na urlopy od lat 20. XX wieku, kiedy to prawo zagwarantowało pracownikom dwutygodniowy wypoczynek. Jak wyglądały wymarzone wczasy na przestrzeni lat? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Nietrzeźwy 27-latek staranował szlaban i wjechał na parking galerii handlowej w Sanoku Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia, do którego doszło w Sanoku. Kierujący bmw stracił panowanie nad pojazdem, uszkodził szlaban i wjechał na teren parkingu galerii handlowej. Samochodem podróżowało dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili, który z nich prowadził auto. 27-latkowi grozi teraz kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. 📢 18-miesięczne dziecko zatrzaśnięte w samochodzie w Przemyślu. Strażacy wybili szybę [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w środę na Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu. Kobieta wysiadając z auta, aby wypiąć dziecko z fotelika, zostawiła kluczyki w stacyjce. W tym momencie samochód zatrzasnął się.

📢 Nowe obostrzenia od 23 czerwca: Obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii. Powodem wariant Delta koronawirusa Osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski będą podlegać obowiązkowej siedmiodniowej kwarantannie. Zwolnić z niej będzie mógł jedynie negatywny test na obecność koronawirusa wykonany nie wcześniej niż po tygodniu. Rozporządzenie zostało opublikowane we wtorek. 📢 Na ulicy Ofiar Katynia w Rzeszowie spłonął samochód [ZDJĘCIA INTERNAUTÓW] O pożarze auta na ul. Ofiat Katynia na rzeszowskim osiedlu gen. Andersa powiadomił nas internauta 📢 Wariant Delta – objawy koronawirusa z Indii. Sprawdź nietypowe symptomy infekcji! Czym są warianty Alfa, Beta, Gamma, Delta i inne mutacje? Pochodzący z Indii wariant Delta stanowi obecnie główne zagrożenie w Europie. Odmiana ta jest bardziej zaraźliwa, budzi więc postrach na świecie. Obecnie Delta jest już typem dominującym w Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiada za 99 proc. zachorowań na COVID-19. Wyjaśniamy, co czyni go tak groźnym – oraz dlaczego zmutowane wirusy SARS-CoV-2 noszą teraz nazwy takie jak Alfa, Beta, Gamma, Delta itp. Sprawdź, jak rozpoznać zakażenie „Deltą” – objawy koronawirusa tej odmiany są bowiem inne niż w przypadku jego wcześniejszych wariacji!

📢 Dziewczyny z Podkarpacia w ćwierćfinale konkursu Miss Polski 2021 [ZDJĘCIA] Poznaliśmy wyniki regionalnego konkursu piękności Miss Małopolski i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Nasz region reprezentowało 12 finalistek, z czego do dalszego etapu konkursu zakwalifikowało się sześć z nich. 📢 Wypadek na DK 77 w Żurawicy. Kierująca citroenem uderzyła w volkswagena polo. Jedna osoba ranna [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w środę rano na drodze krajowej nr 77 w Żurawicy pod Przemyślem. Kierująca citroenem jadąc w kierunku Jarosławia, nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją pojazdu i uderzyła w tył VW polo. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania kobietę z citreona. 📢 Był poszukiwany w ponad stu krajach za śmiertelne pobicie. Wpadł podczas kontroli granicznej w Korczowej 52-letni Ukrainiec był poszukiwany przez Interpol w ponad stu krajach, za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w Rosji. Został zatrzymany na przejściu granicznym w Korczowej, gdy chciał wyjechać z Polski na Ukrainę.

📢 Wybuch transformatora przy ul. Ossolińskich w Rzeszowie. Trzy zastępy straży pożarnej gasiło rozdzielnię prądu We wtorek po południu w okolicach marketu E.Leclerc doszło do uszkodzenia transformatora w rozdzielni prądu. Mieszkańcy Rzeszowa, którzy byli świadkami zdarzenia twierdzą, że doszło do wybuchu. Na miejscu były trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. 📢 Ogromna ulewa w Poznaniu. Strażacy mają ponad 1600 zgłoszeń - podtopione domy, piwnice, obalone drzewa i zawalone dachy Według zapowiedzi gwałtowne burze i deszcze miały mieć miejsce już w poniedziałek. Nawałnice przeszły jednak ze zdwojoną siłą we wtorek, 22 czerwca. Burza i obfite deszcze rozpoczęły się w Poznaniu około godziny 14. Strażacy interweniowali ponad 1600 razy, a cały czas wpływają kolejne zgłoszenia. Ulewne deszcze uniemożliwiły poruszanie się po drogach, zalanych zostało wiele piwnic, domów i innych budynków. Zawalił się dach wybudowanej rok temu sali gimnastycznej.

📢 Burza nad Krakowem. Paraliż komunikacji miejskiej, zalane drogi! Przez Kraków przeszła wielka burza. Intensywnie padał deszcz, a miejscami nawet grad, co chwilę na niebie widoczne były błyskawice. W stolicy Małopolski strażacy musieli interweniować już ponad 100 razy. 📢 W Parku Sybiraków trwa montaż sceny na Koncert Główny Europejskiego Stadionu Kultury W parku na Baranówce montowana jest scena, na której wystąpią gwiazdy tegorocznego Koncertu Głównego podczas Europejskiego Stadionu Kultury. A będą to: Roxie Węgiel, Sylwia Grzeszczak i Jamala, Margaret i Kalush, Grubson i Dakhabrakha oraz Krzysztof Zalewski z Nizkiz, a także Anawa 2020. 📢 Wiceministrowie rodziny i polityki społecznej pod wrażeniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Jarosławiu [ZDJĘCIA] Trwają przygotowania do nowelizacji ustawy "Za życiem". Wiceministrowie rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt i Paweł Wdówik w Jarosławiu, bezpośrednio od zainteresowanych, zbierali informacje o tym, jakie zmiany należy wprowadzić w przepisach dotyczących wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne.

📢 Groźny wypadek busa na terenie jednej z firm w Rzeszowie. 6 osób zostało rannych! Do groźnego wypadku z udziałem busa doszło dzisiaj (wtorek) po godzinie 12 przy ulicy Ludwika Chmury w Rzeszowie. 📢 Przepiękny koncert na zakończenie roku Studia Baletowego im. Laili Arifuliny w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego koncertu, który na zakończenie roku przygotowali podopieczni Studia Baletowego im. Laili Arifuliny w Rzeszowie. 📢 Siłownia na świeżym powietrzu i ładne widoki, czyli punkt widokowy w Błażowej [ZDJĘCIA] W Błażowej (pow. rzeszowski) od niecałego roku istnieje punkt widokowy połączony z siłownią na świeżym powietrzu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które lubią aktywny wypoczynek, połączony z ładnymi widokami. Punkt widokowy znajduje się przy drodze powiatowej Błażowa – Kąkolówka Ujazdy. Punkt wyposażony jest w lunetę optyczną, wiatę turystyczną wraz z miejscem na ognisko, ławeczkami, siłownię plenerową, parking oraz oświetlenie zasilane energią odnawialną.

📢 Z Sanu w Przemyślu wyłowiono zwłoki mężczyzny. Ciało zauważyli wędkarze [ZDJĘCIA] We wtorek około godz. 10 wędkarze łowiący ryby w Sanie na wysokości Galerii Sanowa w Przemyślu, zauważyli na mieliźnie ciało człowieka. O zdarzeniu powiadomili służby ratunkowe. Strażacy wyciągnęli mężczyznę w średnim wieku z wody. Ratownicy medyczni podjęli reanimację. Niestety, bez efektu. Na miejscu pracują policjanci. 📢 Zmarł kolejny młody piłkarz. Nie żyje Franciszek Pazdan W niedzielę nad ranem zmarł 23-letni piłkarz klubu Noverra Głogów Małopolski Franciszek Pazdan. To kolejny młody piłkarz, który stracił życie w ostatnim czasie. 📢 Konrad Fijołek złożył ślubowanie na prezydenta: to będzie kadencja z rzeszowianami i dla rzeszowian Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, złożył dziś w ratuszu uroczyste ślubowanie, a po nim spotkał się na Rynku z mieszkańcami. - Ten wspaniały w moim życiu moment zawdzięczam rzeszowianom – podkreślał. - Nowoczesne miasto korzysta z potencjału, dorobku, doświadczeń zawodowych, pasji swoich własnych mieszkańców. I włącza ich w proces decyzyjny. Chciałbym, aby to zarządzanie w nowej epoce miało charakter obywatelski - zapowiedział.

📢 Postępy prac na budowie drogi ekspresowej S19 od Lasów Janowskich do Niska [ZDJĘCIA] Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku pomiędzy węzłem Lasy Janowskie i węzłem Nisko Południe podzielona jest na trzy odcinki realizacyjne. Ich łączna długość wynosi ok. 24 km.

📢 Bruna Honorio została nową siatkarką Developresu Rzeszów. Poznajcie Brazylijkę od strony prywatnej [ZDJĘCIA] Bruna Honorio da Silva została nową siatkarką Developresu Rzeszów. Brazylijka 3 lipca będzie świętować 32. urodziny. Poznajcie od strony prywatnej siatkarkę, grającą na pozycji atakującej. Warto podkreślić, że Bruna Honorio jest sierżantem trzeciego stopnia. 📢 Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia] Artur Szpilka mistrzem świata w boksie już nie zostanie, ale powodzenia finansowego może zazdrościć mu wielu rywali. Nowy dom urządził razem z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk. Jak mieszka Artur Szpilka? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach bokserskiej pary. 📢 Diecezjalne Spotkanie Rodzin 2021 w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce koło Jarosławia. Zobacz zdjęcia W niedzielę w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce koło Jarosławia odbyło się V Diecezjalne Spotkanie Rodzin. Mszy św. przewodniczył biskup Stanisław Jamrozek. Po liturgii Caritas Archidiecezji Przemyskiej przygotowała dla wszystkich gorącą kiełbaskę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Powiat stalowowolski. Samochód dachował przy drodze. 49-letni kierowca zginął na miejscu (ZDJĘCIA) 49-letni mężczyzna zginął na miejscu - to tragiczny bilans sobotniego wypadku w Skowierzynie (powiat stalowowolski), gdzie samochód zjechał z drogi i dachował. 📢 Giełda na Załężu w Rzeszowie. Towaru wszelkiej maści mnóstwo, handlujących sporo, a odwiedzających mimo skwaru jeszcze więcej [ZDJĘCIA] Upał nie odstraszył wielbicieli cotygodniowej giełdy samochodowej na Załężu. A można było wyszperać najróżniejsze, najdziwniejsze rzeczy, ale też całkiem praktyczne. Tradycyjnie, na stołach i samochodach rozłożone były ubrania, bielizna, buty, zabawki, artykuły spożywcze i chemiczne.

📢 W Strzegocicach w gminie Pilzno powstaje największy w Europie gród słowiański [ZDJĘCIA i WIDEO] Nad jeziorem w Strzegocicach, w gminie Pilzno, rozpoczęły się prace nad stworzeniem grodu Słowian, który ma być największym tego typu w Europie. Z wałami i fosą. Goście zajrzą m.in. do chat woja, kowala, kaletnika, garncarza, tkaczki, wiedźmy. Będzie można zobaczyć dawne stroje, dowiedzieć się co jadano przed laty, ale też popływać po zalewie... w drewnianych łodziach dłubankach. Atrakcją mają być też dwie wysokie wieże widokowe.

📢 Transfery w Tauron Lidze siatkarek. Kto odchodzi? Kto zostaje? Spore zmiany szykują się w kadrach klubów Tauron Ligi. Chemik Police będzie mieć nowego trenera. Czołowe kluby stracą swoje najlepsze zawodniczki. Zapraszamy do przeglądu wojsk w ekstraklasie siatkarek. Na razie to tylko oficjalne informacje, większość potwierdzone przez kluby. Wkrótce więcej... Szczegóły na kolejnych slajdach galerii zdjęć.

📢 Rasy psów, które najczęściej gryzą dzieci. Jakie psiaki znalazły się na niechlubnym podium? Rasy psów, które najczęściej atakują dzieci Rasy psów, które najczęściej atakują dzieci. Dlaczego znalazły się na tym niechlubnym podium? Wiele osób jest zaskoczonych tym, które rasy psiaków stanowią największe zagrożenie dla dziecka. Spora część z nas zgodzi się z tym, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wielu rodziców decyduje się na to, aby ich pociechy od najmłodszych lat wychowywały się z czworonogami. Zdarza się jednak, że w związku ze złamaniem pewnych zasad, psiak staje się dla dziecka zagrożeniem. Naukowcy, biorąc pod uwagę m.in. rasę czy wygląd, zbadali to, które psy stanowią największe zagrożenie. Wyniki tych badań mogą Was zaskoczyć.

