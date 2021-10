Prasówka 24.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby mogą złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury. Wasze świadczenie może wzrosnąć [24.10.21]”?

Prasówka 24.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby mogą złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury. Wasze świadczenie może wzrosnąć [24.10.21] Do ZUS wciąż przychodzą seniorzy i pytają, czy mogą złożyć wniosek o przeliczenie swojego świadczenia w związku z nowymi, korzystniejszymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Przeliczenie emerytury może ją zwiększyć. Wyjaśniamy kto może o nie wnioskować.

📢 Takie prawa ma teraz pracownik. Tego możesz wymagać od szefa po zmianach w kodeksie pracy [lista - 24.10.21] Ma on zagwarantowane prawo m.in. do urlopu wypoczynkowego, płatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jak również do odprawy w przypadku zwolnienia z pracy. Poza tym nie może zarabiać mniej niż płaca minimalna.

📢 Takie są najgorsze dodatki do domowych zup. Tego nie dodawaj, jeśli nie chcesz utyć [lista - 24.10.21] Domowa zupa może wydawać się zdrowym pomysłem na obiad. Jednak okazuje się, że wystarczy jeden dodatek, by stała się wysokokaloryczna i szkodliwa dla zdrowia. Oto najgorsze dodatki do zup. Unikaj tych dodatków, jeśli chcesz schudnąć. Zobacz koniecznie w naszej galerii.

Prasówka 24.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura będzie wypłacana szybciej - tabela wyliczeń. Zobacz, kto i kiedy dostanie pieniądze [24.10.21] Czternasta emerytura będzie wypłacana szybciej. Już wkrótce rozpocznie się wypłata długo oczekiwanych czternastych emerytur. Do niektórych pieniądze trafią jeszcze w październiku. Zobacz, kiedy możesz liczyć na pieniądze.

📢 Takie będą zmiany po korekcie płacy minimalnej 2022. W tych zawodach szykują się podwyżki [lista - 24.10.21] Początek roku to czas wprowadzania wielu zmian. W 2022 roku czeka nas coroczna podwyżka najniższego krajowego wynagrodzenia. Oznacza to, że wiele grup zawodowych w nowym roku może liczyć na dodatkowe pieniądze w ramach wypłaty. Kto z pewnością dostanie podwyżkę w 2022 roku? Sprawdźcie, kto jest na liście. 📢 Nowe obostrzenia w Polsce. Co się zmieni? Zmiany dotyczą noszenia maseczek Ostatniej doby w Polsce przybyło blisko 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższa liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce od 12 maja. W Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie nowelizacja rozporządzenia, która zmienia zalecenia dotyczące obostrzeń w Polsce. Sprawdźcie o co dokładnie chodzi! 📢 4 liga. Orzeł Przeworsk pokonał Błękitnych Ropczyce. Dwa gole Macieja Lecha [ZDJĘCIA] Orzeł przerwał passę meczy bez zwycięstwa, a uczynił to sposób bez dyskusyjny, dominując przez całe spotkanie.

📢 MMA. Adam Tomasik z MMA Krosno przegrał swoją debiutancką walkę w organizacji KSW Adam Tomasik z MMA Krosno w swoim debiucie w organizacji KSW zanotował porażkę w minutę i 22 sekundy. Jego rywalem był pochodzący z Francji Oumar Sy. 📢 Samochody za ułamek ceny: licytacje komornicze na Podkarpaciu. Jakie auta możesz kupić? Zobacz przegląd W październiku i listopadzie licytacje komornicze na Podkarpaciu będą obfitowały w wiele samochodów, których cena wywoławcza zaczyna się od naprawdę niewielkich pieniędzy. Sprawdź, jakie auta możesz kupić w Rzeszowie, Tarnobrzegu czy Sanoku oraz innych miejscowościach. Wszystkie zdjęcia są jedynie ilustracyjne, a pod nimi podajemy datę oraz miejsce licytacji, a także cenę wywoławczą.

📢 eWinner 2 liga. Stal Rzeszów zrobiła swoje i pewnie pokonała Pogoń Siedlce Stal Rzeszów się nie zatrzymuje. Drużyna Daniela Myśliwca wygrała z Pogonią Siedlce, a druga połowa w wykonaniu rzeszowian była rewelacyjna.

📢 Dramatyczny wypadek w Starej Wsi w pow. brzozowskim. 29-letni rowerzysta wpadł do przydrożnego rowu. Nie przeżył W sobotę w godzinach południowych doszło do tragicznego wypadku w Starej Wsi w powiecie brzozowskim. 29-letni rowerzysta zginął w nieszczęśliwym wypadku wjeżdżając do przydrożnego rowu. Policjanci nadal ustalają szczegóły dramatycznego zdarzenia. 📢 Buzz cut- oto najmodniejsza fryzura na jesień 2021. Tylko dla odważnych! [zdjęcia] Ta fryzura zadedykowana jest dla kobiet, które nie boją się odważnych cięć. Pokochały ją Natalie Portman, Kristen Stewart, czy Emma Watson. Buzz cut została przez stylistów okrzyknięta najmodniejszą fryzurą jesieni 2021. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda popularne cięcie. 📢 Dachowanie opla w Ruszelczycach w pow. przemyskim. Kierowca uciekł do lasu [ZDJĘCIA] W sobotę po 18 w Ruszelczycach w pow. przemyskim doszło do wypadku. Kierujący oplem dachował i tuż po zdarzeniu, udał się w stronę lasu. Trwają jego poszukiwania, na miejscu jest policja, strażacy z OSP Babice, OSP Ruszelczyce i PSP Przemyśl. Wprowadzono ruch wahadłowy.

📢 SMS ze sklepowej kasy na zakończenie zakupów: 23.10.2021. Rząd już zdecydował: czeka nas paragonowa rewolucja. Kto i jak na niej skorzysta? Paragon z zakupów, który się nie pogniecie, nie wyblaknie, nie zgubi wśród kilkunastu mniej ważnych paragonów w portfelu; będzie go można zawsze szybko odszukać w skrzynce e-mailowej lub SMS-owej w telefonie. Tak - przynajmniej w teorii - mają wyglądać e-paragony, którym rząd właśnie dał zielone światło. Eksperci SMSAPI przyglądają się, czy to rozwiązanie może powtórzyć sukces e-recepty.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Zobacz zdjęcia poszukiwanych w związku z zabójstwami Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 20 października 2021 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 4 liga podkarpacka. Głogovia Głogów Małopolski pokonała Polonię Przemyśl 2:0, a mogła wyżej [ZDJĘCIA] Głogovia Głogów Małopolski ograła w sobotę Polonię Przemyśl 2:0. Wynik mógłby być wyższy, ale karnego w 38 minucie nie strzelił Mateusz Załucki, piłka po jego strzale uderzyła w słupek. 📢 Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia zbyt gładko przegrała w Gdyni z Arką W 14. kolejce Fortuna 1 Ligi Apklan Resovia przegrała w Gdyni z Arką 0:2. Rzeszowianie w miarę dobrze prezentowali się tylko w pierwszym i ostatnim kwadransie. 📢 W Przemyślu zbierają odzież, buty, kosmetyki i zabawki dla cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu przebywa aktualnie ponad 80 osób. To głównie rodziny z dziećmi, które nielegalnie przekroczyły granicę. Decyzję o umieszczeniu w ośrodku zawsze podejmuje sąd na wniosek Straży Granicznej. Przemyślanka Anna Grad-Mizgała zorganizowała w sobotę 23 października zbiórkę odzieży, obuwia, art. szkolnych i zabawek dla cudzoziemców.

📢 Siarka Tarnobrzeg - Chełmianka Chełm 0:1 (ZDJĘCIA Z MECZU) W meczu trzeciej ligi grupy czwartek, w sobotę 23 października Siarka Tarnobrzeg przegrała na własnym terenie z Chełmianką Chełm 0:1. W galerii zdjęcia z tego spotkania.

📢 Pijalnia czekolady M. Pelczara w Millenium Hall w Rzeszowie otwarta. Byliśmy na miejscu. Jak wygląda lokal? [ZDJĘCIA] Pierwsza w Rzeszowie i zarazem największa w Polsce i Europie pijalnia czekolady została otwarta. Jej właściciel, Mirosław Pelczar, wcześniej wybudował dwa takie obiekty: w Korczynie i Sanoku. Rzeszowski lokal mieści się w Millenium Hall i w sobotę został oficjalnie otwarty. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. 📢 Artur "Waluś" Walczak w śpiączce. Strongman z Gniezna walczy o życie po gali PunchDown Po piątkowej gali PunchDown 5 we Wrocławiu Artur „Waluś” Walczak, strongman pochodzący z Gniezna, walczy o życie.

📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity z klasówek i sprawdzianów. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał! 23.10.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy! 📢 Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [23.10] Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco. 📢 Więźniowie znajdą pracę w podkarpackich lasach. Jest porozumienie w tej sprawie między Służbą Więzienną w Rzeszowie i RDLP w Krośnie Nadleśnictwa będą zatrudniać osoby pozbawione wolności – podstawy do tego stwarza umowa podpisana między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie. Zakłada ona ściślejszą współpracę jednostek penitencjarnych i nadleśnictw z Podkarpacia, także w zakresie resocjalizacji osadzonych.

📢 Abonament RTV 2022 - takie będą stawki. Zobacz, ile musisz zapłacić Abonament RTV 2022 - takie będą stawki. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła stawki abonamentu RTV na przyszły rok. Wiemy, ile wyniosą opłaty za odbiorniki radiowe i telewizyjne. 📢 Rzeszów: autobusy elektryczne nawet 5 razy tańsze w eksploatacji niż spalinowe. Ale co z kosztami utylizacji baterii? Elektryczne autobusy firmy Solaris z Bolechowa trafiły do Rzeszowa na początku 2019 roku. Miasto wyposażając się w nie chciało postawić na ekologię. Ich eksploatacja jest tańsza niż autobusów spalinowych, ale jakie koszty trzeba będzie ponieść, kiedy potężna bateria przestanie spełniać swoją funkcję? Nie można jej ot tak wyrzucić, więc trzeba liczyć się z kosztami utylizacji. Ale gwarancja producenta trochę jeszcze potrwa. 📢 Wypadek w Buszkowiczkach. Ford Mustang GT roztrzaskany na drodze pod Przemyślem. Dwie osoby zostały ranne [ZDJĘCIA] Do wypadku w Buszkowiczkach pod Przemyślem doszło w piątek po godz. 22. Kierujący Fordem Mustangiem GT, 38-latek z Przemyśla, jadąc w kierunku Bolestraszyc, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał do rowu po przeciwnej stronie drogi i uderzył w betonowy przepust. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala kierującego i 33-letniego pasażera z Przemyśla. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego wypadku.

📢 Wiatr przewrócił ciężarówkę, kierowca nie żyje. Jest nagranie z wypadku na krajowej piątce na Dolnym Śląsku [FILM] Podczas czwartkowej wichury na Dolnym Śląsku doszło do wielu wypadków, w których zginęły w sumie 4 osoby. Jedną z ofiar jest kierowca ciężarówki, którą wiatr zdmuchnął z drogi niedaleko Strzegomia. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie z tego zdarzenia. Zobaczcie poniżej.

📢 Asseco Resovia w sobotę będzie forsować Nysę. Rzeszowski zespół jest gotowy na twardy bój, ale jego celem jest cała pula Resovia ma wysokie aspiracje. Chciałaby grać o medale i na papierze ma taki zespół. Jest faworytem meczu z nami, ale jeżeli będziemy agresywni, dobrze zagramy, to wszystko może się wydarzyć. Na pewno nie stoimy na straconej pozycji - twierdzi Marcin Komenda, rozgrywający Stali Nysa, która jest najbliższym przeciwnikiem drużyny znad Wisłoka.

📢 Podkarpacie doceniają także zagraniczni reżyserzy. W Mrzygłodzie kręcono zdjęcia do międzynarodowej produkcji "Disco Boy" [WIDEO] Podkarpackie plenery są interesujące ze względu na piękno, które nas otacza - malowniczą okolicą Mrzygłodu nad Sanem na Pogórzu Dynowskim zachwyca się Maria Blicharska, producent z Donten & Lacroix Films. - Byliśmy przekonani, że wizualnie to miejsce będzie atrakcyjne do pokazania w kinie na dużym ekranie. W filmie „Disco Boy” nasz region „wystąpi” obok Paryża i wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim.

📢 Wielkie zmiany w 500 plus od 1 stycznia 2022 roku. Ustawa z podpisem prezydenta. To musisz wiedzieć, żeby nie stracić świadczenia Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zakłada m.in., że wnioski o 500 plus będzie można składać jedynie drogą elektroniczną, a obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Rośliny ozdobne mogą być jak "zemsta sąsiada”. Tych roślin nie sadź przy ogrodzeniu, bo będą problemy Niektóre rośliny mają tendencję do nadmiernego rozrastania się i raz posadzone, są trudne do usunięcia. W dodatku granica ogrodu nie jest żadną przeszkodą dla ich ekspansji. Dlatego są żartobliwie nazywane zemstą sąsiada. Zobacz, jakich roślin lepiej nie sadzić w pobliżu ogrodzenia, bo spowodują problemy sąsiedzkie. 📢 Rafał Antończak z Rzeszowa, mistrz tajskiego boksu zamienił walkę na ringu, na walkę o życie Prawdziwy wojownik. Człowiek ze stali. Były mistrz świata w tajskim boksie i wielokrotny mistrz Polski, Rafał Antończak uległ wypadkowi na ringu. Od miesiąca rzeszowianin znajduje się w szpitalu, w stanie śpiączki i walczy o życie. Koszty jego rehabilitacji będą ogromne. Dlatego ruszyła pomoc dla mistrza, która przerosła najśmielsze oczekiwania. Zaangażowało się w nią już tysiące ludzi.