Prasówka 25.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 25.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W piatek, 25 czerwca, spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na prace przygotowawcze dla nowej linii kolejowej: Rzeszów - Łętownia. Dzięki niej podróżni dojadą z Rzeszowa do Warszawy dwa razy szybciej niż obecnie. Poprawi się także dojazd z Rzeszowa do Stalowej Woli, Tarnobrzega, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia, a także do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.