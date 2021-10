Prasówka 27.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kibice drużyn w PKO Ekstraklasie prześcigają się w pomysłach na tworzenie meczowych opraw. W ciągu ostatnich lat fani różnych klubów stworzyli wiele wspaniałych, ale też często kontrowersyjnych opraw. Dotyczy to również kibiców Lechii Gdańsk i Arki Gdynia. Sporo robi ogromne wrażenie. Sami zobaczcie, zapraszamy do oglądania.

W środę do północy zarząd PGE Obrót ma podjąć decyzję w sprawie porozumienia z pracownikami rzeszowskiej spółki energetycznej. Dziś związkowcy przez kilka godzin protestowali przed siedzibą firmy, domagając się lepszych warunków pracy.

Adam Zdrójkowski popularność zdobył, występując w uwielbianym przez Polaków serialu "Rodzinka.pl". Swoje początki miał jednak już w "Rodzinie Zastępczej", gdzie grał od 2009 roku. Zdrójkowski jest również prezenterem telewizyjnym. Na swoim instagramie aktor często dzieli się prywatnymi zdjęciami. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Adam Zdrójkowski.

Nadciśnienie tętnicze to jedno z najczęstszych schorzeń diagnozowanych przez lekarzy. W większości przypadków, bo aż u 90 procent, nadciśnienie ma charakter pierwotny, gdzie przyczyna nie jest do końca znana. Dużą rolę odgrywają tu czynniki genetyczne i środowiskowe (nieprawidłowy styl życia). Nadciśnienie tętnicze może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. W galerii opisujemy, które zwiększają ryzyko powstania i rozwoju choroby nadciśnieniowej. Lepiej się wyzbyć!

Dwóch amatorów motocrossu jeździ swoimi pojazdami po wale fortecznym fortu Orzechowce Twierdzy Przemyśl. Nie zważają na to, że niszczą zabytek. Ich zachowanie zostało uwiecznione dzięki fotopułapce, sprawa trafi na policję. Wcześniej na policję zostało złożone zawiadomienie w sprawie strzelania na forcie, najprawdopodobniej ostrą amunicją.

Czternasta emerytura będzie wypłacana szybciej. Już wkrótce rozpocznie się wypłata długo oczekiwanych czternastych emerytur. Do niektórych pieniądze trafią jeszcze w październiku. Zobacz, kiedy możesz liczyć na pieniądze.

Renta szkoleniowa to mało popularne, przez wielu wręcz nieznane świadczenie, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 20 lat. Wynosi ono co najmniej 938,16 zł i jest przyznawane tylko na określony czas. Kto i na jakich zasadach może liczyć na dodatkowe pieniądze od ZUS? Poznajcie szczegóły!

Akcja "Robię to #DlaSTALI Mielec" prowadzona jest z coraz większym rozmachem. Prowadzona jest nie tylko zrzutka na rzecz klubu, ale również cała masa licytacji, z których dochód również trafi na konto Stali Mielec.

We wtorek podkarpackie szpitale dysponowały 616 łóżkami covidowymi, z czego zajętych było 453. Na 72 respiratory w użyciu było 45.

Na Połoninie Wetlińskiej trwa przebudowa dawnego schroniska – „Chatki Puchatka”. Inwestycja miała być zrealizowana do końca października tego roku. Pewne jest, że to się nie uda. Dlaczego?

Kolejka gondolowa oraz taras widokowy 360 na Jaworzynie Krynickiej zostaną zamknięte. To jedne z największych atrakcji w uzdrowisku, które przyciągają tłumy turystów. Jeszcze tylko przez kilka dni można skorzystać z hitu turystycznego, bowiem od 2 listopada rozpocznie się przegląd techniczny kolejki przed sezonem narciarskim, który zbliża się wielkimi krokami.

Jak mieszkają Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości? Iwona z Sanatorium Miłości zaprosiła nas do siebie i pokazała urocze zakątki swojego domu. Najpopularniejsza uczestniczka programu Sanatorium Miłości ma piękny ogród. Zobacz jak mieszka tam z ukochanym Gerardem. Podobają wam się wnętrza?

Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!