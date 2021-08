Prasówka 29.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W klasie okręgowej Cosmos Nowotaniec pokonał Przełom Besko aż 10:1. Co prawda wyniki dwucyfrowe zdarzają się, lecz to rozstrzygnięcie jest o tyle sensacyjne, że dotyczy spotkania z inną czołową drużyną ligi, mającą po dwóch meczach komplet punktów.

Zimno i deszcz sprawiły, że samochodów wystawionych do sprzedaży na rzeszowskiej giełdzie na Załężu było mniej niż zwykle, ale kto się na niej pojawił i tak miał w czym wybierać. Zobaczcie, co i za ile dziś można było kupić

Niestety, dzisiejsza deszczowa aura nie sprzyjała handlowi na giełdzie samochodowej Załęże. Niewielu sprzedających, niewielu kupujących i niewiele towaru. Mimo to poszukiwacze niebanalnych ozdób do domu czy ogrodu mogli upolować coś dla siebie. Zobaczcie zdjęcia!

Trwające mistrzostwa Europy siatkarek są okazją, by nawet niedzielni kibice zasiedli przed telewizorami. Męskiej części publiczności nie trzeba do tego namawiać - na parkietach zawsze można było podziwiać piękne kobiety. Oto 20 najseksowniejszych zawodniczek odbywającego się w Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii turnieju. Sprawdź, które z Polek znalazły się na tej liście!

Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

Szkolna wyprawka jeszcze niegotowa? Ten weekend to ostatnia okazja na to, aby nadrobić zaległości. Czasu jest nieco więcej niż zwykle, bo niedziela 29 sierpnia jest handlowa. Markety i sklepy markowych sieci ogłosiły specjalne akcje promocyjne. Sprawdźcie w naszej galerii, co gdzie i za ile teraz kupimy.

Najnowsza lista wycofanych leków z aptek w całej Polsce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju, gdyż znaleziono w ich składzie lub etykietach nieprawidłowości. Warto zapoznać się z powodami dla których te leki zostały wycofane z aptek, i sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Leków z tej listy lepiej nie zażywać. Przypominamy również, że leków nie należy wyrzucać do śmieci. Najlepiej odnieść je do najbliższej apteki. W przypadku wątpliwości do do serii oraz nazwy leków radzimy skonsultować się z lekarzem.

Zaledwie co trzeci mieszkaniec Podkarpacia zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. Pod tym względem jesteśmy na ostatnim miejscu w kraju. Przodują największe miasta, takie jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Kraków, gdzie odsetek zaszczepionych mieszkańców przekroczył 60 proc.