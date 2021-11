Prasówka 29.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Coraz więcej samochodów na ulicach, coraz więcej osób posiada uprawnienia do jazdy. Nie znaczy jednak, ze każdy jest dobrym kierowcą. Okazuje się, że niektórzy to właściwie urodzeni kierowcy! Zobaczcie osoby, o jakich imionach i znakach zodiaku są najlepszymi kierowcami.

Majonez to konieczny składnik świątecznej sałatki, która gości na polskich stołach w Boże Narodzenie. Choć jest kaloryczny i tłusty to mało kto wyobraża sobie święta bez sałatki jarzynowej z majonezem. Czy jednak każdy może jeść majonez? Co się dzieje z organizmem gdy jemy majonez?