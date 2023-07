Prasówka 30.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stal Rzeszów chce zmazać plamę z inauguracji. Trener chce efektywności. GKS Tychy na Hetmańskiej ”?

Prasówka 30.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Stal Rzeszów chce zmazać plamę z inauguracji. Trener chce efektywności. GKS Tychy na Hetmańskiej W drugiej serii gier Fortuna 1 ligi Stal Rzeszów ponownie zagra na stadionie przy Hetmańskiej. Biało-niebiescy podejmą GKS Tychy i kosztem Ślązaków planują się odkuć za bolesną porażkę 2:5 z inauguracyjnej kolejki.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.07.23

📢 W Wańkowej już we wrześniu zjedziesz z najdłuższej w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej tyrolki Budowa najdłuższej w Polsce i Europie Środkowo-Wchodniej dwulinowej tyrolki w Wańkowej w powiecie leskim idzie pełną parą. 📢 2 liga. Bolesna porażka Stali Stalowa Wola w Siedlcach Stal Stalowa Wola mimo liczebnej przewagi przez ponad 70 minut meczu nie potrafiła rozstrzygnąć spotkania w Siedlcach na swoją korzyść, a mało tego straciła dwa gole i przegrała.

Prasówka 30.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy tabelę wyliczeń czternastej emerytury. Takie przelewy dostaną emeryci [30.07.2023] W życie weszła ustawa wprowadzająca czternastą emeryturę na stałe. Pieniądze w ramach czternastki trafią na konta świadczeniobiorców w sierpniu i we wrześniu. Od czternastki potrącony zostanie podatek oraz składka zdrowotna, a ponadto nie wszyscy otrzymają pełną kwotę. Wyjaśniamy zasady wypłat czternastej emerytury.

📢 II Gorzyckie Retrotłoki. Do Gorzyc przyjechały na zlot piękne ikony motoryzacji Gorzyce zaprosiły w sobotę, 29 lipca na II Gorzyckie Retrotłoki, czyli zlot zabytkowych samochodów i motocykli.

📢 Mecz charytatywny z udziałem Mini Majka w Arłamowie [ZDJĘCIA, WIDEO] W piątek, 29 lipca w Arłamowie odbył się mecz charytatywny z udziałem Mini Majka, popularnego youtubera kojarzonego ze słynną "Ekipą". Zespół Mini Majka "Mini Squad" zmierzył się z dziecięcą drużyną UKS Orlik Przemyśl. 📢 Kolizja na al. Rejtana w Rzeszowie. Występowały chwilowe utrudnienia w ruchu [ZDJĘCIA] W sobotę około godz. 14 na rondzie im. Honorowych Dawców Krwi w Rzeszowie (skrzyżowanie u zbiegu alei Rejtana, Powstańców Warszawy, Sikorskiego i Armii Krajowej - przyp. red.) doszło do stłuczki z udziałem samochodu osobowego i motocykla. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Sparingi. Błękitni Ropczyce remisują z Partyzantem Targowiska w grze kontrolnej. Nowy bramkarz w Ropczycach Zawodnicy Błękitnych Ropczyce zremisowali 2:2 mecz kontrolny z Partyzantem Targowiska. Kolejnego gola dla Błękitnych zdobył testowany gracz, który z pewnością wzmocni ropczycką ekipą przed startem rozgrywek. 📢 Masakra w Bieździedzy. Czy rozszarpane ciało konia to sprawka wilków? Właścicielka stajni i myśliwi są przekonani, że tak właśnie jest. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wykluczyła udział tych drapieżników w zagryzieniu klaczy 📢 Gra terenowa w klimacie fantasy w Tyczynie [WIDEO] W lesie niedaleko Tyczyna trwa 3-dniowa gra terenowa OGT EVENTS. Jest to już kolejna edycja tej gry, która swoje początki miała jako Oazowa Gra Terenowa, inicjatywa jednak szybko nabrała tempa, a jej twórcy wynosili kolejne gry na coraz to wyższy poziom, tworząc aktualnie jedną z największych tego typu gier na Podkarpaciu.

📢 Sparingi. SPEC Stal Łańcut pokonała Texom Sokoła. Dwóch nowych piłkarzy w Sieniawie SPEC Stal Łańcut po raz pierwszy w okresie przygotowawczym, zagrała na stadionie przy ul. Traugutta i pokonała trzecioligowy Sokół Sieniawa. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Koncert duetu Mariola Lola Niziołek & Bartek Tarnawski na osiedlu Biała w Rzeszowie [WIDEO] Rzeszowski Dom Kultury oraz Rada Osiedla Biała zorganizowali spotkanie z największymi przebojami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej w akustycznych aranżacjach w wykonaniu duetu Mariola Lola Niziołek & Bartek Tarnawski. 📢 27 Pielgrzymka Biegowa Tarnobrzeg - Jasna Góra wyruszyła w sobotę. W poniedziałek dotrze do Częstochowy 47 biegaczek i biegaczy z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Rzeszowa, Sandomierza i nie tylko, w sobotę 29 lipca rano wyruszyło w liczącą ponad 200 kilometrów trasę 27 Pielgrzymki Biegowej Tarnobrzeg - Jasna Góra, organizowaną corocznie przez Klub Biegacza Witar Tarnobrzeg we współpracy z Parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. 📢 W Rzeszowie trwa Carpathian Wine Fest [ZDJĘCIA, WIDEO] Do 30 lipca w Fosie obok Zamku Lubomirskich w Rzeszowie trwa Carpathian Wine Fest, na którym organizatorzy zgromadzili, jak sami piszą, najwybitniejsze winnice z lokalnej okolicy, gdzie można odkryć ich unikalne smaki, które wyróżniają się na tle światowej klasy producentów. To doskonała okazja, aby odkryć perły winiarskie w jednym miejscu. Oprócz win można degustować także coś na ząb.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 29.07.2023 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Zakrzówek hitem lata 2023 w Krakowie! Od kamieniołomu do luksusowego kąpieliska. Tak zmieniało się to miejsce 29.07.2023 Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

📢 Świetlny pokaz mody projektów Sabiny Burek na Rynku w Krośnie [ZDJĘCIA] Świetlny Pokaz Mody odbył się w piątek, 28 lipca na Rynku w Krośnie. Zgromadzona publiczność mogła obejrzeć połączenie mody, muzyki i magii światła autorstwa projektantki Sabiny Burek. Było efektownie! Zobaczcie zdjęcia. 📢 Jakub Drozd zamienia Resovię na Orła Przeworsk Orzeł Przeworsk poważnie myśli o powrocie do grona 4 ligowców. Tym razem pozyskał Jakuba Drozda z Resovii. 📢 Rzeszów. W Urzędzie Marszałkowskim dyskutowano o dronach [WIDEO, ZDJĘCIA] Budowanie zaufania publicznego do korzystania z dronów na poziomie regionalnym i lokalnym oraz ich zastosowanie między innymi przez służby zarządzania kryzysowego to temat konferencji, która odbyła się w piątek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

📢 Budomierz. Pokazała na granicy sfałszowane ubezpieczenie OC, stanie przed sądem 46-letnia Ukrainka wyjeżdżając z Polski pokazała na granicy sfałszowane ubezpieczenie OC. Jak się okazało, na dokumencie, który stracił ważność w marcu, cyfra 3 została przerobiona na 8. Kobieta nie przyznała się do zarzucanego czynu, więc sprawa trafi do sądu - poinformował PAP Bieszczadzki Oddział SG.

📢 Wypadek na DK77 w Zaleszanach. Samochód osobowy wjechał do rowu, jedna osoba została ranna Do wypadku w Zaleszanach (pow. stalowowolski) na DK77 (w kierunku Sandomierza) doszło w sobotę, 29 lipca tuż przed godziną 7. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, samochód osobowy wjechał do rowu. 📢 Wystawa zdjęć o Polakach walczących w bitwie o Anglię na lotnisku w Jasionce [ZDJĘCIA] Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce prezentowana jest wystawa zdjęć o Polakach walczących w bitwie o Anglię. Przedstawia najważniejsze informacje o polskim wkładzie w pierwsze strategiczne zwycięstwo alianckie w II wojnie światowej. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 29.07.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Besko. Z Wisłoka wypłynęło ciało 61-latka. Natrafił na nie przechodzień Trwa wyjaśnianie przyczyny i okoliczności śmierci 61-letniego mężczyzny, którego zwłoki w zeszłoczwartkowy poranek zostały znalezione na brzegu Wisłoka w Besku.

📢 Nowi funkcjonariusze w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu [ZDJĘCIA] 30 nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej złożyło ślubowanie w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Uroczystość odbyła się podczas asysty pocztu sztandarowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. 📢 PKO Ekstraklasa. PGE Stal Mielec przygotowuje się do drugiego meczu w tym sezonie. Tym razem powalczy z Piastem Gliwice Piłkarze PGE Stali Mielec znów pokażą się przed własną publicznością. Tym razem sprawdzą się z Piastem Gliwice, który ostatnio postawił się Lechowi Poznań. Zawodnicy mieleckiej ekipy znajdują w czołówce klasyfikacji naszego rankingu "Piłkarskich Orłów". Mecz Stal - Piast w niedzielę o godz. 15. 📢 Sterty odpadów w Stalowej Woli po upadłej firmie. Śmieci zalegają z dala od mieszkań, ale w razie pożaru stanowiłyby zagrożenie Setki, a może nawet tysiące ton odpadów przemysłowych - głównie materiałów tekstylnych, zalega na trzech połączonych działkach przy ulicy Przyszowskiej w Stalowej Woli, gdzie przed laty prowadziła działalność firma „EKO-KOMPLEX” Polska Sp. z o.o., zajmująca się przetwarzaniem odpadów. Po jej bankructwie pozostały jedynie sterty tychże odpadów produkcyjnych, którymi nie ma się kto zająć. Po pożarze magazynu odpadów niebezpiecznych w Zielonej Górze nasuwa się pytanie, czy podobnego ryzyka nie ma w Stalowej Woli?

📢 Od kiedy wypłaty 300 plus? Trwają wypłaty z programu Dobry start. Wiemy, kiedy będą kolejne. Padła konkretna data Kiedy będą wypłaty 300 plus? Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska przekazała, że wypłaty ruszyły pod koniec ubiegłego tygodnia. Dotychczas wypłacono blisko 300 mln zł, z programu skorzystało ok. 1 mln dzieci. Wiemy, kiedy jest kolejny termin wypłat świadczenia. 📢 Święto Policji 2023 w przemyskiej komendzie. Zobacz zdjęcia Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu obchodzili w piątek Święto Policji. W uroczystości wziął udział zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Piotr Zalewski, kadra kierownicza komendy miejskiej, a także przedstawiciele służb mundurowych, samorządów i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Podczas uroczystej zbiórki wręczono nominacje na wyższe stopnie policyjne.

📢 Fortuna 1 Liga. Michał Gliwa został nowym zawodnikiem Resovii Rzeszów Michał Gliwa dołączył do kadry Resovii Rzeszów.

📢 Aktualna mapa sinic 2023. Sprawdź, które kąpieliska zamknięto i czym grozi kontakt z sinicami Sezon kąpielowy 2023 w Polsce jest w pełni, ale kąpielowicze muszą się liczyć z niebezpiecznymi sinicami, które zanieczyszczają wodę przy plażach, w rzekach i jeziorach. Już 11 polskich kąpielisk zamknięto z powodu sinic. O które miejsca chodzi? Czy sinice są już w Bałtyku? Czym grozi kontakt z sinicami? Jak sprawdzić aktualną czystość wody w kąpielisku? Zapraszamy do praktycznego przewodnika z aktualną mapą sinic w Polsce na lato 2023. 📢 Polska z Turcją przy pełnych trybunach w Krośnie i Mielcu. Biletów brak Towarzyskie mecze reprezentacji Polski siatkarek z Turcją w Krośnie i Mielcu spotkały się z ogromnym zainteresowaniem kibiców. Bilety rozeszły się niemal błyskawicznie. 📢 Te dane mogą zaskakiwać. Najwięcej osób szczęśliwych mieszka na Podkarpaciu [WIDEO] Nasz region to dobre miejsce do życia - wynika z raportu Otodom. Tu mieszka najwięcej szczęśliwych ludzi w Polsce. Potwierdzają to także mieszkańcy Rzeszowa. Podkarpacie ma też najwyższy wskaźnik spodziewanej długości życia w kraju - dowiadujemy się z danych Eurostatu.

📢 Pożar w Chorwacji: ogień szaleje na wyspie niedaleko Splitu. Czy słynne miasto jest zagrożone? Turyści spędzający wakacje 2023 na południu Europy nie mają łatwego życia. Po tym, jak spłonęło niemal 10 procent powierzchni Rodos, pożary wybuchają w coraz to nowych miejscach. W czwartek 27 lipca 2023 ogień rozprzestrzenił się na wyspie Ciovo w Chorwacji, zaledwie 2 km od słynnego Splitu, jednego z ulubionych przez turystów kurortów nad Adriatykiem. Czy miastu zagraża niebezpieczeństwo?

📢 Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał wyrok: 20 lat więzienia dla Artura R. za zgwałcenie trzech kobiet Na 20 lat więzienia skazał w piątek Sąd Rejonowy w Rzeszowie 38-letniego Artura R. za zgwałcenie trzech kobiet i usiłowanie gwałtu jednej. Mężczyzna umawiał się z kobietami w celach towarzyskich, a potem je bił, podduszał, groził śmiercią, okradał z pieniędzy i bielizny. Wyrok nie jest prawomocny.

📢 Mielec. Pierwsi na Podkarpaciu ratownicy pogotowia testują motoambulans i doświadczenia są obiecujące [ZDJĘCIA, WIDEO] Czasem o życiu decydują sekundy, a motocykl daje ratownikowi możliwość bardzo szybkiego dotarcia do wypadku, gdzie trzeba szybko toczyć walkę o życie człowieka. Dlatego motoambulanse, takie, jak te testowane w Mielcu powinny pojawić się na ulicach Podkarpacia.

📢 Włożył sześć kociąt do kartonowego pudła i porzucił na polach [ZDJĘCIA] Za znęcanie się nad zwierzętami odpowie 67-letni mieszkaniec Leżajska, który kilka dni temu do kartonowego pudełka włożył sześć małych kotów, a następnie pozostawił je w polach. Mężczyzna usłyszał zarzuty i teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 28-30 lipca? [PROGRAM WYDARZEŃ] Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Gminy Jawornik Polski, VIII Festiwal Miodu i Kultury Ludowej, Wieczór z Disco Polo, Święto Gminy Krasiczyn czy Święto Pieroga. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Groźna kolizja samochodu osobowego z busem! Powodem wtargnięcie sarny na drogę W czwartek około godziny 18:25 strażacy z OSP Grębów i OSP Krawce zostali wezwani do kolizji drogowej w miejscowości Grębów. W zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy i bus. Na szczęście, nikt nie został ranny. 📢 Straż Graniczna: Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu to nie więzienie [ZDJĘCIA] Przebywający w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców (SOC) w Przemyślu mają zapewniony bezpłatny dostęp do internetu, telefonu komórkowego, siłowni, świetlicy, miejsca modlitw, wyżywienie zgodne z ich kulturą i religią oraz opiekę medyczną. SOC to nie jest więzienie – zaznaczają w rozmowie z PAP jego cywilni i mundurowi pracownicy. 📢 4 liga podkarpacka. Szymon Dziadosz, zawodnik Pogoni-Sokół Lubaczów: Głównym celem dla nas jest awans do 3 ligi! Byłem pewny swojej decyzji - mówi król strzelców 4 ligi z minionego sezonu Szymon Dziadosz o przejściu do Pogoni-Sokół Lubaczów.

📢 20-letnia Agnieszka z Raniżowa prawie zginęła w wypadku na nartach. Pomóżmy jej odzyskać zdrowie [ZDJĘCIA] Podczas wypadku na nartach u Agnieszki doszło do bardzo poważnego urazu mózgu. Obecnie przebywa w ośrodku, gdzie walczy o odzyskanie świadomości. Potrzebuje kosztownej rehabilitacji. 📢 Wójt gminy Solina Adam Piątkowski o inwestycjach w Bukowcu [WIDEO] Wójt gminy Solina Adam Piątkowski opowiada o ostatnich inwestycjach jakie udało się zrealizować w miejscowości Bukowiec oraz o nadchodzących. 📢 Wypadek w Ślęzakach. Trzy osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA] Do wypadku w Ślęzakach (gmina Baranów Sandomierski w pow. tarnobrzeskim) doszło w środę, 26 lipca około godz. 16. Z ustaleń policji wynika, że 52-letni kierowca skody, będąc na łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z osobowym renault, a następnie wjechał w ogrodzenie, które uszkodził.

📢 Nowo utworzone i wracające po przerwie drużyny na piłkarskiej mapie Podkarpacia [GALERIA] Początek sezonu 2023/24 zbliża się coraz szybciej. Oprócz dobrze nam znanych drużyn na ligowych boiskach zobaczymy także nowe zespoły oraz ekipy, które wracają do gry po dłuższej lub krótszej nieobecności. Sprawdźcie szczegóły. 📢 Ukryta kamera na SOR-ze w Przemyślu! Szpital: Było to zgodne z prawem Podczas naprawy uszkodzonej klimatyzacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, pracownicy techniczni natrafili w kratce wentylacyjnej na ukrytą kamerę. 📢 Zamknięto popularną wśród turystów wieżę widokową w Pruchniku Chętnie odwiedzana wieża widokowa w Pruchniku została zamknięta do odwołania. Jak tłumaczy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, obiekt wymaga gruntownego remontu.

📢 11 najtańszych legendarnych atrakcji turystycznych na świecie. Czy stać was na odwiedzenie miejsc, o których wszyscy marzą? Piramidy, Tadż Mahal, Empire State Building, Wielka Rafa Koralowa… każdy turysta ma listę miejsc, o których zawsze marzył, które od dziecka chciał zobaczyć na własne oczy, ale jako dorosły nie spełnia swoich podróżniczych snów, bo obawia się kosztów. Czy rzeczywiście wycieczki do najsłynniejszych turystycznych atrakcji świata są takie drogie? Powstał ranking 11 najtańszych legendarnych atrakcji na wakacje 2023. Przekonajcie się, czy spełnienie marzeń jest w zasięgu waszych portfeli.

📢 Nasz Patronat. Już w ten weekend w Polańczyku rusza Eko Cypel Festiwal - największa impreza szantowa na Podkarpaciu Miłośnikom piosenki turystycznej i żeglarskiej już dziś radzimy zarezerwować sobie wolny czas w sobotę i niedzielę. 29-30 lipca warto odwiedzić Jezioro Solińskie i Polańczyk. Rozpoczyna się 24. Ogólnopolski Eko Cypel Festiwal.

📢 Przemyśl doczeka się kompleksu basenów! Właśnie podpisano umowę na budowę [ZDJĘCIA, WIDEO] Przemyśl, który od wielu lat marzy o nowym basenie, wykonał właśnie duży krok ku realizacji tej inwestycji. W środę miasto podpisało umowę z krakowską firmą Texom na budowę kompleksu basenów przy ul. Sanockiej. Przedsięwzięcie, za prawie 74 mln złotych, zostanie zrealizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj", co znacznie skróci czas i koszty. 📢 Wierzawice po przejściu nawałnicy. Zobaczcie skalę zniszczeń [ZDJĘCIA] Minionej doby podkarpaccy strażacy interweniowali niemal 100 razy w związku z przechodzącymi przez nasz region nawałnicami. W Wierzawicach koło Leżajska silny wiatr zerwał poszycia dachowe z pięciu budynków mieszkalnych oraz siedmiu gospodarczych. Zobaczcie skalę zniszczeń.

📢 W dniu św. Krzysztofa rzeszowscy Dominikanie pobłogosławili kierowców i poświęcili ich pojazdy [ZDJĘCIA, WIDEO] 25 lipca przypada dzień św. Krzysztofa, który jest patronem kierowców. W wielu parafiach rzymskokatolickich odbywa się w tym czasie święcenie pojazdów, a tydzień w którym przypada to święto nazywany jest od patrona - Tygodniem Św. Krzysztofa. Rzeszowscy Dominikanie we wtorek pobłogosławili kierowców i poświęcili ich pojazdy. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Niespełna trzy godziny drogi od Rzeszowa i taka atrakcja! Brama w Gorce - najdłuższa w Polsce ścieżka w koronach drzew [ZDJĘCIA] Jadąc autostradą niecałe trzy godziny drogi dzieli nas z Rzeszowa do Centrum Przyrodniczo - Edukacyjnego "Brama w Gorce" w Waksmundzie niedaleko Nowego Targu. Warto wybrać się na taką wycieczkę lub zaplanować przystanek np. w drodze na wakacje do Zakopanego. Ta atrakcja to między innymi możliwość spaceru w koronach drzew najdłuższą ścieżką w Europie, bo liczącą ponad 1300 metrów długości.

📢 Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim [ZDJĘCIA, WIDEO] We wtorek, 25 lipca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Aktu dekoracji dokonała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 📢 Droga powiatowa Kidałowice – Morawsko odebrana [WIDEO, ZDJĘCIA] 25 lipca miał miejsce końcowy odbiór inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr1769 R Kidałowice – Morawsko od km 0+000 do km 1+514 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kidałowice”. Inwestycja była realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu. 📢 W Rzeszowie w środkowym pasie zieleni na ulicy Krakowskiej trwa montaż pomnika "Drabina do Nieba" [ZDJĘCIA] Pomnik w wysokość 20 metrów ma upamiętnić wybitnego rzeszowskiego artystę, reżysera, scenografa i autora scenariuszy oraz stać się wizytówką Rzeszowa. To miejsce na wzgórzu przy wyjeździe z Rzeszowa w stronę Krakowa wskazał za życia sam profesor Szajna tłumacząc, że "tu będzie widoczna panorama nieba i panorama miasta".

📢 W Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla trwa 36. Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Wśród gości aktor Rafał Mroczek [ZDJĘCIA] Droga - to hasło 36. Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Choć znaczenie tego słowa jest bardzo szerokie, to podczas tegorocznego FSM organizatorzy chcą się skupić na tematyce drogi Boga do człowieka i drogi człowieka do Boga. W FSM-ie udział bierze ponad 600 osób z całej Polski. 📢 Dni Liwocza. Baciary przyciągnęły tłumy w Brzyskach [ZDJĘCIA, WIDEO] W minioną niedzielę, w podjasielskich Brzyskach odbyła się kolejna impreza z cyklu Dni Liwocza. Huczne obchody gminnego święta przyciągnęły tłumy miłośników dobrej zabawy. Pośród przygotowanych przez organizatorów atrakcji znalazły się m.in. koncerty grup Rompey oraz Baciary. 📢 Czepkowanie 2023 w PWSTE w Jarosławiu. Absolwenci pielęgniarstwa złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA] W Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu miało miejsce czepkowanie absolwentów kierunku pielęgniarstwa. To bardzo ważna i podniosła uroczystość, która potwierdza zdobycie dyplomu i symbolicznie otwiera drzwi do zawodu.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 21-23 lipca? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Tarnobrzega, Dni Gminy Hyżne, Dni Gminy Cisna, Dni Sieniawy, Dni Gminy Nozdrzec, Dni Gminy Jeżowe, Dni Liwocza, Dni Iwonicza. Szczegóły w naszej galerii. 📢 W sobotę startuje najdłuższy na świecie tor do zjazdu na pontonach w Wańkowej w Bieszczadach. Zobaczcie wideo! W sobotę 15 lipca otwiera się najdłuższy na świecie tor do zjazdu na pontonach w Wańkowej w gminie Olszanica. Tor ten ma być nową atrakcją turystyczną w regionie. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 14-16 lipca? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje fascynujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Błażowej, Dni Gminy Niebylec, Święto Miasta i Gminy Radomyśl Wielki, Święto Gminy Pawłosiów, liczne pikniki i zloty motoryzacyjne. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Mielec ma wreszcie nową halę sportową. Jej wielkie otwarcie początkiem sierpnia [ZDJĘCIA, WIDEO] Nareszcie sportowcy, kibice i mieszkańcy Mielca doczekali się zakończenia budowy nowoczesnej hali sportowej. To jeden z największych i obecnie najnowocześniejszy tego typu obiekt na Podkarpaciu. 📢 Przeminęło z dymem. Retorty znikają z bieszczadzkiego krajobrazu, ale wypały węgla stają się atrakcją turystyczną [ZDJĘCIA, WIDEO] „Baza pod Otrytem” wystartowała z organizacją turystycznych wycieczek na wypały węgla drzewnego. Turyści na własne oczy mogą zobaczyć smolarzy, znanych sobie bohaterów telewizyjnych programów, których życie tak bardzo różni się od losów przeciętnego zjadacza chleba.

📢 Gdzie jest burza? Radar burzowy online, aktualne mapy burzowe i ostrzeżenia IMGW [INTERAKTYWNA MAPA] IMGW ostrzega przed burzami. Gdzie jest burza dziś? Sprawdź interaktywny radar burzowy online, aktualne mapy burzowe i ostrzeżenia IMGW.

📢 Wilki atakują psy w gminie Nozdrzec. Reks z Wesołej miał szczęście [WIDEO Z MONITORINGU] Gdyby pan Grzegorz nie usłyszał w środku nocy skowytu swojego psa, czworonóg byłby już martwy. - Na Reksa rzuciły się wilki - wyznał nam mieszkaniec Wesołej w gminie Nozdrzec (powiat brzozowski). Zobacz zapis z monitoringu.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN