Prasówka 30.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Elite Fighters to nowa federacja freak fightów MMA. Gromadzi zawodników-celebrytów i wiąże się oczywiście z konfliktami, spięciami, a niekiedy i kontrowersjami. W piątek w G2A Arena w Jasionce odbyło się ważenie i media trening zawodników przed sobotnią galą. Nie obyło się oczywiście bez afer: Bodychrist uderzył Robaliniego podczas face to face, Mielonidas obiecał, że zawalczy ze zwycięzcą walki Tarzan - Filip Ćwiek, a pomiędzy Ewą Piekut a Iamverą doszło do wielu słownych przepychanek. Koniecznie zobaczcie naszą fotorelację!