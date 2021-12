Prasówka 3.12.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 3.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

XXV mistrzostwa świata piłkarek ręcznych rozgrywane będą od 1 do 19 grudnia 2021 roku w Hiszpanii. Wśród 32 drużyn jest reprezentacja Polski. Trener Arne Senstad wybrał do niej 17 zawodniczek. Chcesz zobaczyć, jak wyglądają "biało-czerwone" szczypiornistki? Przejdź do naszej galerii, w której prezentujemy je w czterech odsłonach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.