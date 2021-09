Prasówka 4.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Już we wrześniu dowiemy się, ile ostatecznie wyniesie pensja minimalna w 2022 roku. Wiemy już jednak, że "najniższa krajowa" wzrośnie o co najmniej 200 złotych brutto. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych mają rozbieżne oczekiwania co do wysokości płacy minimalnej w 2022, dlatego o jej ostatecznej wysokości zdecyduje rząd w drodze rozporządzenia. Ile wyniosłaby minimalna pensja netto w przyszłym roku, gdyby weszły w życie rozwiązania Nowego Ładu? Sprawdź, ile możesz dostać na rękę już od stycznia 2022.