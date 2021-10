Prasówka 5.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Tyle energii elektrycznej zużywa pralka, lodówka czy ładowarka [6.10.21 r.]”?

Prasówka 5.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Tyle energii elektrycznej zużywa pralka, lodówka czy ładowarka [6.10.21 r.] Rachunki za energię elektryczną mogą być wkrótce wyższe. Nadchodzi kosztowna jesień i zima dla milionów Polaków. Co zużywa najwięcej energii w domu? Warto to wiedzieć, by zmniejszyć rachunki za prąd. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. Zobacz, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

📢 Zaskakujące skutki uboczne niejedzenia chleba. Zobacz, co się dzieje, gdy nie jesz pieczywa [6.10.21 r.] Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Dowiedz się, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii.

📢 Tyle dostaniesz pieniędzy w ramach emerytur bez podatku. Zobacz najnowsze wyliczenia! [6.10.21] Tyle dostaniesz pieniędzy w ramach emerytur bez podatku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Prasówka 5.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dla kogo dwie emerytury? Te osoby mogą dostawać podwójne świadczenie. Takie są WARUNKI podwójnej emerytury Podwójna emerytura? To możliwe! Wielu Polaków narzeka na niskie świadczenia ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego, dlatego zawczasu warto zadbać o oszczędności, bądź postarać się o drugą emeryturę. Jest to jak najbardziej możliwe i to nie w jeden sposób. Poznajcie trzy warianty nabycia prawa do podwójnej emerytury.

📢 Nowa restauracja Nine's Roberta Lewandowskiego. Zobacz jak wygląda od środka! [ZDJĘCIA, GALERIA] Robert Lewandowski zainwestował w kolejny biznes i został restauratorem. Zainwestował w lokal w stolicy - w budynku XIX-wiecznej Warzelni na terenie Browarów Warszawskich. Restauracja nosi nazwę Nine's. Zobaczcie jak wygląda od środka. 📢 eWinner 2 liga. Piotr Głowacki, kapitan Stali Rzeszów: Nic nie będzie tak smakowało, jak awans [STADION] Przygotowywaliśmy się do meczu z Ruchem Chorzów, jak do zwykłego spotkania. Ja nie wyczuwałem jakiegoś specjalnego napięcia - mówi nam Piotr Głowacki, kapitan Stali Rzeszów, który był gościem Magazynu Sportowego "Stadion".

📢 Wypadek w Tarnobrzegu. Dostawcze auto potrąciło kobietę Kobieta została poszkodowana w wypadku, do jakiego doszło we wtorek 5 października przed godziną 17 przy alei Skalna Góra w Tarnobrzegu. Na miejscu interweniowała policja i pogotowie ratunkowe. Znana jest przyczyna zdarzenia.

📢 Magazyny pełne nielegalnych towarów na bazarze w Stalowej Woli [ZDJĘCIA] Magazyny z nielegalnymi wyrobami akcyzowymi znaleźli na stalowowolskim bazarze funkcjonariusze Straży Granicznej z Rzeszowa-Jasionki. Oszacowano, że uszczuplenie podatku akcyzowego wyniosło blisko 110 tys. złotych.

📢 Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej można zwiedzać za darmo [ZDJĘCIA] Przez cały październik Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej k. Łańcuta można zwiedzać za darmo. Przez ten czas będą odbywały się tylko pokazowe warsztaty ceramiczne. 2 listopada po nabyciu nowej osobowości prawnej zrewitalizowany Ośrodek ruszy pełną parą. 📢 W południowej części Rzeszowa będzie bezpieczniej. Wody Polskie zapowiedziały regulację rzeki Strug Niemal co roku, przy nawalnych opadach deszczu, południowa część stolicy Podkarpacia jest zagrożona powodziami. Z tego też względu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło we wtorek inwestycję, której celem jest zabezpieczenie terenów o powierzchni 433 ha nad rzeką Strug. Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia to 28 mln zł.

📢 Nietypowy wypadek w Olkuszu. Kierowca - kobieta wjechał land roverem w podziemne przejście dla pieszych! [ZDJĘCIA] W Olkuszu doszło do bardzo nietypowego wypadku. We wtorek, 5 października, tuż po godzinie 2 w nocy kierująca samochodem marki land rover 33- letnia kobieta wjechała w podziemne przejście dla pieszych łączące osiedle Słowiki z osiedlem Wschód. Na miejscu pracowali strażacy, policja oraz pomoc drogowa. Przejście nie zostało zamknięte dla ruchu pieszych. 📢 Wypadek na alei Sikorskiego w Rzeszowie. Samochód potrącił mężczyznę Do wypadku na alei Sikorskiego w Rzeszowie doszło ok. godziny 14:45. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna został potrącony przez samochód osobowy. 📢 W czwartek reprezentacja Polski U20 gra z Niemcami w Rzeszowie. Stadion będzie pełny Za dwa dni w Rzeszowie odbędzie się jedno z największych wydarzeń sportowych na Podkarpaciu w tym roku. Mecz Polska – Niemcy reprezentacji do lat 20 na żywo oglądać będzie nawet dwanaście tysięcy widzów. Jak podają organizatorzy „wejściówki idą jak świeże bułeczki”, a do rozdysponowania pozostało już tylko kilkaset sztuk.

📢 Te przedmioty w łazience są najgroźniejsze dla zdrowia zdaniem lekarzy. Na nie trzeba uważać [lista] Łazienka to miejsce, w którym każdego dnia dbamy o swoją higienę. Okazuje się jednak, że w łazience znajduje się mnóstwo rzeczy, które mogą być groźne dla zdrowia. Na co trzeba najbardziej uważać w łazience? Oto lista stworzona przez specjalistów. Sprawdź koniecznie, które przedmioty w łazience mogą być niebezpieczne dla zdrowia. 📢 Tyle pieniędzy dostaną od ZUS emeryci w listopadzie. Oto wyliczenia czternastej emerytury W listopadzie emeryci otrzymają czternastą emeryturę. Są jednak specjalne zasady przyznawania czternastej emerytury. Kto dostanie pieniądze i na jaką kwotę może liczyć? Przedstawiamy szczegóły, dotyczące przyznawania "czternastki". 📢 Tak mieszkają razem Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Zakochani urządzają się w Ustroniu [zdjęcia] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek zamieszkali razem w Wiśle. Skoczek kupił nowy dom dla siebie i nowej ukochanej, para razem spędzała wakacje. Gdzie zamieszkali Piotr Żyła i Marcelina Ziętek? Jak wygląda ich nowe gniazdko? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te aplikacje zostały wycofane niedawno z Google Play. Musisz je ręcznie odinstalować! Oszuści od dawna wykorzystują do naciągania nas przedmiotów codziennego użytku. Większość z nas korzysta już ze smartfonów, trzymając w nich wiele wrażliwych danych, a to niestety łakomy kąsek dla oszustów. I nie zawsze trzeba kliknąć w podejrzany link, aby stracić dostęp do telefonu. Instalując niektóre aplikacje także możemy paść ofiarami nieuczciwych użytkowników. Zobaczcie wycofane aplikacje z Google Play w ostatnich miesiącach. Jeśli je macie na telefonie szybko odinstalujcie. 📢 Tak warto zaplanować swoje urlopy w 2022 roku. Oto dni wolne w przyszłym roku Choć do końca roku jeszcze sporo dni, niektórzy już zaczynają planować przyszłoroczne wyjazdy. Nim jednak zaplanujemy urlopy, warto sprawdzić, które dni w 2022 roku będą ustawowo wolne, dzięki czemu wykorzystując zaledwie kilka dni urlopu, zapewnimy sobie spory wypoczynek. Zobaczcie, które dni w przyszłym roku będą wolne od pracy.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy spożywamy pomidory. Niektórzy muszą uważać! Pomidory oprócz wyjątkowego smaku to także dostarczają nam zdrowych i potrzebnych składników odżywczych. Jak się okazuje, pomidory nie są jednak dla wszystkich. Zobaczcie, kto nie powinien jeść pomidorów i dlaczego. 📢 Tragedia w centrum Tarnowa. 7-letnie dziecko zginęło od ciosów nożem, dwie dorosłe osoby ranne. Co stało się w bloku przy ulicy Krakowskiej? Krwawy dramat rozegrał się we wtorek (5 października) w jednym z bloków przy ulicy Krakowskiej w centrum Tarnowa. Prawdopodobnie wskutek ran zadanych nożem zmarł siedmioletni chłopiec. Dwoje dorosłych osób z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Policja i prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii.

📢 Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny. Jego ciało wyłowiono z rzeki Stobnica w Brzozowie Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało wyłowiono w wtorek rano z rzeki Stobnica w Brzozowie. Funkcjonariusze ustalili, że to 67-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego.

📢 Strażacy PSP z Jarosławia, Lubaczowa, Przemyśla i Rzeszowa uczestniczyli w ćwiczeniach na Ukrainie [ZDJĘCIA] Na Ukrainie odbyły się międzynarodowe ćwiczenia terenowe w ramach projektu EU-CHEM-REACT 2. Manewry zostały zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie (ICCSS) oraz partnerów z Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy. Polskę reprezentowały jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Jarosławia, Lubaczowa, Przemyśla i Rzeszowa oraz jednostki OSP Ćmińsk, OSP Pabianice, OSP Zielonka.

📢 Rzeszów i Boguchwała sprawdzą dronami jakość powietrza nad kominami. Zobacz zdjęcia Wiele gmin na Podkarpaciu próbuje walczyć z zanieczyszczonym powietrzem, które często powstaje ze spalania śmieci w domowych piecach. Rzeszów i Boguchwała stawiają na innowacyjność i do walki z trucicielami wyślą drony. Boguchwała już wkrótce, a Rzeszów za około dwa miesiące.

📢 Tony złota na polsko-czeskim pograniczu. Górnicy znów schodzą pod ziemię by szukać cennego kruszcu W podziemnych korytarzach starej kopalni złota w Zlatych Horach znów słychać prace. Na wydobycie czeka tu od 2 do 10 ton złota. Eksploatacji zaprzestano w latach 90., bo wtedy wszystkim wydawało się, że gra jest już nie warta świeczki. 📢 Gigantyczna awaria. Przez kilka godzin nie działały facebook, messenger, whatsapp i instagram [5.10.2021] Przed godziną 18 w poniedziałek nagle przestał działać serwis społecznościowy facebook. Przez kilka godzin niedostępne były także messenger, instagram i whatsapp. Około północy serwisy zaczęły w końcu ponownie działać.

📢 Dyrektor Szpitala Powiatowego w Dębicy wprowadza zakaz odwiedzin pacjentów. To kolejny szpital na medycznej mapie Podkarpacia Zakaz odwiedzin pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Dębicy. Kolejna placówka medyczna na Podkarpaciu wprowadza obostrzenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób hospitalizowanych. W szpitalach w Stalowej Woli i Tarnobrzegu oraz na oddziałach w Sanoku i Mielcu podobne restrykcje obowiązują już od września. 📢 "Chyba Ty!", "Wyjmij łyżkę, bo oko wydłubiesz!". Pamiętacie te czasy? To było dzieciństwo. Bez telefonów, Facebooka i Instagrama [MEMY] Pamiętacie te czasy? Vibovit, karteczki w segregatorach, kolorową oranżadę, która kosztowała 50 groszy, a zrzucali się na nią wszyscy? Teksty mamy: "nie obchodzą mnie wszyscy", "nudzi ci się, to się rozbierz i popilnuj ubrania", "kiedy obiad, jak się ziemniaki ugotuj". Zabawy na podwórku, szaleństwa w kałużach, zawody w graniu w gumę...Odpowiedzi kolegów: "Chyba TY", "Idź na drzewo prostować banany" czy "tylko nie w szczepionkę".

📢 Rada Miejska w Przemyślu nie przyjęła rezolucji w sprawie zachodniej obwodnicy, którą zgłosiła grupa radnych Rada Miejska w Przemyślu podczas poniedziałkowej, popołudniowej sesji odrzuciła projekt rezolucji w sprawie zachodniej obwodnicy miasta. Część radnych uznała, że jej treść jest niezgodna z oczekiwaniami mieszkańców, m.in. społecznego komitetu, którzy wystosowali w tej sprawie pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej.

📢 Radni PiS: Jest szansa na sfinansowanie nowej części bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie z funduszy europejskich Jest możliwe sfinansowanie budowy nowej części bulwarów nad Wisłokiem z funduszy europejskich - takie wieści po spotkaniu z Waldemarem Budą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przywieźli z Warszawy radni miejscy z klubu PiS Marcin Fijołek i Waldemar Szumny. 📢 Wokół meczu. Najlepsze około-piłkarskie zdjęcia w niższych ligach na portalu nowiny24.pl w dniach 1-3 października [GALERIA] Czasem wokół boiska dzieje się więcej, niż na samej murawie! Polecamy galerię "wokół meczu", czyli subiektywnie wybraną kompozycję zdjęć weekendu 1-3 października z 4. ligi podkarpackiej i klas O, A, B.

📢 Czy cmentarze znów będą zamknięte? Minister zdrowia Adam Niedzielski o obostrzeniach na 1 listopada 2021 Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że tegoroczne decyzje rządu o ewentualnym zamknięciu cmentarzy 1 listopada, z pewnością nie zapadną z dnia na dzień. Według szefa resortu zdrowia, zabezpieczenie organizacyjne oraz tempo szczepień pozwolą w tym roku pozostawić cmentarze otwartymi. 📢 4 liga podkarpacka. Beniaminek z Kamienia ograł kolejnego rywala. Sokół lepszy od Ekoball Stali Sanok [GALERIA ZDJĘĆ] Beniaminek 4 ligi podkarpackiej, Sokół Kamień, odniósł kolejne zwycięstwo w rozgrywkach. Tym razem ekipa Marka Kusiaka odprawiła z kwitkiem Ekoball Stal Sanok. 📢 21-latek z Niska poznawał w internecie nieletnie, "urabiał" je, a potem wykorzystywał seksualnie! W ciągu kilku miesięcy 21-latek z Niska miał wykorzystać seksualnie dwie nieletnie dziewczynki, ale w sprawie pokrzywdzone są także dwie inne nieletnie, wobec których młody mężczyzna miał dopuścić się innych przestępstw. Podejrzany jest w tymczasowym areszcie. Śledztwo przeciwko mężczyźnie podejrzanemu między innymi o czyny pedofilskie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.

📢 Niezwykłe zdjęcia zwierząt w łonie matki. Ludzki wzrok jeszcze nigdy nie dotarł tak głęboko Kto nie lubi małych piesków, kotków i innych, uroczych zwierzaków? Zastanawialiście się, co by było, gdybyśmy mogli rzucić okiem na te maleńkie istoty, zanim się jeszcze urodziły? "Nadzwyczajne zwierzęta w łonie matki" to dokumentalny cykl National Geographic, który za sprawą najnowocześniejszych efektów specjalnych w połączeniu z technologią 4D, zabiera nas w niezwykłą podróż do tajemniczego świata życia płodowego. Zobacz przełomowe zdjęcia w galerii. 📢 Watkem Korona Bendiks Rzeszów - Czarni Połaniec 1:3 [GALERIA ZDJĘĆ] Watkem Korona Bendiks Rzeszów uległa u siebie Czarnym Połaniec 1:3 w meczu 3 ligi piłkarskiej. W tym spotkaniu doszło m.in. do starcia dwóch braci Bartosza i Tomasza Siryków, którzy strzegli bramki po przeciwnych stronach barykady.

📢 Prezentacja rankingu największych firm Podkarpacia Złota Setka Firm 2021 [WIDEO] Znamy wyniki Złotej Setki Firm Podkarpacia 2021. To już XV edycja rankingu organizowanego przez Nowiny, przy współudziale podkarpackiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Małopolskiego Instytutu Gospodarczego. Prezentujemy ranking największych firm Podkarpacia. 📢 Byłe Królowe Życia tak teraz wyglądają! Zobacz zdjęcia ex-uczestniczek i uczestników hitu TTV 4.10.2021 "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni! 📢 Rzeszów. Rośnie nowy zbiornik. Poprawi zabezpieczenie miasta w wodę pitną [ZDJĘCIA] Zwiększy zapasy wody pitnej Rzeszowa do ponad 53 tysięcy metrów sześciennych. Będzie większy od niejednej sali gimnastycznej, będzie także charakterystycznym obiektem architektonicznym we wschodniej części Rzeszowa.