Prasówka 6.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

88 nowych zakażeń koronawirusem w woj. podkarpackim. Przedstawiamy dzienny raport z dnia 6.10.2021. W Rzeszowie przybyło 7 nowych osób zakażonych, w powiecie rzeszowskim 5, w powiecie jarosławskim 4. Ile chorych przybyło w każdym z powiatów? Od początku pandemii w woj. podkarpackim wystąpiły 128 232 przypadki zakażenia koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 4 479 osób.

Podwójna emerytura? To możliwe! Wielu Polaków narzeka na niskie świadczenia ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego, dlatego zawczasu warto zadbać o oszczędności, bądź postarać się o drugą emeryturę. Jest to jak najbardziej możliwe i to nie w jeden sposób. Poznajcie trzy warianty nabycia prawa do podwójnej emerytury.