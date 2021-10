Prasówka 8.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Według dziennego raportu na temat koronawirusa, w woj. podkarpackim stwierdzono 72 nowe zakażenia COVID-19. Przedstawiamy najnowsze dane z 8.10.2021. W Rzeszowie przybyło 8 nowych osób zakażonych, w powiecie rzeszowskim 11, w powiecie jarosławskim 5. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku pandemii w woj. podkarpackim wystąpiły 128 434 przypadki zakażenia koronawirusem, z kolei liczba zgonów związanych z COVID-19 do teraz sięga 4 481.

W ostatnich miesiącach coraz częściej obieraliśmy telefony z nieznanych numerów, w sprawie szczepień czy spisu powszechnego. To była okazja także dla osób, które próbowały nas oszukać. Zobaczcie listę podejrzanych numerów, które mogą do nas zadzwonić. Jeśli macie podejrzenie, że to oszustwo to nie odbierajcie i dodajcie numer do czarnej listy.