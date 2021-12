Prasówka 8.12.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą. Wspaniała posiadłość to największa atrakcja turystyczna Zębu, rodzinnej wsi naszego mistrza. Pałac w góralskim stylu budzi zachwyt turystów. A jak żyją w nim Kamil Stoch i jego żona Ewa? Zobaczcie zdjęcia!

Z początkiem grudnia Facebook rozpoczął wysyłanie specjalnych powiadomień o nowej funkcji. Jeśli jej nie aktywujesz w ciągu dwóch tygodni, twoje konto zostanie zablokowane. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 19 na alei Dmowskiego w Przemyślu. 22-latek z pow. przemyskiego jechał BMW w kierunku ul. Lwowskiej. Nie dostosował prędkości do warunków, na łuku drogi mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery na wiadukcie. Jechał sam, był trzeźwy i nic mu się nie stało. Policjanci ukarali młodego człowieka mandatem karnym w wysokości 500 zł.