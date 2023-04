Prawie 100-kilogramową cystę u 24-letniej pacjentki usunęli lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie

U operowanej nie stwierdzono innych zmian w miednicy i jamie brzusznej.

– Ze strachu nie zdecydowałam się na wcześniejszą wizytę w szpitalu - przyznaje kobieta. - Przed zabiegiem bolały mnie plecy, nie mogłam daleko chodzić, łapałam zadyszki, moja ogólna kondycja była kiepska. Kobiety, które mają podobne problemy, nie powinny bać się wizyt u lekarza. To jedyna szansa, aby wyzdrowieć i wrócić do normalnego życia. Moje najbliższe plany to: wyjść ze szpitala, pozbyć się wiszącej skóry, wrócić do pracy i założyć rodzinę.