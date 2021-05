Prawie 3 mln zł promesy dla Rzeszowa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Borys Budka krytykuje

Za 136 mln zł zostanie w Rzeszowie zbudowane zaplecze techniczne dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej

Pracownicy z Rzeszowa i regionu wybudują 140-metrową halę technologiczną wraz układem torów, stacją paliw i myjnią taboru kolejowego. Jest ona niezbędna do utrzymania stanu technicznego i czystości pojazdów szynowych Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Wartość inwestycji to ponad 136 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi ok. 50 procent.