Premier Mateusz Morawiecki: Ewa Leniart ma dla Rzeszowa konkretny, znakomity plan na kolejną dekadę

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki był w Stalowej Woli oraz w Nowej Wsi w powiecie niżańskim, gdzie trwa budowa odcinka S19 Via Carpatia wraz z mostem na Sanie. Po południu odwiedził dzienny dom pobytu dla seniorów fundacji Rudek - dla życia, a także spacerował z Ewą Leniart, kandydatką na prezydenta Rzeszowa, po deptaku 3 Maja. Dziś wspierał ją na rzeszowskim Rynku.

Premier Morawiecki o Via Carpatia: to znakomite możliwości rozwoju

- Dziś stoimy u progu nowej epoki rozwoju, po Covid-19. Wymaga on nowego, świeżego spojrzenia na potrzeby Rzeszowa, ludzi młodych, pracujących i starszych - mówił premier RP. - Wiem, że pani Ewa Leniart będzie tą osobą, która będzie dbała dosłownie o wszystkich. Właśnie w niej skupiają się takie cechy, które są potrzebne dla najlepszego kandydata na prezydenta Rzeszowa. To m.in. empatia, wczucie się w potrzeby mieszkańców. Tak jak wczoraj w domu opieki nad ludźmi starszymi.

- To innowacyjne firmy, które mają szanse sprzedawać swoje produkty i patenty na całym świecie. Potrzebne do tego jest wsparcie państwa, środki z budżetu. Pani wojewoda przedstawiła mi plan, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy firmami informatycznymi, z branży lotniczej, czy z innych sektorów gospodarki innowacyjnej przyszłości. Wiele takich strategii widziałem i czytałem w moimi życiu, ale ten jest znakomity - twierdził oddając, że wczoraj wieczorem spotkał się również z rektorem Politechniki Rzeszowskiej i jego współpracownikami. - Tam także rozmawialiśmy o bardzo ciekawych, śmiałych planach kształcenia młodych ludzi. Tak, by zostawali tutaj w Rzeszowie, by była dla nich praca.

- Taki, który będzie w stanie doprowadzić do zwiększenia liczby miejsc pracy, podniesienia wynagrodzeń tych ludzi, którzy tutaj w Rzeszowie chcą znaleźć pracę a jednocześnie powodujący, że miasto będzie jeszcze piękniejszym miejscem do życia, kształcenia się, przyciągania osób z zewnątrz, powrotów tych, którzy stąd wyjechali do Anglii, Irlandii, czy innych krajów. Rzeszów oczywiście ma moc, jak hasło wyborcze pani Ewy Leniart mówi, ale mając też na uwadze zmienną pogodę: wczorajszą słoneczną i dzisiejszą deszczową, powiem, że pani wojewoda jest z całą pewnością najlepszym kandydatem na prezydenta Rzeszowa i na dobrą pogodę i na taką troszeczkę bardziej zachmurzoną.

Ewa Leniart dziękowała premierowi, że w swojej podróży znalazł czas dla Rzeszowa.

- Rzeszów jest pięknym miastem wspaniałych i mądrych ludzi. Niezwykle aktywnych, którzy chcą, aby to miasto rozwijało się tak intensywnie jak całe Podkarpacie i całą Polska - mówiła kandydatka na prezydenta Rzeszowa. - Pracujemy na to, żeby warunki życia wszystkich mieszkańców ulegały zdecydowanej poprawie. Temu celowi ma służyć cały szereg innowacyjnych rozwiązań. Nie tylko związanych z przemysłem. Dlatego stawiajcie na kandydata, który mówi o potrzebie nowego zielonego ładu, usprawnienia komunikacji, jak również o tym, że do Rzeszowa musi wrócić piękne atrakcyjne życie kulturalne i sportowe. Chcemy, żeby na nowo otworzyły się tereny rekreacyjne, których tak bardzo brakuje w Rzeszowie. Chcemy, ażeby przybyło nam terenów zielonych. Chcemy też spełnić oczekiwania mieszkańców dotyczące budowy parku rozrywki i całego szeregu innych inicjatyw.