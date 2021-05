Premier Mateusz Morawiecki w G2A Arena w Jasionce: na Podkarpaciu chcielibyśmy stworzyć jedną z pięciu Dolin Wodorowych

- Wśród tych wielu elementów całej transformacji, jednym z podstawowych jest to, na czym teraz zaczynają się koncentrować najbardziej rozwinięte państwa świata. To gospodarka wodorowa - podkreślał. - Polska może stać się hubem wodorowym w perspektywie dekady i kolejnych lat. Będziemy pracowali właśnie nad tym, żeby tak się stało.

Przyznał, iż liczy na to, że powstanie swojego rodzaju Klaster przez duże K. - Właśnie taki, który uwzględnia rolę uczelni i biznesu lokalnego, Wiem, jak wielki potencjał drzemie w biznesie podkarpackim. I chodzi teraz o to, żeby go wykorzystać.