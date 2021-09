Premier Mateusz Morawiecki w Przecławiu: My nie zostawiamy samorządów samych sobie

- Polska to jest wspólny dom, taki rodzinny dom, którym chcemy wszyscy, my Polacy, czuć się bezpiecznie, chcemy być szanowani, akceptowani. Dlatego nasza polityka, działania Prawa i Sprawiedliwości zmierzają do tego, żeby wszyscy Polacy, także w takich miasteczkach jak Przecław, i w setkach innych, czuli się jak u siebie w domu. Polska to jest wspólny dom – tymi słowami zaczął swoje wystąpienie premier Mateusz Morawiecki.