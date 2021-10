Premier ogłosił termin wyborów nowego wójta gminy Wiązownica

Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył Marię Tabin-Matusz do pełnienia funkcji wójta gminy Wiązownica w powiecie jarosławskim, do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów.

Kandydaci na wójta Wiązownicy mają zostać zgłoszeni do 12 listopada, do godz. 24. Nieoficjalnie wymienia się kilka osób, w tym związanych obecnie lub w przeszłości z Urzędem Gminy w Wiązownicy.

Wybory odbędą się w niedzielę, 5 grudnia. Ogłoszony został również kalendarz wyborczy , czyli daty, do których należy wykonać określone czynności wyborcze.

Poprzedni wójt Wiązownicy Marian Ryznar, 30 września pisemnie zrzekł się mandatu. Ogłosił to kilka dni wcześniej, podczas sesji Rady Gminy w Wiązownicy. Jak wyjaśnił, powodem są względy osobiste. 14 października do pełnienia funkcji wójta gminy Wiązownica do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów premier Mateusz Morawiecki wyznaczył Marię Tabin-Matusz.