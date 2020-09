Premiera filmu "Pętla" Patryka Vegi w Warszawie. Wysyp celebrytów na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA]

Vega powraca do ulubionego gatunku – mocnego kina policyjnego, które dało mu sławę i status najpopularniejszego reżysera w kraju. Jego najnowszy film nawiązuje do „Służb specjalnych” i kultowego „Pitbulla” odsłania kulisy „afery podkarpackiej” – kryminalno-seksualnego skandalu, w którym brali udział: przedstawiciele służb specjalnych, celebryci, sportowcy, biznesmeni, policjanci, duchowni i politycy z pierwszych stron gazet. Przybliża sprawę, której ujawnione akta liczą przeszło 160 tomów.

- Pozyskałem do współpracy przy filmie wszystkich kluczowych uczestników afery podkarpackiej – między innymi oskarżonego oficera Centralnego Biura Śledczego Policji, właścicieli nocnych klubów - bliźniaków Ukraińców i rodzinę zabitego w więzieniu boksera Cygana. Wszedłem też w posiadanie nagrań z burdeli, również tych ukazujących sceny seksu, zarejestrowane ukrytymi kamerami”

Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z „górnej półki". W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu – prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad.