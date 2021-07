Premierowy pokaz filmu "Mamalarka" w reżyserii Katarzyny Mazurkiewicz. Odbierz bezpłatną wejściówkę

- “Mamalarka” to ciepły, ale i pełen konfliktów, dokumentalny obraz, w którym łączą się ze sobą dwa światy: macierzyństwa i sztuki - opisuje Jagoda Mazepa z Podkarpackiej Komisji Filmowej. - Oto przed nami Basia. Z dwójką maluchów. Z nastoletnią córką. Z mężem. Z patelnią po jajecznicy. Z pędzlem i sztalugą. Zawsze „z”, rzadko sama. Zawieszona gdzieś pomiędzy światami szuka drogi do „własnego pokoju”. Miejsca, w którym świat artystki i matki nie tylko się ścierają, ale i uzupełniają.

Bezpośrednią inspiracją był cykl artystyczny Barbary Porczyńskiej, o tym samym co film tytule MaMalarka. - Gniew, frustracja, niemoc, smutek – to często uczucia, którym matka nie daje ujścia. A nie pozwalając im wybrzmieć, sprawia, że zjadają ją od środka. Basia zamknęła ten niemy, matczyny krzyk w bardzo wymownej formie – bo w tej, która jest tak mocno kojarzona z domowym życiem kobiety. Z patelni po jajecznicy, z deski do krojenia, z blachy na ciasto spogląda na nas pełna sprzecznych uczuć twarz – matki i malarki - opisuje Jagoda Mazepa.