Prezes Adam Hamryszczak na Forum Ekonomicznym w Karpaczu o przyszłości lotniska w Jasionce [WIDEO]

- Pandemia to było wydarzenie nieprzewidywalne, które spowodowało bardzo duży kryzys na rynku lotniczym. Ruch lotniczy zaczął się odbudowywać, ale jest jeszcze daleko do tego poziomu sprzed pandemii. Tak jak cała gospodarka te straty już odrobiła, tak sektor lotniczy dopiero będzie je odrabiał – powiedział minister Marcin Horała i zaznaczył, że branża lotnicza jest wspierana przez rząd w ramach tarcz dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19.

- Dodatkowy element skierowany do lotnisk to 142 mln zł takiej puli dotacji, która miała zwrócić te straty spowodowane administracyjnymi zakazami – dodał minister. – Możemy już powiedzieć, że ten rynek wyszedł obronną ręką z tego kryzysu. Nie było w Polsce dużych bankructw, nie było dużych zwolnień. Lotniska, linie lotnicze, zachowały swój potencjał i teraz w miarę odbudowywania się ruchu lotniczego będziemy mogli wrócić do dynamicznego rozwoju sprzed pandemii – powiedział i podkreślił, że Polska jest gotowa na czwartą falę pandemii COVID-19 z uwagi na postęp szczepień. – Jeżeli będzie czwarta fala, będzie to fala łagodna – dodał.