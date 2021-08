Prezes Korony Rzeszów, Tadeusz Świgoń: Opłacała się praca dla tego klubu przez tyle lat

- Chcemy się utrzymać i za rok wrócić na swój stadion i żeby nasi kibice mogli nas oglądać - mówi Tadeusz Świgoń, prezes Watkem Korony Bendiks Rzeszów, która w roku jubileuszu 75-lecia wywalczyła awans i w najbliższy weekend zadebiutuje w piłkarskiej 3 lidze.

Awans Korony do 3 ligi musiał być dla Pana, osoby mocno zaangażowanej w ten klub od kilkudziesięciu lat, wielką sprawą.

Na pewno. Bo wcześniej to byliśmy tylko w 4 lidze i to dwukrotnie. Ostatnio przez cztery lata. Cieszę się bardzo z tego awansu, bo na starcie do rundy rewanżowej byliśmy na równo z Boguchwałą, a na koniec zrobiliśmy 10 punktów więcej od nich, a wydawało się mocna kadrowo Głogovia straciła do nas, aż 26 punktów. Opłacała się praca dla tego klubu przez tyle lat, bo mamy awans i to w roku jubileuszowym.

Ile pan już jest w Koronie?

Formalnie to od stycznia 1982 roku. Wtedy powołano mnie na sekretarza. A tak oprócz tego, to od 14-15 roku życia, chodziło się na Koronę Załęże, pokopać, coś porobić. Jak zaczynałem jako działacz, to utworzyliśmy pierwszą grupę juniorów w Koronie. To było zimą i wiosną, wyjątkowo dołączono nas do jednej z grup.

Awans to jeden sukces, a to, że wasz stadion po kilkudziesięciu latach doczeka się generalnego remontu to druga sprawa. Fajnie, że zagracie w 3 lidze, ale szkoda, że nie u siebie...

Nie rozpaczamy, bo w marcu została podpisana umowa na remont stadionu. Miasto, z prezydentem Ferencem na czele, doprowadziło do tego i mamy kapitalny remont. Na dniach firma, która to będzie wykonywać, wchodzi na obiekt. Będzie robiona płyta, oświetlenie, trybuny i najważniejsze nasza budynek klubowy, który był w opłakanym stanie. Oprócz tego blisko stadionu powstanie pełnowymiarowe sztuczne boisko. Będziemy mieć bazę sportową na odpowiednim poziomie. Sztuczne boisko na pewno będziemy chcieli udostępniać klubom z okolicznych osiedli i tych, które z nami współpracują. To inwestycja z budżetu miasta, więc niech służy wszystkim, którzy pomogli nam w tym, żeby to powstało. Bez wsparcia innych osiedli, sami byśmy się nie przebili. Orły, Ziomki i Pobitno i inni mogą się już czuć zaproszeni.