Prezes RzTŻ wydał oświadczenie: Większość zarzutów jest nieprawdziwa i jest wynikiem frustracji w związku z ostatnimi wydarzeniami

Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe odwołało się od decyzji o walkowerze i wnioskuje o rozegranie meczu z opolską drużyną w innym terminie. W poniedziałek i wtorek trwały prace przy torze, który musi otrzymać ponowną licencję. Ma się ona odbyć w środę z udziałem przedstawiciela GKSŻ. W środę (9 bm.) Zbigniew Prawelski wydał następujące oświadczenie:

Oświadczenie Prezesa RzTŻ

Nawiązując do doniesień prasowych i oświadczenia wydanego przez dwóch sponsorów rzeszowskiego klubu oświadczam, że:

[*]1.Większość zarzutów jest nieprawdziwa a jedynie jest wynikiem frustracji w związku z ostatnimi wydarzeniami.

[*]2.Nie zamierzam na łamach prasy dyskutować o najważniejszych sprawach klubu. Zarząd RzTŻ w najbliższych dniach zorganizuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków klubu , który to organ przeanalizuje wszystkie zarzuty i wątpliwości oraz podejmie wiążące uchwały na przyszłość do składu władz i kierunków rozwoju.

[*]3.Nasze prace w tych dniach skupiają się na odzyskaniu licencji toru i uspokojeniu atmosfery.

[*]4.Mam nieodparte wrażenie, że wykorzystując naszą tragedię związaną z walkowerem są siły które chcą zniszczyć żużel w Rzeszowie.

[*]5.Zwracam się z apelem do społeczeństwa o niedopuszczenie do tego.

[*]6.Moja osoba jest w każdej chwili do dyspozycji Walnego Zebrania.

[*]7.Pracuję społecznie, wszystkie decyzje zapadają kolegialnie i nie ma w klubie żadnych nadużyć.

Zbigniew Prawelski

Prezes RzTŻ