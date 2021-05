Prezydenci z PiS wsparli w Rzeszowie Ewę Leniart. "Przy współpracy można zrobić dużo więcej"

- Miasta, gdzie PiS ma władzę lub współrządzi, rozwijają się w bardzo dobrym tempie, a efekty i współpraca podobają się mieszkańcom. Rzeszów potrzebuje zmiany prawicowej, zmiany we współpracy z rządem, po to, by jeszcze szybciej się rozwijał

- Na pewno będą tu jeszcze przyjeżdżać, będą mylić Wrocław z Rzeszowem i będą składać puste obietnice. Ale to Ewa Leniart ma silną drużynę, poparcie w rządzie i samorządzie, dlatego ma narzędzia do tego, by zrealizować swój program

220 mld zł dla samorządów

Wojewodę chwalił też prezydent Lucjusz Nadbereżny, który jest najlepszym na Podkarpaciu przykładem na to, że świetne relacje włodarza miasta w Warszawie przekładają się na inwestycje (m.in. Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej, obwodnica Stalowej Woli i Niska, Wodny Plac Zabaw, nowe zagospodarowanie Sanu).

- Wszyscy jako samorządowcy bardzo liczymy na złotą dekadę dla Polski, która będzie możliwa dzięki największym środkom europejskim, jakie trafią także do polskich samorządów. To jest czas, który można stracić na kłótnie, na szukanie problemów, albo można go wykorzystać do dobrego rozwoju; do tego, by nasze miasta zmieniły się w sposób niesamowity – mówił włodarz Stalowej Woli o unijnym Funduszu Odbudowy, który ma wkrótce ruszyć. - Zgodnie z nową deklaracją do samorządów trafi ponad 220 mld zł. Aby te olbrzymie środki wykorzystać, muszą być osoby, które mają marzenia i wiedzą, jak je realizować i mają kompetencje do tego, by je skutecznie wykorzystać – zapewniał prezydent Nadbereżny.