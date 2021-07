Prezydent Fijołek spotka się z marszałkiem Ortylem w sprawie pieniędzy na Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną. Waha się z przekazaniem 3,6 mln

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat w naszym województwie. Obecnie działają już przewozy pasażerskie, jednak całość nie jest w pełni gotowa. To ma się zmienić do 2023 roku, a w budowę wartej setki milionów złotych inwestycji zaangażowany jest nie tylko Samorząd Województwa Podkarpackiego i PKP PLK, ale też wiele miast i gmin.