Prezydent Przemyśla o zachodniej obwodnicy: najkorzystniejszy jest wariant z częściowym przebiegiem w granicach miasta

O potrzebie budowy zachodniej obwodnicy Przemyśla mówi się od kilkudziesięciu lat. Zwłaszcza od czasu powstania pierwszej części wschodniej drogi obwodowej, która odkorkowała tę część miasta. Jednak nadal jest spory ruch w innych częściach Przemyśla, m.in. na ulicach Grunwaldzkiej, Sanockiej, Wybrzeżu Piłsudskiego. Zmniejszyć może go wyłącznie wybudowanie obwodnicy lub choćby drogi obwodowej, z kolejnym mostem nad Sanem. Według wstępnych planów droga ma mieć ok. 22 km i powstać do 2029 roku. Nadal jednak nie jest znany jej dokładny przebieg.