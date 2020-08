Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun bez wotum zaufania od Rady Miejskiej i absolutorium za 2019 rok

Włodarz miasta odniósł się do powszechnie krytykowanego przez mieszkańców stanu czystości w mieście, szczególnie koszenia trawników. Pośrednio przyznał, że nie jest z tym najlepiej, podsumowując stwierdzeniem "widzimy znaczące pole do popisu".

Najpierw prezydent przedstawił raport o stanie gminy. Na plus zaliczył m.in. spłacanie długów, w 2019 r. była to najwyższa kwota w ciągu ostatnich kilku lat - 14 mln zł. Ponadto jako korzystne uznał zwiększenie dochodów własnych gminy.

Radni opozycji skrytykowali zarówno sam raport, jak i sposób sprawowania władzy przez prezydenta Przemyśla, czy pracy podległych mu urzędników. Przemawiający w imieniu klubu SLD radny Tomasz Kulawik zarzucił, jak to ujął "władzy wykonawczej", czyli prezydentowi, m.in. brak pomysłów na miasto, nierealizowanie pomysłów z kampanii wyborczej, brak jakichkolwiek starań o poszerzenie granic miasta, co jest jednym z warunków jego rozwoju. Padły również zarzuty co do charakteru prezydenta i związanego z nim stylu rządzenia.