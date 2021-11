Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun zapowiada duże inwestycje w przyszłym roku

Każdego roku, po opracowaniu projektu budżetu miejskiego czy gminnego na przyszły rok, jest on przesyłany do RIO do zaopiniowania. Ocena dokonywana jest pod względem formalnym.

- Dziękuję radnym miejskim za konstruktywną i przemyślaną dyskusję nad jego projektem. Nadszedł czas, aby odsłonić nieco karty. 85 mln złotych przeznaczymy na inwestycje w Przemyślu - twierdzi Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla.

To pozytywnie zaskakująca informacja, gdyż przez ostatnie trzy lata w Przemyślu brakowało nowych, dużych inwestycji. Jedynie kończone były te, które rozpoczęto jeszcze w poprzedniej kadencji.

Z budżetu miejskiego w 2022 r. ma być wydane 33,5 mln złotych. M.in. na przebudowę instalacji elektrycznych w Szkołach Podstawowych 14 i 5, wyposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej, zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej o długości ok. 1000 metrów, od kładki pieszo - rowerowej do wodnego placu zabaw przy ulicy Sanockiej.