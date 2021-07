Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek na spotkaniu z Anną Wielgosz: Jestem dumny, że rzeszowianka wystąpi na Igrzyskach

- Bardzo dziękuję pani Ani, że specjalnie dla Rzeszowa skróciła swój obóz, by pojawić się dzisiaj na konferencji - przywitał zawodniczkę Resovii prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. - Pamiętam doskonale olimpiadę w Atenach, kiedy mieliśmy taki trochę niedosyt, że nie było olimpijczyka z Rzeszowa i od tamtej pory powtarzaliśmy, że to bardzo ważne, by stwarzać warunki, aby w Rzeszowie rodziły się i szlifowały diamenty, które później potrafią zdobyć tą wymarzoną kwalifikację olimpijską. Bardzo się więc cieszę i jestem dumny, że pani Ani wywalczyła tą kwalifikację. Nie dość, że pani Ania reprezentuje rzeszowski klub, to jest jeszcze wychowanką naszego rzeszowskiego trenera Piotra Kowala, więc jest to taki podwójny sukces i radość dla nas wszystkich - dodał prezydent.

Anna Wielgosz podkreślała z kolei, że wyjazd do Tokio to dla niej bardzo duże wyróżnienie i przeżycie.