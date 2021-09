Prezydent Rzeszowa nie wyklucza, że zwiększą liczbę projektów z dofinansowaniem z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego

- Okazuje się, że mieszkańcy najbardziej oczekują placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, parków, miejsc do rekreacji, boisk sportowych przy szkołach - wylicza prezydent. - Warto zauważyć, że trzecia kategoria zrobiła się całkiem sporą. Mamy tu aż 48 propozycji. To pokazuje, że rzeszowianie oczekują jak najwięcej wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Staraliśmy się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie zwiększając liczbę imprez w te wakacje, ale głód tego typu imprez jest jeszcze większy.

Zachęca do głosowania. Już mieszkańcy oddali prawie 10 tys. głosów, a mają czas do 8 października. Przed rokiem zagłosowało ok. 60 tys. osób, co jest znaczącym wynikiem na miasto z niemal 200 tys. mieszkańcami.