Proces w sprawie zabójstwa na ul. Krakowskiej w Krośnie. Zeznawali świadek incognito oraz policjant Ewa Gorczyca

34-letni Łukasz C. i 37-letni Wojciech K. zasiadają na ławie oskarżonych z zarzutem zabójstwa 27-letniego krośnianina. Mężczyźni nie przyznają się do tego zarzutu. Przyznają, że 27-latek został pobity, ale każdy z nich zaprzecza, by zadał śmiertelne uderzenie.